SSC Exam 2025: एसएससी एग्जाम सिटी स्लिप जारी, 29 अगस्त से होगी परीक्षा, इस दिन जारी होगा एडमिट कार्ड

SSC Phase 13 Exam City Slip 2025: स्टाफ सिलेक्शन कमीशन (SSC) ने फेज-13 परीक्षा 2025 के लिए संशोधित एग्जाम कैलेंडर को बीते दिन 21 अगस्त, 2025 को अपने ऑफिशियल वेबसाइट पर जारी कर दिया है. जारी संशोधित एग्जाम कैलेंडर के मुताबिक, अब एसएससी फेज-13 परीक्षा का आयोजन 29 अगस्त, 2025 से होना है. इसके अलावा एसएससी की ओर से आज यानी 22 अगस्त को परीक्षा में शामिल होने वाले लगभग 59,500 उम्मीदवारों के लिए रि-एग्जाम सिटी स्लिप भी जारी कर दिया गया है. ऐसे में जिन उम्मीदवारों ने परीक्षा के लिए आवेदन किया था, वो आधिकारिक वेबसाइट ssc.gov.in पर जाकर अपना एग्जाम सीटि स्लिप डाउनलोड करने के साथ संशोधित एग्जाम कैलेंडर चेक कर सकते हैं. एग्जाम सिटी स्लिप डाउनलोड करने के लिए कैंडिडेट्स को अपना रजिस्ट्रेशन नंबर, डेट ऑफ बर्थ और पासवर्ड दर्ज करना होगा.

इस दिन जारी होगा एडमिट कार्ड

एसएससी फेड-13 परीक्षा का एडमिट कार्ड 26 अगस्त, 2025 को आधिकारिक वेबसाइट पर जारी किया जाएगा. एडमिट कार्ड ऑफिशियल वेबसाइट पर अपलोड होने के बाद उम्मीदवार उसे डाउनलोड कर सकेंगे. जिसमें, उनके परीक्षा केंद्र, एग्जाम टाइमिंग के साथ अन्य महत्वपूर्ण जानकारियां मौजूद होगी. बता दें, एडमिट कार्ड के बिना किसी भी उम्मीदवार को परीक्षा हॉल में जाने की अनुमति नहीं दी जाएगी. इसलिए याद से एडमिट कार्ड ले जाएं. इसी के साथ परीक्षा केंद्र पर समय से पहले पहुंचने की कोशिश करें.

ऐसे डाउनलोड कर सकेंगे एडमिट कार्ड

एसएससी फेड-13 परीक्षा एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए उम्मीदवारों को ऑफिशियल वेबसाइट पर जाने के बाद निम्नलिखित स्टेप को फॉलो करना होगा.

उम्मीदवार सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट ssc.gov.in पर जाएं.

होम पेज पर जाने के बाद संबंधित लिंक पर क्लिक करें.

इसके बाद एक नया पेज खुलेगा, वहां लॉगिन क्रेडेंशियल दर्ज करें.

इसके बाद आपके स्क्रीन पर एडमिट कार्ड खुल जाएगा.

एडमिट कार्ड को चेक करने के बाद डाउनलोड कर लें.

फिर एडमिट कार्ड का प्रिंट आउट निकाल लें.

