SSC CPO Answer Key 2025 OUT: एसएससी सीपीओ आंसर-की ssc.gov.in पर जारी, डायरेक्ट लिंक से एक क्लिक में करें डाउनलोड

SSC CPO Answer Key 2025 Released: स्टाफ सिलेक्शन कमीशन (SSC) ने आज, 24 दिसंबर, 2025 को अपनी आधिकारिक वेबसाइट ssc.gov.in पर सेंट्रल पुलिस ऑर्गेनाइजेंशन (CPO) 2025 परीक्षा की टेंटेटिव आंसर-की जारी कर दी है. ऐसे में जो उम्मीदवार इस भर्ती परीक्षा में शामिल हुए थे और अनंतिम उत्तर कुंजी जारी होने का इंतजार कर रहे थे, वे अब ऑफिशियल वेबसाइट पर जाने के बाद रजिस्ट्रेशन नंबर, पासवर्ड और कैप्चा कोड दर्ज कर आंसर-की डाउनलोड कर सकते हैं.

ऑब्जेक्शन विंडो कब तक एक्टिव?

उम्मीदवार एसएससी सीपीओ आंसर-की 27 दिसंबर, 2025 तक आधिकारिक वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं. वहीं, जिन उम्मीदवारों को आंसर-की से जुड़ी कोई आपत्ति है, उनके लिए 27 दिसंबर, 2025 तक ऑब्जेक्शन लिंक एक्टिव रहेगा. हालांकि, आपत्ति दर्ज करने के लिए कैंडिडेट्स को प्रत्येक प्रश्न 50 रुपये आवेदन शुल्क का भुगतान करना होगा.

कब हुई थी परीक्षा?

एसएससी सीपीओ 2025 परीक्षा का आयोजन 9 दिसंबर से 12 दिसंबर, 2025 के बीच निर्धारित परीक्षा केंद्रों पर कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट (CBT) मोड में किया गया था. जानकारी के लिए बता दें, SSC CPO परीक्षा के जरिए दिल्ली पुलिस और केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों (CAPFs) में सब इंस्पेक्टर (SI) के कुल 3,073 पदों पर योग्य उम्मीदवारों की नियुक्ति की जाएगी.

ऐसे डाउनलोड करें आंसर-की

एसएससी सीपीओ आंसर-की डाउनलोड करने के लिए उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट पर जाने के बाद निम्नलिखित स्टेप्स फॉलो करें.

उम्मीदवार सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट ssc.gov.in पर जाएं.

होमपेज पर जाने के बाद संबंधित लिंक पर क्लिक करें.

इसके बाद एक नया पेज खुलेगा, वहां लॉगिन क्रेडेंशियल दर्ज करें और सबमिट कर दें.

फिर आंसर-की आपके स्किन पर खुल जाएगा.

आंसर-की को चेक करने के बाद डाउनलोड कर ले.

भविष्य के लिए आंसर-की का प्रिंट आउट निकाल लें.

आधिकारिक वेबसाइट लिंक

SSC CPO Answer Key 2025 ऑफिशियल नोटिफिकेशन लिंक

SSC CPO Answer Key 2025 डाउनलोड डायरेक्ट लिंक

