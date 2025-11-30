SSC CPO 2025 एग्जाम सिटी स्लिप जारी, ssc.gov.in से करें डाउनलोड, इस दिन होगी परीक्षा

SSC CPO Exam City Slip 2025 Released: कर्मचारी चयन आयोग (SSC) ने केंद्रीय पुलिस संगठन (CPO) एग्जाम सिटी स्लिप 2025 अपनी आधिकारिक वेबसाइट ssc.gov.in पर जारी कर दी है. ऐसे में जिन योग्य और इच्छुक उम्मीदवारों ने परीक्षा में शामिल होने के लिए आवेदन किया था और सिटी स्लिप जारी होने का इंतजार कर रहे हैं, वे अब ऑफिशियल वेबसाइट पर जाने के बाद उसे डाउनलोड कर सकते हैं, जिसमें उनके परीक्षा शहर की जानकारी मौजूद होगी. हालांकि, एग्जाम सिटी स्लिप डाउनलोड करने के लिए कैंडिडेट्स को अपना रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड दर्ज करना होगा.

इस दिन होगी परीक्षा

एसएससी सीपीओ परीक्षा का आयोजन 9 दिसंबर से 12 दिसंबर, 2025 तक निर्धारित परीक्षा केंद्रों पर कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट (CBT) मोड में आयोजित किया जाएगा. जानकारी के लिए बता दें, SSC CPO परीक्षा का आयोजन दिल्ली पुलिस और केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों (CAPFs) में सब इंस्पेक्टर (SI) के कुल 3073 पदों पर योग्य उम्मीदवारों की भर्ती के लिए किया जा रहा है.

इस दिन जारी होगा एडमिट कार्ड

एसएससी सीपीओ एडमिट कार्ड परीक्षा से 4 या 5 दिन पहले जारी किए जाने की उम्मीद है. हालांकि, एडमिट कार्ड जारी होने से लेटेस्ट जानकारी के लिए उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे आधिकारिक वेबसाइट टाइम-टू-टाइम विजिट करते रहें.

ऐसे डाउनलोड करें सिटी स्लिप

SSC CPO सिटी स्लिप डाउनलोड करने के लिए उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट पर जाने के बाद निम्नलिखित स्टेप्स फॉलो करें.

उम्मीदवार सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट ssc.gov.in पर जाएं.

होमपेज पर जाने के बाद संबंधित लिंक पर क्लिक करें.

इसके बाद एक नया पेज खुलेगा, वहां लॉगिन क्रेडेंशियल दर्ज करें.

फिर सिटी स्लिप आपके स्क्रीन पर खुल जाएगा.

सिटी स्लिप को चेक करने के बाद डाउनलोड कर लें.

भविष्य के लिए सिटी स्लिप का प्रिंट आउट निकाल लें.

सिटी स्लिप डाउनलोड डायरेक्ट लिंक

ऑफिशियल नोटिफिकेशन लिंक

आधिकारिक वेबसाइट लिंक

