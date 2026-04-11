SSC CHSL Tier 2 Exam Date 2026: 22 अप्रैल को स्किल टेस्ट, यहां से मिलेगा नया एडमिट कार्ड; ऐसे करें डाउनलोड

SSC CHSL Tier 2 Exam Date 2026: कर्मचारी चयन आयोग (SSC) द्वारा संयुक्त उच्च माध्यमिक स्तर (CHSL) स्किल परीक्षा का आयोजन 10 अप्रैल 2026 को होना था. हालांकि, तकनीकी खामियों की वजह से एसएससी कंबाइंड हायर सेकेंडरी (10+2) लेवल परीक्षा की डेट को आगे बढ़ाकर 22 अप्रैल कर दिया गया है. ये स्किल टेस्ट आगे के लिए शेड्यूल कर दिया गया है. तारीख में बदलाव होने के कारण परीक्षा में शामिल होने वाले उम्मीदवारों को नया एडमिट कार्ड डाउनलोड करना होगा. कैसे और कहां से एसएससी कंबाइंड हायर सेकेंडरी (10+2) लेवल स्किल टेस्ट के लिए नया एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं? आइए इसका सरल तरीका जानते हैं.

किन्हें डाउनलोड करना होगा नया एडमिट कार्ड?

कर्मचारी चयन आयोग ने संयुक्त उच्चतर माध्यमिक स्तरीय परीक्षा 2025 का स्किल/ टाइपिंग टेस्ट रद्द कर दिया गया. दरअसल, 10 अप्रैल 2026 को पहली शिफ्ट में स्किल टेस्ट हो चुका था लेकिन दूसरी शिफ्ट में तकनीकी खामियों के कारण परीक्षा नहीं हो पाई. ऐसे उम्मीदवारों के लिए 22 अप्रैल 2026 को टाइपिंग टेस्ट आयोजित किया जाएगा. इन उम्मीदवारों को नया एडमिट कार्ड भी डाउनलोड करना होगा.

SSC CHSL Tier 2: एडमिट कार्ड में क्या होता है?

परीक्षा में शामिल होने के लिए एडमिट कार्ड जरूरी होता है. इसे उम्मीदवार की पहचान के रूप में जाना जाता है. एडमिट कार्ड को प्रवेश पत्र या एग्जाम हॉल टिकट के नाम से भी जाना जाता है. कर्मचारी चयन आयोग सीएचएसएल टियर 2 परीक्षा के एडमिट कार्ड में अपना नाम, परीक्षा केंद्र, रोल नंबर, परीक्षा से संबंधित नियम समेत अन्य डिटेल्स होती है. कितने बजे और कहां परीक्षा आयोजित की जाएगी, इसकी डिटेल्स एडमिट कार्ड पर देख सकते हैं. एसएससी सीएचएसएल टियर 2 परीक्षा का रिजल्ट चेक करने के लिए एडमिट कार्ड से रोल नंबर चेक कर सकेंगे.

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कैसे डाउनलोड करें SSC CHSL Tier 2 का एडमिट कार्ड?

एसएससी सीएचएसएल टियर 2 एडमिट कार्ड को अभी जारी नहीं किया गया है. परीक्षा के लगभग 4 से 5 दिन पहले एडमिट कार्ड जारी किया जाएगा. 22 अप्रैल को आयोजित होने वाली एसएससी सीएचएसएल टियर 2 परीक्षा का एडमिट कार्ड जारी होने के बाद सरल स्टेप्स को फॉलो करके डाउनलोड कर सकते हैं.

सबसे पहले एसएससी की आधिकारिक वेबसाइट @ssc.gov.in पर जाएं. अपने रोल नंबर या रजिस्ट्रेशन नंबर जैसी अन्य डिटेल्स के माध्यम से लॉगिन करें. इसके बाद 'SSC CHSL Tier 2 Admit Card' शो होगा उस पर क्लिक करें. इसके बाद एक नया पेज ओपन होगा और उसमें अपना रोल नंबर एंटर करें. स्क्रीन पर एडमिट कार्ड शो हो जाएगा, यहां से इसे डाउनलोड या प्रिंट कर लें.

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