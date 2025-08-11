SSC GK Questions 2025: आप भी देने जा रहे हैं एसएससी का एग्जाम, तो ये रहे जनरल नॉलेज के 20 सवाल?
SSC GK Questions in Hindi 2025: सरकारी नौकरी के लिए एग्जाम देने की तैयारी कर रहे हैं तो हम यहां आपकी हेल्प के लिए कुछ जरूरी सवाल और उनके जवाब बता रहे हैं.

Written By  chetan sharma|Last Updated: Aug 11, 2025, 08:48 AM IST
SSC Static GK 2025: आप 2025 में होने वाले SSC एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो जनरल नॉलेज आपका सबसे मजबूत हथियार साबित हो सकता है. SSC परीक्षा में GK सेक्शन न सिर्फ आपके स्कोर को बढ़ाता है, बल्कि कम समय में ज्यादा सवाल हल करने का मौका भी देता है. इसलिए जरूरी है कि आप लेटेस्ट करंट अफेयर्स, इतिहास, भूगोल, विज्ञान और जनरल स्टडीज के जरूरी सवालों पर अच्छी पकड़ बनाएं. यहां हम आपके लिए लेकर आए हैं 20 चुनिंदा GK सवाल, जो SSC 2025 में पूछे जा सकते हैं. इनको ध्यान से पढ़ें और अपनी तैयारी को अगले लेवल पर लेकर जाएं.

करंट अफेयर्स (जनवरी–अगस्त 2025)

सवाल: 2025 का गणतंत्र दिवस मुख्य अतिथि कौन थे?
जवाब: इंडोनेशिया गणराज्य के राष्ट्रपति महामहिम प्रबोवो सुबियांटो

सवाल: 2025 ऑस्ट्रेलियन ओपन महिला सिंगल्स का खिताब किसने जीता?
जवाब: मैडिसन कीज

सवाल: 2025 में G20 शिखर सम्मेलन किस देश में आयोजित होगा?
जवाब: दक्षिण अफ्रीका

सवाल: इसरो ने कौन सा सौर मिशन लॉन्च किया?
जवाब: आदित्य-एल1

सवाल: 2025 का ऑस्कर बेस्ट पिक्चर अवार्ड किस फिल्म ने जीता?
जवाब: (अपडेट के अनुसार सही नाम डालें – परीक्षा से पहले बदल सकता है)

सवाल: भारत के 52वें मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं?
जवाब: न्यायमूर्ति भूषण रामकृष्ण गवई

सवाल: 2025 में यूनियन बजट किसने पेश किया?
जवाब: निर्मला सीतारमण

सवाल: भारत के 26वे मुख्य आयुक्त किसे बनाया गया है?
जवाब: ज्ञानेश कुमार

सवाल: 2025 में भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन हैं?
जवाब: राजीव कुमार

सवाल: संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) के नए अध्यक्ष किसे बनाया गया है?
जवाब: डॉ.अजय कुमार 

स्टैटिक जीके

सवाल: भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है?
जवाब: वंदे मातरम्

सवाल: संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे?
जवाब: डॉ. राजेंद्र प्रसाद

सवाल: भारत में सबसे लंबी नदी कौन सी है?
जवाब: गंगा नदी

सवाल: पंचायती राज सिस्टम सबसे पहले किस राज्य में लागू हुई?
जवाब: राजस्थान

सवाल: ओलंपिक खेलों का प्रतीक चिह्न कितने छल्लों से बना है?
जवाब: पांच

सवाल: 'सत्यार्थ प्रकाश' पुस्तक किसने लिखी?
जवाब: स्वामी दयानंद सरस्वती

सवाल: भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के अनुसार कौन सा है?
जवाब: राजस्थान

सवाल: हरियाणा राज्य की स्थापना कब हुई?
जवाब: 1 नवंबर 1966

सवाल: चंद्रयान-3 का प्रक्षेपण किस साल हुआ?
जवाब: 2023

सवाल: 'जय जवान जय किसान' का नारा किसने दिया?
जवाब: लाल बहादुर शास्त्री

