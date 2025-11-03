SSC CHSL 2025: कब जारी होगा एसएससी सीएचएसएल एग्जाम सिटी स्लिप? इन स्टेप्स से करें डाउनलोड

SSC CHSL Exam City Slip 2025: कर्मचारी चयन आयोग (Staff Selection Commission) संयुक्त उच्चतर माध्यमिक स्तर (Combined Higher Secondary Level) 2025 की भर्ती परीक्षा की शुरुआत 12 नवंबर से निर्धारित परीक्षा केंद्रों पर होने है. ऐसे में परीक्षा में शामिल होने वाले जो उम्मीदवार एग्जाम सीटी स्लिप जारी होने का इंतजार कर रहे हैं, उनके लिए महत्वपूर्ण खबर सामने आई है. एसएससी द्वारा किसी भी वक्त एग्जाम सीटी स्लिप आधिकारिक वेबसाइट ssc.gov.in पर जारी किए जाएंगे. सीटी स्लिप जारी होने के बाद उम्मीदवार उसे ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर लॉगिन क्रेडेंशियल दर्ज कर चेक और डाउनलोड कर सकेंगे, जिसमें उन्हें अपने परीक्षा शहर की जानकारी मिल जाएगी.

कब जारी होगा एडमिट कार्ड?

एसएससी द्वारा सीएचएसएल परीक्षा का एडमिट कार्ड एग्जाम से 3 से 4 दिन पहले यानी 9 या 10 नवंबर, 2025 को अपने आधिकारिक वेबसाइट पर जारी किए जाने की उम्मीद है.

ऐसे कर सकेंगे डाउनलोड कर सकेंगे एग्जाम सिटी स्लिप

एसएससी सीएचएसएल एग्जाम सिटी स्लिप डाउनलोड करने के लिए उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट पर जाने के बाद निम्नलिखित स्टेप्स को फॉलो करें.

उम्मीदवार सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट ssc.gov.in पर जाएं.

होमपेज पर जाने के बाद संबंधित लिंक पर क्लिक करें.

इसके बाद एक नया पेज खुलेगा, वहां लॉगिन क्रेडेंशियल दर्ज करें.

फिर आपका एग्जाम सिटी स्लिप आपके स्क्रीन पर खुल जाएगा.

उसे चेक कर डाउनलोड कर लें.

भविष्य के लिए सिटी स्लिप का प्रिंट आउट निकाल लें.

जानकारी के लिए बता दें, एसएससी सीएचएसएल परीक्षा का आयोजन केंद्र सरकार के विभिन्न मंत्रालयों और विभागों में 12वीं पास उम्मीदवारों की भर्ती के लिए किया जाता है. यह परीक्षा लोअर डिवीजन क्लर्क (LDC), डाटा एंट्री ऑपरेटर (DEO) और डाक सहायक/सॉर्टिंग असिस्टेंट जैसे पदों पर योग्य उम्मीदवारों की नियुक्तियां के लिए की जाती है.

