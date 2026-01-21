Advertisement
SSC CHSL Tier 1 Result 2025: किसी भी पल ssc.gov.in पर जारी होगा रिजल्ट, इन आसान स्टेप्स से डाउनलोड करें स्कोरकार्ड

SSC CHSL Tier 1 Result 2025: किसी भी पल ssc.gov.in पर जारी होगा रिजल्ट, इन आसान स्टेप्स से डाउनलोड करें स्कोरकार्ड

SSC CHSL Tier 1 Result 2025 Expected Soon: स्टाफ सिलेक्शन कमीशन (SSC) जल्द ही अपनी आधिकारिक वेबसाइट ssc.gov.in पर कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल (CHSL) टियर 1 2025 की परीक्षा का परिणाम जारी करेगा.

Written By  Deepa Mishra|Last Updated: Jan 21, 2026, 01:53 PM IST
SSC CHSL Tier 1 Result 2025: किसी भी पल ssc.gov.in पर जारी होगा रिजल्ट, इन आसान स्टेप्स से डाउनलोड करें स्कोरकार्ड

SSC CHSL Tier 1 Result 2025 Releasing Soon: स्टाफ सिलेक्शन कमीशन (SSC) कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल (CHSL) टियर 1 2025 की परीक्षा में शामिल होने वाले जो उम्मीदवार रिजल्ट जारी होने का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, उनके लिए यह लेख महत्वपूर्ण है. दरअसल, एसएससी की ओर से जल्द ही अपनी आधिकारिक वेबसाइट ssc.gov.in पर एसएससी सीएचएसएल टियर 1 2025 की परीक्षा का परिणाम जारी किया जाएगा. ऑफिशियल पोर्टल पर रिजल्ट अपलोड होने के बाद कैंडिडेट्स उसे लॉगिन क्रेडेंशियल दर्ज कर डाउनलोड कर सकेंगे. 

इस दिन हुई थी परीक्षा 
एसएससी की ओर से सीएचएसएल टियर 1 की परीक्षा 12 से 30 नवंबर, 2025 के बीच निर्धारित परीक्षा केंद्रों पर ऑनलाइन, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट (CBT) मोड में आयोजित की गई थी. वहीं, एग्जाम के बाद 08 दिसंबर, 2025 को आयोग ने अनंतिम उत्तर कुंजी जारी कर दिए थे. 

इतने पदों पर होगी भर्ती
एसएससी की ओर सीएचएसएल टियर 1 2025 की परीक्षा का आयोजन केंद्र सरकार के विभिन्न विभागों में लोअर डिवीजन क्लर्क (LDC), जूनियर सेक्रेटेरियल असिस्टेंट (JSA), पोस्टल असिस्टेंट, सॉर्टिंग असिस्टेंट, डेटा एंट्री ऑपरेटर (DEO) सहित 3,131 रिक्तियों को भरने के लिए किया गया, ताकि 12वीं पास योग्य और इच्छुक उम्मीदवारों को सरकारी नौकरी का अवसर मिल सके.

ऐसे चेक कर सकेंगे रिजल्ट-
एसएससी सीएचएसएल टियर 1 2025 की परीक्षा का परिणाम ऑफिशियल पोर्टल पर अपलोड होने के बाद उम्मीदवार उसे निम्नलिखित स्टेप्स फॉलो कर डाउनलोड कर सकेंगे. 

  • उम्मीदवार सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट ssc.gov.in पर जाएं.

  • होमपेज पर जाने के बाद संबंधित लिंक पर क्लिक करें. 

  • इसके बाद एक नया पेज खुलेगा, वहां लॉगिन क्रेडेंशियल दर्ज करें और सबमिट कर दें. 

  • फिर रिजल्ट आपके स्क्रीन पर खुल जाएगा. 

  • रिजल्ट को चेक करने के बाद स्कोरकार्ड डाउनलोड कर लें. 

  • भविष्य के लिए स्कोरकार्ड का प्रिंट आउट निकाल लें. 

आधिकारिक वेबसाइट लिंक 

जानकारी के लिए बता दें, एसएससी सीएचएसएल टियर 1 2025 परिणाम जारी होने के बाद, चयनित उम्मीदवार टियर 2 की परीक्षा में शामिल होने के योग्य होंगे, जो कि मार्च 2026 में आयोजित होने की संभावना है. वहीं, टियर 2 की परीक्षा के पास सफल उम्मीदवारों का अंतिम मेरिट लिस्ट जारी किया जाएगा, जिसके बाद कैंडिडेट्स को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा. 

