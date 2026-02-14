SSC GD GK Questions: 23 फरवरी को एसएससी जीडी कांस्टेबल परीक्षा! तैयारी के लिए दिन कम; पूछे जा सकते हैं ये GK सवाल

Advertisement
Hindi Newsशिक्षाSSC GD GK Questions: 23 फरवरी को एसएससी जीडी कांस्टेबल परीक्षा! तैयारी के लिए दिन कम; पूछे जा सकते हैं ये GK सवाल

SSC GD Constable Exam GK Questions: सरकारी नौकरी के लिए प्रतियोगी परीक्षा देना चाहते हैं तो अपनी जनरल नॉलेज को मजबूत रखें. इससे संबंधित कई सवाल पूछे जाते हैं. ये कई टॉपिक को कवर करता है और कई विषयों का हिस्सा होता है. इतिहास से लेकर विज्ञान तक में मजबूती ही जीके सवाल को जवाब बताने में सक्षम बा सकती है. आइए सामान्य ज्ञान के कुछ सवाल-जवाब जानते हैं.

Written By  Simran Singh|Last Updated: Feb 14, 2026, 01:38 PM IST
SSC GD Constable Exam GK questions with answers
SSC GD Constable Exam Preparation GK Questions: कर्मचारी चयन आयोग (Staff Selection Commission) जनरल ड्यूटी (General Duty) पद भर्ती के लिए परीक्षा 23 फरवरी 2026 से शुरू हो सकती है जो मार्च 2026 तक जारी चलेगी. SSC GD कांस्टेबल परीक्षा का आयोजन SSF, CAPF, असम राइफल्स में GD कांस्टेबल और राइफलमैन के लिए आयोजित किया जाता है. इन पद भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया 1 से 31 दिसंबर 2025 तक चली थी. फरवरी में परीक्षा हो सकती है और अगर 23 फरवरी को होती है तो बस कुछ दिन ही बाकी है. कंप्यूटर आधारित परीक्षा सीबीटी परीक्षा में शामिल होने वाले उम्मीदवार एग्जाम की तैयारी करना शुरू कर दें. परीक्षा के दौरान इसमें सामान्य बुद्धिमत्ता, जनरल नॉलेज, मैथ्स, और हिंदी या अंग्रेजी जैसे विषयों से जुड़े सवाल पूछे जाएंगे. आपका सामान्य ज्ञान मजबूत करने के लिए कुछ जीके के सवाल-जवाब लेकर आए हैं, आइए सामान्य ज्ञान से जुड़े सवाल-जवाब जानते हैं जो SSC या अन्य सरकारी परीक्षा के दौरान पूछे जा सकते हैं.

सवाल 1:- भारत का ऐसा कौन सा राज्य जहां पाए जाते हैं अधिक खनिज पदार्थ? 

जवाब: उड़ीसा में सबसे ज्यादा खनिज पदार्थ पाए जाते हैं.

सवाल 2:- भारत का कौन सा राज्य सबसे बड़ा धरोहर स्थल कहलाता है?

जवाब: राजस्थान को सबसे बड़ा धरोहर स्थल कहा जाता है.

सवाल 3:- किसे भूगोल का पिता कहा जाता है?

जवाब: हिप्पारकस को भूगोल का पिता माना गया है.

सवाल 4:- भारत का सबसे बड़ा गैस पाइपलाइन किस कंपनी ने तैयार किया है?

जवाब: भारत का सबसे बड़ा गैस पाइपलाइन गेल (GAIL) ने बनाया है जो एक भारतीय कंपनी है.

सवाल 5:- दुनिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट कौन सा है?

जवाब: दुनिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट किंग फहद अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा है.

सवाल 6:- भारत में सबसे लंबी नहर कौन सी है?

जवाब: भारत की सबसे लंबी नहर का नाम इंदिरा गांधी नहर है.

सवाल 7:- पुलवामा अटैक कब और कहां हुआ था?

जवाब: पुलवामा अटैक 14 फरवरी 2019 को जम्मू-कश्मीर के पुलवामा जिले में हुआ था.

सवाल 8:- भारत का वो कौन सा राज्य है जिसमें सबसे बड़ा जिला पाया जाता है?

जवाब: जम्मू कश्मीर का लेह जिला राज्य का सबसे बड़ा जिला कहलाता है.

सवाल 9:- वो कौन सा बैक्टीरिया है जो दूध से दही बनाता है?

जवाब: दूध से दही बनाने के लिए लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया का इस्तेमाल होता है.

सवाल 10:- भारत का सबसे बड़ा अस्पताल कौन सा है?

जवाब: नई दिल्ली में स्थित ऑल इंडिया आयुर्वेदिक संस्थान भारत का सबसे बड़ा हॉस्पिटल है.          

ये भी पढ़ें- Pulwama Attack: पाकिस्तान का धोखा... पुलवामा अटैक के कितने दिन बाद भारत ने लिया बदला?

