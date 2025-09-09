1,00,00,000 का जुमार्ना; हो सकती है जेल, अगर सोशल मीडिया पर क्वेश्चन पेपर के साथ किया ऐसा

SSC Warning: एसएससी क्वेश्चन पेपर अब सोशल मीडिया पर शेयर करना फिर उस पर डिस्कशन करना आपको भारी पड़ सकता है. ऐसा करने पर आपको जेल भी हो सकती है.
SSC Exam: कर्मचारी चयन आयोग का कंबाइंड ग्रेजुएशन लेवल (CGL) 2025 एग्जाम 13 से 26 सितंबर तक आयोजित होना है. ऐसे में परीक्षा से पहले आयोग ने एक चेतावनी जारी की है. इस नोटिस में कहा गया है कि सोशल मीडिया पर आयोग की प्रतियोगी परीक्षाओं के क्वेश्चन पेपरों के डिक्कशन, एनालिसिस और शेयरिंग करने पर एक करोड़ का जुर्माना लग सकता है. साथ ही जेल भी हो सकती है.
नोटिस को शेयर करते हुए कर्मचारी चयन आयोग (SSC) ने बताया कि उन्होंने कुछ उम्मीदवारों की चल रही या खत्म हो चुकी परीक्षा के प्रश्नपत्रों पर सोशल मीडिया पर विश्लेषण और उसे शेयर करते हुए देखा है. इसलिए ये सख्त कदम उठाना जरुरी है क्योंकि सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों का निवारण) अधिनियम, 2024 (PEA अधिनियम, 2024) के तहत ऐसी गतिविधियां पूरी तहर से वर्जित है.
नोटिस में क्या लिखा है ?
नोटिस में कहा गया है कि एसएससी के प्रश्न पत्र को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर साझा करना, उसके बारे में चर्चा करना और इसका एनालिसिस करना अपराध की कैटगरी में आएगा. ये सभी काम (Public Examinations Prevention of Unfair Means) Act, 2024 के तहत अपराध माना जाएगा.
सेक्शन 3-अनुचित साधन (Unfair Means): आयोग की बिना अनुमति के एसएससी की परीक्षा के प्रश्न पत्र, उत्तर कुंजी या इससे जुड़ी किसी भी चीज को लीक नहीं किया जा सकता है.
सेक्शन 9- अपराध का स्वरूप (Nature of Offences): इस कानून के अंतर्गत ऊपर बताए सभी काम गंभीर अपराध की कैटगरी में आएंगे, जो गैर जमानती, नॉन कंपाउंडेबल माने जाएंगे.
सेक्शन 10- सजा और जुर्माना (Penalties): अगर कोई व्यक्ति को इस अपराध को करता है उसे 3 से 5 साल की जेल और 10 लाख तक जुर्माना लग सकता है. इसके अलावा सर्विस प्रोवाइडर/ संस्थान पर 1 करोड़ तक जुर्माना लगाया जा सकता है. साथ ही आगे की परीक्षाओं में बैन और रिकवरी की लागत भी वसूली जाएगी. वहीं, संगठित अपराध करने पर 5 से 10 साल की जेल और कम से कम 1 करोड़ तक का जुर्माना लगेगा.