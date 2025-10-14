SSC GD Result 2025: एसएससी जीडी फिजिकल टेस्ट रिजल्ट आउट, ssc.gov.in पर ऐसे डाउनलोड करें PDF

SSC GD Constable PST PET Result 2025 Out: एसएससी जीडी फिजिकल रिजल्ट 2025 जारी कर दिया गया है. आधिकारिक वेबसाइट ssc.gov.in पर इसे चेक कर सकते हैं.
SSC GD Result 2025 Released: कर्मचारी चयन आयोग ने एसएससी कांस्टेबल जीडी पीईटी रिजल्ट 2025 (SSC GD Constable Result Out) जारी कर दिया है. ऐसे में जो उम्मीदवार भी शारीरिक दक्षता परीक्षा (PET)/ शारीरिक मानक परीक्षण (PST) के लिए शामिल हुए थें, वो वे एसएससी की ऑफिशियल वेबसाइट ssc.gov.in पर जाकर नतीजे चेक कर सकते हैं. साथ ही नीचे खबर में पीडीएफ डाउनलोड करने की डायरेक्ट लिंक भी दी गई है.
बता दें, पीईटी/पीएसटी परीक्षा 20 अगस्त से 15 सितंबर, 2025 तक आयोजित किया गया था. इस परीक्षा में कुल 3,94,121 उम्मीदवार उपस्थित हुए थे. कुल 1,26,736 कैंडिडेट इस परीक्षा में पास हुए हैं, जिनमें 1,30,73 महिलाएं और 1,13,311 पुरुष शामिल हैं. SSC ने योग्य उम्मीदवारों की लिस्ट (Qualified Candidates List) PDF फॉर्मेट में जारी की है. इसमें पुरुष और महिला उम्मीदवारों के रोल नंबर अलग-अलग पीडीएफ फाइल में अपलोड किए गए हैं. ऐसे में कैंडिडेट नीचे दिए गए लिंक से PDF डाउनलोड करके अपना नाम या रोल नंबर चेक कर सकते हैं.
SSC GD Result 2025 Notification PDF Download Link (महिला)
SSC GD Result 2025 Notification PDF Download Link (पुरुष)
कैसे चेक करें रिजल्ट? (How to Download SSC GD Result 2025)
रिजल्ट चेक करने के लिए सबसे पहले आपको ऑफिशियल वेबसाइट ssc.gov.in पर जाना होगा.
होम पेज पर आपको रिजल्ट वाले टैब पर क्लिक करना है.
नया पेज खुलते ही आपको सामने रिजल्ट से जुड़ी लिंक मिल जाएगी.
आप इसपर क्लिक करें और पीडीएफ में अपना नाम और रोल नंबर डालकर रिजल्ट चेक कर लें.
आप चाहें तो पीडीएफ को डाउनलोड कर लें और प्रिंटआउट निकाल लें.