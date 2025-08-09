SSC CPO Paper 2 Result 2024 OUT: एसएससी ने जारी की सीपीओ पेपर 2 का रिजल्ट, 22,269 कैंडिडेट्स सेलेक्ट; अब क्या करना होगा?

SSC CPO 2025 Tier 2 Result: स्टाफ सेलेक्शन कमीशन (SSC) ने CPO टियर-2 परीक्षा का रिजल्ट अपनी आधिकारिक वेबसाइट ssc.gov.in पर जारी कर दिया है. यह परीक्षा दिल्ली पुलिस, CAPF और CISF में सब-इंस्पेक्टर (SI) और असिस्टेंट सब-इंस्पेक्टर (ASI) की भर्ती के लिए 8 मार्च 2025 को आयोजित की गई थी.

कितने उम्मीदवार हुए सेलेक्ट?

इस बार 24,190 उम्मीदवारों ने फिजिकल टेस्ट (PET/PST) पास करने के बाद टियर-2 परीक्षा दी थी. रिजल्ट में 22,269 उम्मीदवार मेडिकल परीक्षा के लिए चुने गए हैं, जिनमें 20,380 पुरुष और 1,889 महिलाएं हैं.

रिजल्ट कैसे देखें?

उम्मीदवार ssc.gov.in वेबसाइट से रिजल्ट PDF डाउनलोड कर सकते हैं.

PDF में पास हुए उम्मीदवारों का रोल नंबर, नाम और जेंडर दिया गया है.

अपना नाम या रोल नंबर ढूंढने के लिए "Ctrl+F' का इस्तेमाल करें.

SSC CPO भर्ती की प्रक्रिया

SSC CPO भर्ती 4 फेज में होती है:

पेपर-1 (कंप्यूटर आधारित परीक्षा)

PET/PST (फिजिकल टेस्ट)

पेपर-2 (कंप्यूटर आधारित परीक्षा)

मेडिकल परीक्षा और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन

पिछले साल 2 सितंबर को पेपर-1 का रिजल्ट आने के बाद 83,614 उम्मीदवार PET/PST के लिए चुने गए थे. इनमें से 37,763 उम्मीदवार अनुपस्थित रहे, 4 फिट नहीं पाए गए और 21,661 पास नहीं हो सके.

स्टूडेंट्स की जिंदगी बदलने वाला फैसला, पहली बार हुई खास पद की शुरुआत, क्या होगा काम?

अब आगे क्या होगा?

जो उम्मीदवार टियर-2 में पास हुए हैं, उन्हें मेडिकल टेस्ट और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा. फाइनल चयन मेरिट लिस्ट के आधार पर होगा. इसके बाद SSC CPO 2025 के लिए नया भर्ती विज्ञापन भी जल्द आने की उम्मीद है.

SSC Result Notification

कितनी वैकेंसी हैं?

इस भर्ती के जरिए कुल 4,187 पद भरे जाएंगे, जिनमें 125 पद दिल्ली पुलिस SI (पुरुष), 61 पद दिल्ली पुलिस SI (महिला) और 4,001 पद CAPF SI के लिए हैं.

NITI आयोग का 'वर्क फॉर विकसित भारत' पोर्टल, आपको कैसे दिलवा सकता है नौकरी, ये रहे जवाब