Advertisement
trendingNow13099335
Hindi Newsशिक्षाDelhi Police HCM Answer Key 2026 OUT: SSC ने जारी की हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल आंसर-की, ssc.gov.in से करें डाउनलोड

Delhi Police HCM Answer Key 2026 OUT: SSC ने जारी की हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल आंसर-की, ssc.gov.in से करें डाउनलोड

SSC Delhi Police Head Constable Answer Key 2026 Released: स्टाफ सिलेक्शन कमीशन (SSC) ने अपनी आधिकारिक वेबसाइट ssc.gov.in पर दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल (मिनिस्ट्रियल) परीक्षा की प्रोविजनल आंसर-की जारी कर दी है.

Written By  Deepa Mishra|Last Updated: Feb 05, 2026, 09:22 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Delhi Police HCM Answer Key 2026 OUT: SSC ने जारी की हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल आंसर-की, ssc.gov.in से करें डाउनलोड

SSC Delhi Police Head Constable Answer Key 2026 OUT: स्टाफ सिलेक्शन कमीशन (SSC) ने आज 5 फरवरी, 2026 को अपनी आधिकारिक वेबसाइट ssc.gov.in पर दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल (मिनिस्ट्रियल) परीक्षा की आंसर-की जारी कर दी है. ऐसे में जो उम्मीदवार इस परीक्षा में शामिल हुए थे और प्रोविजनल आंसर-की जारी होने का इंतजार कर रहे थे, वे अब ऑफिशियल पोर्टल पर जाने के बाद अपना अंतिम उत्तर कुंजी डाउनलोड कर सकते हैं. हालांकि, उत्तर कुंजी डाउनलोड करने के लिए कैंडिडेट्स को रजिस्ट्रेशन नंबर, पासवर्ड और कैप्चा कोड को दर्ज करना होगा.

कब हुई थी परीक्षा? 
एसएससी की ओर से दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल (मिनिस्ट्रियल) परीक्षा 7 से 12 जनवरी, 2026 के बीच देशभर के निर्धारित परीक्षा केंद्रों पर ऑनलाइन, कंप्यूटर बेस्ड एग्जामीनेशन (CBE) मोड में आयोजित की गई थी. एसएससी की ओर से इस भर्ती परीक्षा के जरिये कुल 509 पदों पर योग्य उम्मीदवारों की नियुक्ति की जाएगी. वहीं, कमीशन ने अब संभावित उत्तर कुंजी के साथ क्वेश्चन पेपर और रिस्पांस शीट भी जारी कर दिए हैं. 

यदि, अगर कोई उम्मीदवार आंसर-की से असंतुष्ट हैं, तो वो 5 फरवरी, 2026 के शाम 6:00 बजे से 7 फरवरी, 2026 के शाम 6:00 बजे तक अपनी आपत्ति ऑनलाइन जमा कर सकते हैं. हालांकि, इसके लिए कैंडिडेट को प्रत्येक प्रश्न/उत्तर के लिए 50 रुपये का आवेदन शुल्क जना करना होगा. वहीं, आयोग ने स्पष्ट किया कि वे 7 फरवरी, 2026 को शाम 6:00 बजे के बाद प्राप्त आपत्तियों पर किसी भी परिस्थिति में विचार नहीं किया जाएगा. इसके अलावा किसी अन्य माध्यम से जमा की गई आपत्तियों पर भी विचार नहीं किया जाएगा.

Add Zee News as a Preferred Source

ये भी पढ़ें: CTET Admit Card 2026 OUT: CBSE ने जारी किए सीटीईटी एडमिट कार्ड, ctet.nic.in से करें डाउनलोड, जानें एग्जाम डेट

ऐसे डाउनलोड करें आंसर-की: 
दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल (मिनिस्ट्रियल) आंसर-की डाउनलोड करने के लिए उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट पर जाने के बाद निम्नलिखित स्टेप्स फॉलो करें. 

  • उम्मीदवार सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट ssc.gov.in पर जाएं.

  • होमपेज पर जाने के बाद 'Head Constable (Ministerial) in Delhi Police Examination, 2025: Uploading of Tentative Answer Keys along with Question Paper(s) cum Response Sheet(s) – regarding' लिंक पर क्लिक करें.

  • इसके बाद लॉगिन क्रेडेंशियल दर्ज करें और सबमिट कर दें.

  • फिर आंसर-की पीडीएफ फॉर्मेट में आपके स्क्रीन पर खुल जाएगा. 

