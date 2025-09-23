SSC MTS Exam Date 2025: कब जारी होगी एसएससी एमटीएस परीक्षा की नई डेट? जानिए पूरी डिटेल
SSC MTS Havalda New Exam Date 2025: एसएससी मल्टी टास्किंग स्टाफ (MTS) और हवलदार परीक्षाओं का आयोजन 20 सितंबर से 24 अक्टूबर, 2025 तक होना था, लेकिन एग्जाम किसी कारण  निर्धारित डेट से शुरू नहीं हो सका. ऐसे में जो उम्मीदवार परीक्षा की नई तारीख का इंतजार कर रहे हैं, उनके लिए जल्द ही नई परीक्षा तिथि की घोषणा की जाएगी. 

Written By  Deepa Mishra|Last Updated: Sep 23, 2025, 12:51 AM IST
SSC MTS New Exam Date 2025: सरकारी नौकरी करने की इच्छा रखने वाले युवाओं के लिए स्टाफ सिलेक्शन कमीशन (SSC) की ओर से मल्टी टास्किंग स्टाफ (MTS) और हवलदार के कुल 8021 पदों पर भर्ती निकाली गई थी, जिसमें हवलदार के 6810 पद और हवलदार के 1211 पद शामिल थे. जारी पदों के लिए परीक्षा का आयोजन 20 सितंबर, 2025 से 24 अक्टूबर, 2025 के बीच निर्धारित परीक्षा केंद्रों पर कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट (CBT) में होना था, लेकिन किसी कारण परीक्षा का आयोजन निर्धारित समय से नहीं हो सका. ऐसे में जिन उम्मीदवारों ने एसएससी की भर्ती परीक्षा के लिए आवेदन किया था, वे बेसब्री से नई परीक्षा तिथि के जारी होने का इंतजार कर रहे हैं.

कब आएगा सिटी स्लिप और एडमिट कार्ड?
रिपोर्ट्स के मुताबिक, एसएसबी की ओर से अब इस भर्ती परीक्षा का आयोजन अक्टूबर या नवंबर 2025 में करवाया जा सकता है. नई परीक्षा तिथि को लेकर एसएससी की ओर से जल्द ही ऑफिशियल नोटिफिकेशन आधिकारिक वेबसाइट  ssc.gov.in पर जारी किया जाएगी. वहीं, एग्जाम डेट से एक सप्ताह पहले सिटी स्लिप और परीक्षा से 3-4 दिन पहले एडमिट कार्ड ऑफिशियल वेबसाइट पर जारी किए जाने की उम्मीद है, जिसमें उम्मीदवारों के परीक्षा शहर, सेंटर डिटेल और अन्य जानकारियां उपलब्ध होगी. 

ऐसे डाउनलोड कर सकेंगे एग्जाम सिटी स्लिप और एडमिट कार्ड
एसएससी एमटीएस एग्जाम सिटी स्लिप/एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट पर जाने के बाद निम्नलिखित स्टेप्स को फॉलो करें. 

  • उम्मीदवार सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट ssc.gov.in पर जाएं.

  • होमपेज पर जाने के बाद सिटी स्लिप/एडमिट कार्ड लिंक पर क्लिक करें. 

  • इसके बाद अपना लॉगिन क्रेडेंशियल दर्ज करें और उसे सबमिट कर दें. 

  • फिर स्क्रीन पर आपका सिटी स्लिप/एडमिट कार्ड खुल जाएगा. 

  • सिटी स्लिप/एडमिट कार्ड को डाउनलोड कर लें.

  • भविष्य के लिए सिटी स्लिप/एडमिट कार्ड का प्रिंट आउट निकाल लें. 

