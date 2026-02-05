Delhi Police HCM Answer Key 2026 OUT: SSC ने जारी की हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल आंसर-की, ssc.gov.in से करें डाउनलोड

SSC Delhi Police Head Constable Answer Key 2026 OUT: स्टाफ सिलेक्शन कमीशन (SSC) ने आज 5 फरवरी, 2026 को अपनी आधिकारिक वेबसाइट ssc.gov.in पर दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल (मिनिस्ट्रियल) परीक्षा की आंसर-की जारी कर दी है. ऐसे में जो उम्मीदवार इस परीक्षा में शामिल हुए थे और प्रोविजनल आंसर-की जारी होने का इंतजार कर रहे थे, वे अब ऑफिशियल पोर्टल पर जाने के बाद अपना अंतिम उत्तर कुंजी डाउनलोड कर सकते हैं. हालांकि, उत्तर कुंजी डाउनलोड करने के लिए कैंडिडेट्स को रजिस्ट्रेशन नंबर, पासवर्ड और कैप्चा कोड को दर्ज करना होगा.

कब हुई थी परीक्षा?

एसएससी की ओर से दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल (मिनिस्ट्रियल) परीक्षा 7 से 12 जनवरी, 2026 के बीच देशभर के निर्धारित परीक्षा केंद्रों पर ऑनलाइन, कंप्यूटर बेस्ड एग्जामीनेशन (CBE) मोड में आयोजित की गई थी. एसएससी की ओर से इस भर्ती परीक्षा के जरिये कुल 509 पदों पर योग्य उम्मीदवारों की नियुक्ति की जाएगी. वहीं, कमीशन ने अब संभावित उत्तर कुंजी के साथ क्वेश्चन पेपर और रिस्पांस शीट भी जारी कर दिए हैं.

यदि, अगर कोई उम्मीदवार आंसर-की से असंतुष्ट हैं, तो वो 5 फरवरी, 2026 के शाम 6:00 बजे से 7 फरवरी, 2026 के शाम 6:00 बजे तक अपनी आपत्ति ऑनलाइन जमा कर सकते हैं. हालांकि, इसके लिए कैंडिडेट को प्रत्येक प्रश्न/उत्तर के लिए 50 रुपये का आवेदन शुल्क जना करना होगा. वहीं, आयोग ने स्पष्ट किया कि वे 7 फरवरी, 2026 को शाम 6:00 बजे के बाद प्राप्त आपत्तियों पर किसी भी परिस्थिति में विचार नहीं किया जाएगा. इसके अलावा किसी अन्य माध्यम से जमा की गई आपत्तियों पर भी विचार नहीं किया जाएगा.

ऐसे डाउनलोड करें आंसर-की:

दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल (मिनिस्ट्रियल) आंसर-की डाउनलोड करने के लिए उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट पर जाने के बाद निम्नलिखित स्टेप्स फॉलो करें.

उम्मीदवार सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट ssc.gov.in पर जाएं.

होमपेज पर जाने के बाद 'Head Constable (Ministerial) in Delhi Police Examination, 2025: Uploading of Tentative Answer Keys along with Question Paper(s) cum Response Sheet(s) – regarding' लिंक पर क्लिक करें.

इसके बाद लॉगिन क्रेडेंशियल दर्ज करें और सबमिट कर दें.

फिर आंसर-की पीडीएफ फॉर्मेट में आपके स्क्रीन पर खुल जाएगा.

आंसर-की को चेक करने के बाद डाउनलोड कर लें.

भविष्य के लिए आंसर-की का प्रिंट आउट निकाल लें.

आधिकारिक वेबसाइट लिंक

ऑफिशियल नोटिफिकेशन लिंक

जानकारी के लिए बता दें, निर्धारित समय सीमा के बाद किसी भी उम्मीदवार को टेंटेटिव उत्तर कुंजी/रिस्पांस शीट उपलब्ध नहीं कराए जाएंगे. भविष्य में किसी भी परिस्थिति में टेंटेटिव उत्तर कुंजी/रिस्पांस शीट उपलब्ध कराने के लिए किसी भी व्यक्तिगत अनुरोध पर विचार नहीं किया जाएगा.

