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Hindi Newsशिक्षाSSC GD Constable Exam 2026: बकरीद की छुट्टी के कारण आज हो रही है एसएससी जीडी परीक्षा, 4 शिफ्टों में एग्जाम; जानें लेटेस्ट अपडेट

SSC GD Constable Exam 2026: बकरीद की छुट्टी के कारण आज हो रही है एसएससी जीडी परीक्षा, 4 शिफ्टों में एग्जाम; जानें लेटेस्ट अपडेट

SSC GD Constable Exam 2026: एसएससी की ओर से भीड़ और अव्यवस्था की वजह से कई एग्जाम सेंटर पर एसएससी जीडी कांस्टेबल परीक्षा को रद्द कर दिया गया था और बकरीद की छुट्टी की वजह से भी 27 मई 2026 को परीक्षा आयोजित कर दी गई है. लाखों उम्मीदवार आज यानी 27 मई को 4 शिफ्टों में परीक्षा में आयोजित होंगे.

Written By  Simran Singh|Last Updated: May 27, 2026, 09:26 AM IST
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SSC GD Constable Exam 2026
SSC GD Constable Exam 2026

SSC GD Constable Exam 2026: एसएससी जीडी कॉन्स्टेबल भर्ती परीक्षा का आयोजन किया जा रहा है जो 25 हजार से ज्यादा पदों पर होने वाली भर्ती के लिए आयोजित किया जा रहा है. परीक्षा समाप्त होने का आखिरी हफ्ता है मगर उससे पहले ही उत्तर प्रदेश और बिहार के परीक्षा केंद्रों पर एग्जाम कैंसिल कर दिया गया है. इसके बाद प्रयागराज में भी अधिक उम्मीदवारों के होने के कारण एग्जाम की डेट आगे बढ़ा दी गई. 28 मई को बकरीद है और सरकारी छुट्टी होने के वजह से इस परीक्षा को 27 मई 2026 को आयोजित किया जा रहा है. ये एग्जाम 4 शिफ्टों में आयोजित किया जा रहा है. ऐसे स्टूडेंट्स जो 25-26 को परीक्षा नहीं दे पाए या 28 मई को एग्जाम देने वाले थे उनके लिए परीक्षा 27 मई को आयोजित की जा रही है. चार अलग-अलग शिफ्ट में एग्जाम का आयोजन किया जाएगा.

कितने बजे होगी एसएससी जीडी परीक्षा?

  • शिफ्ट 1:- सुबह 9 बजे से 10 बजे तक

  • शिफ्ट 2:- सुबह 11:45 बजे से दोपहर 12:45 बजे तक

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  • शिफ्ट 3:- दोपहर 2:30 बजे से 3:30 बजे तक

  • शिफ्ट 4:- शाम 5:15 बजे से 6:15 बजे तक

करीब डेढ़ घंटे पहले पहुंचना होगा एग्जाम सेंटर

परीक्षा के समय से करीब डेढ़ घंटे पहले स्टूडेंट्स को एग्जाम सेंटर पहुंचना होगा. रिपोर्टिंग टाइम निकल जाने पर एग्जाम सेंटर में प्रवेश नहीं मिल सकेगा. स्टूडेंट्स के लिए साथ में एडमिट कार्ड लेकर जाना भी जरूरी है, बिना इसके एग्जाम सेंटर में प्रवेश नहीं मिलेगा और आप परीक्षा नहीं दे सकेंगे. परीक्षा में शामिल होने वाले उम्मीदवार एसएससी की आधिकारिक वेबसाइट ssc.gov.in के माध्यम से नया एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं.

क्या है छात्रों के लिए नया अपडेट?

  • उत्तर प्रदेश के प्रयागराज, गोरखपुर, कानपुर समेत कई जगह एसएससी जीडी परीक्षा प्रभावित हुई है.

  • 28 मई को होने वाली परीक्षा 27 मई को आयोजित की जा रही है. इसकी वजह ईद-उल-फितर की सरकारी छुट्टी में हुआ बदलाव है.

  • सभी उम्मीदवारों के लिए जरूरी है कि वो नए परीक्षा केंद्रों पर आधार ई-केवाईसी जरूर करवाएं.

  • सोशल मीडिया पर किसी भी तरह की गैर-आधिकारिक अफवाहों पर भरोसा न करें.

  • स्टूडेंट्स को सलाह दी गई है कि वो परीक्षा शिफ्ट और अन्य अपडेट के लिए सिर्फ एसएससी के आधिकारिक पोर्टल पर ही विश्वास करें.

ये भी पढ़ें- SSC GD Paper Leak के बाद फिर सुर्खियों में आया NEET, क्या ऑनलाइन परीक्षा है समाधान? कॉकरोच जनता पार्टी ने पूछा सवाल

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Simran Singh

सिमरन सिंह को पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 साल का अनुभव है। उन्होंने पत्रकारिता की पढ़ाई हिमालयन यूनिवर्सिटी से की है। साल 2016 में उन्होंने मीडिया जगत में कदम रखा। इस दौरान इलेक्ट्रॉनिक से लेकर डि...और पढ़ें

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