  • आंसर-की को चेक करने के बाद डाउनलोड कर लें. 

  • भविष्य के लिए आंसर-की का प्रिंट आउट निकाल लें. 

आधिकारिक वेबसाइट लिंक 

ऑफिशियल नोटिफिकेशन लिंक 

जानकारी के लिए बता दें, निर्धारित समय सीमा के बाद किसी भी उम्मीदवार को टेंटेटिव उत्तर कुंजी/रिस्पांस शीट उपलब्ध नहीं कराए जाएंगे. भविष्य में किसी भी परिस्थिति में टेंटेटिव उत्तर कुंजी/रिस्पांस शीट उपलब्ध कराने के लिए किसी भी व्यक्तिगत अनुरोध पर विचार नहीं किया जाएगा.

ये भी पढ़ें: एक बार IAS-IPS बन जाने के बाद बार-बार नहीं दे सकेंगे UPSC CSE एग्जाम, री-अटेम्प्ट के नए नियम होंगे लागू

About the Author
author img
Deepa Mishra

दीपा ज़ी न्यूज में सब एडिटर. दरभंगा की रहने वाली दीपा मिश्रा ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत ज़ी न्यूज़ से की. एजुकेशन डेस्क पर काम कर रही हैं. पत्रकारिता के साथ नई जानकारियों को इकट्ठा ...और पढ़ें

TAGS

SSC Delhi Police Head Constable Answer Key 2026

Trending news

चुनाव से पहले सीएम ममता ने चला बड़ा दांव, क्या BJP-कांग्रेस के लिए खड़ी होगी मुश्किल
West Bengal assembly election
चुनाव से पहले सीएम ममता ने चला बड़ा दांव, क्या BJP-कांग्रेस के लिए खड़ी होगी मुश्किल
तो रूस से तेल खरीदना बंद कर देगा भारत? ट्रंप के झूठे दावों को करारा जवाब
India Oil Trade
तो रूस से तेल खरीदना बंद कर देगा भारत? ट्रंप के झूठे दावों को करारा जवाब
देश के हर कोने में दर्जनों स्लीपर सेल एक्टिव, एंटी टेरर यूनिट ने शुरू की छानबीन
National News
देश के हर कोने में दर्जनों स्लीपर सेल एक्टिव, एंटी टेरर यूनिट ने शुरू की छानबीन
विकसित भारत से लेकर 'मोदी की कब्र खुदेगी' के नारे तक...', PM के भाषण की बड़ी बातें
PM Modi speech
विकसित भारत से लेकर 'मोदी की कब्र खुदेगी' के नारे तक...', PM के भाषण की बड़ी बातें
BCCI मामले में अनुराग ठाकुर को बड़ी राहत, सुप्रीम कोर्ट ने हटाया आजीवन बैन
Anurag Thakur
BCCI मामले में अनुराग ठाकुर को बड़ी राहत, सुप्रीम कोर्ट ने हटाया आजीवन बैन
पंजाब सांसद रवनीत सिंह बिट्टू को गद्दार कहने पर पीएम मोदी का राहुल गांधी पर निशाना
National News
पंजाब सांसद रवनीत सिंह बिट्टू को गद्दार कहने पर पीएम मोदी का राहुल गांधी पर निशाना
'घुसपैठियों को बचाने के लिए टीएमसी...', राज्यसभा से पीएम मोदी का सीएम ममता पर निशाना
PM Modi
'घुसपैठियों को बचाने के लिए टीएमसी...', राज्यसभा से पीएम मोदी का सीएम ममता पर निशाना
'जिनकी सरकार शराब में डूब गई...', राज्यसभा में PM मोदी का AAP पर जोरदार हमला
PM Modi
'जिनकी सरकार शराब में डूब गई...', राज्यसभा में PM मोदी का AAP पर जोरदार हमला
'आप बैठकर नारा लगाइए…'; पीएम मोदी ने राज्यसभा में खरगे की क्यों ली चुटकी; VIDEO
PM Modi
'आप बैठकर नारा लगाइए…'; पीएम मोदी ने राज्यसभा में खरगे की क्यों ली चुटकी; VIDEO
'विश्व की चुनौतियां का समाधान देने वाला देश बना है भारत', राज्यसभा में बोले पीएम
PM Modi speech
'विश्व की चुनौतियां का समाधान देने वाला देश बना है भारत', राज्यसभा में बोले पीएम