SSC JE Admit Card 2025: किसी भी पल जारी हो सकता है एसएससी जेई एडमिट कार्ड, ऐसे डाउनलोड कर सकेंगे हॉल टिकट

SSC JE Paper-1 Admit Card 2025: कर्मचारी चयन आयोग (SSC) द्वारा किसी भी वक्त जूनियर इंजीनियर (JE) परीक्षा 2025 (पेपर-I) का एडमिट कार्ड अपने आधिकारिक वेबसाइट ssc.gov.in पर जारी किया जाएगा.

Written By  Deepa Mishra|Last Updated: Dec 01, 2025, 06:41 PM IST
SSC JE Admit Card 2025 Releasing Soon: कर्मचारी चयन आयोग (SSC) द्वारा किसी भी वक्त जूनियर इंजीनियर (JE) परीक्षा 2025 (पेपर-I) का एडमिट कार्ड जारी किया जा सकता है. ऐसे में जिन उम्मीदवारों ने इस भर्ती परीक्षा के लिए आवेदन किया था और एडमिट कार्ड जारी होने का इंतजार कर रहे हैं, वे आधिकारिक वेबसाइट ssc.gov.in पर प्रवेश पत्र जारी होने के बाद उसे डाउनलोड कर सकेंगे. हालांकि, हॉल टिकट डाउनलोड करने के लिए कैंडिडेट्स को रजिस्ट्रेशन नंबर/रोल नंबर, डेट और बर्थ और पासवर्ड दर्ज करना होगा.  

इस दिन होगी परीक्षा
एसएससी जेई पेपर-I परीक्षा का आयोजन 03 दिसंबर से 06 दिसंबर, 2025 के बीच निर्धारित परीक्षा केंद्रों पर किया जाएगा. जानकारी के लिए बता दें, इस एसएससी द्वारा इस भर्ती प्रक्रिया के माध्यम से सिविल, मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल इंजीनियर के कुल 1,731 पदों पर योग्य उम्मीदवारों की नियुक्ति की जाएगी. वहीं, परीक्षा में शामिल में शामिल होने वाले कैंडिडेट्स को सलाह दी जाती है कि वो एग्जाम के दिन अपने साथ एडमिट कार्ड ले जाना न भूले, नहीं तो उन्हें परीक्षा केंद्र के अंदर जाने की अनुमति नहीं दी जाएगी. 

ऐसे डाउनलोड कर सकेंगे एडमिट कार्ड 
SSC JE एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट पर जाने के बाद निम्नलिखित स्टेप्स फॉलो करें. 

  • उम्मीदवार सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट ssc.gov.in पर जाएं.

  • होमपेज पर जाने के बाद संबंधित लिंक पर क्लिक करें. 

  • इसके बाद लॉगिन क्रेडेंशियल दर्ज करें और उसे सबमिट कर दें. 

  • फिर आपका एडमिट कार्ड स्क्रीन पर खुल जाएगा. 

  • एडमिट कार्ड को चेक करने के बाद उसे डाउनलोड कर लें. 

  • भविष्य के लिए एडमिट कार्ड का प्रिंट आउट निकाल लें.

आधिकारिक वेबसाइट लिंक

Deepa Mishra

दीपा ज़ी न्यूज में सब एडिटर. दरभंगा की रहने वाली दीपा मिश्रा ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत ज़ी न्यूज़ से की. एजुकेशन डेस्क पर काम कर रही हैं. पत्रकारिता के साथ नई जानकारियों को इकट्ठा ...और पढ़ें

SSC JE Admit Card 2025

