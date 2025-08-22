SSC Exam 2025: एसएससी परीक्षा की कर रहे हैं तैयारी? तो पढ़ लें ये खबर, एग्जाम को लेकर हुआ बड़ा बदलाव
SSC Exam 2025 Big Update: एसएससी परीक्षा को लेकर कई बड़े बदलाव किए गए हैं. ऐसे में अगर आप भी इस परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो पढ़ लें सारी डिटेल्स. 

 

Written By  Muskan Chaurasia|Last Updated: Aug 22, 2025, 10:13 AM IST
SSC Exam 2025 Latest Update: अगर आप एसएससी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो ये खबर आपके काम की है. दरअसल, एसएससी परीक्षा को लेकर कई बड़े बदलाव किए गए हैं. SSC की ओर से निकाली जाने वाली भर्तियां अब 6 से 10 महीने में पूरी होंगी. पहले ये भर्ती प्रक्रिया को पूरा होने में लगभग 15 से 18 महीनों का समय लगता है. यानी की अब कम समय में SSC भर्ती प्रक्रिया पूरी हो जाएगी.  

बता दें, कार्मिक राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने राज्यसभा में लिखित प्रश्न का जवाब देते हुए इस बात की जानकारी दी है. उन्होंने लिखित जवाब में बताया कि परीक्षाओं के लिए नोटिस के समय को करीब 45 दिनों से घटाकर 21 दिन कर दिया गया है. उन्होंने बताया कि SSC की परीक्षा अब पेन और पेपर पर नहीं बल्कि कंप्यूटर आधारित होगी. इसके अलावा कुछ परीक्षाओं में लेवल की संख्या को भी कम किया गया है. 

पिता बेचते पान; बेटी ने क्रैक कर ली UPSC परीक्षा, अब गृह मंत्रालय में बनी राजभाषा अधिकारी

जितेंद्र सिंह के अनुसार, संयुक्त हिंदी अनुवादक परीक्षा को छोड़कर सभी परीक्षाओं से वर्णनात्मक (descriptive) प्रकार के प्रश्न पत्र को हटा दिया गया है. वहीं, इंटरव्यू प्रक्रिया भी बंद कर दी गई है. उन्होंने आगे बताया कि एसएससी ने अभ्यर्थियों के रिकॉर्ड के सुरक्षित और पारदर्शी संचालन को सुनिश्चित करने के लिए एक ऑनलाइन  सेंट्रिक ई-डोजियर प्रणाली शुरू की है. 

इसके जरिए सभी उम्मीदवारों का डेटा पूरी तरह से सेव रहेगा और इसे भविष्य में कभी भी आसानी से ट्रैक भी किया जा सकेगा. इस प्रणाली को खासतौर पर combined graduation level 2024, Combined Higher Secondary Level 2024, Junior Engineer 2024 और Multi-Tasking Staff & Havildar 2024 जैसी परीक्षाओं के लिए लागू किया गया है. 

Indian Navy INCET Admit Card: भारतीय नौसेना INCET एडमिट कार्ड जारी, इन आसान स्टेप्स से करें डाउनलोड

SSC Exam 2025

