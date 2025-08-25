SSC Exam 2025: 'परीक्षा आयोजित करना एसएससी की जिम्मेदारी', फेज-13 एग्जाम पर क्या बोले अध्यक्ष गोपालकृष्णन?

SSC Phase-13 Exam 2025: स्टाफ सिलेक्शन कमीशन (SSC) फेज-13 परीक्षा को लेकर चल रहे विवादों के बीच एसएससी के अध्यक्ष गोपालकृष्णन ने बयान दिया है. उन्होंने कहा "मैं छात्रों से केवल यही कहूंगा कि परीक्षा निष्पक्ष और पारदर्शी होनी चाहिए. भ्रष्टाचार से बचने के लिए हम ये बदलाव लागू कर रहे हैं. परीक्षा आयोजित करना SSC की जिम्मेदारी है. इसमें चार एजेंसियां ​​शामिल हैं, प्रत्येक एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है. ऐसे में अगर किसी एजेंसी में कमियां हैं, तो हम उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे. हमें कुछ शिकायतें भी मिली है, जिनमें कहा गया है कि कुछ एजेंसी की भागीदारी के कारण प्रश्न गलत थे. हालांकि, यह सही नहीं है, क्योंकि प्रश्न अलग-अलग स्रोतों से आते हैं. मुझे विश्वास है कि भविष्य में परीक्षाएं सुचारू रूप से आयोजित की जाएगी".

क्या है एससी विवाद?

एसएससी सिलेक्शन पोस्ट फेज-13 की परीक्षा मूल रूप से 24 जुलाई से 1 अगस्त, 2025 तक विभिन्न परीक्षा केंद्रों पर आयोजित की गई थी, जिसमें 5 लाख से ज्यादा उम्मीदवार शामिल हुए थे, लेकिन कुछ तकनीकी कारणों की वजह से 24 जुलाई को 194 में से 2 केंद्रों पर परीक्षा रद्द करनी पड़ी थी. जिसके बाद 29 अगस्त, 2025 तक परीक्षा को रीशेड्यूल्ड कर दिया गया. ऐसी परीक्षा व्यवस्था को लेकर ही पूरे देश में विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है. कैंडिडेट्स परीक्षा पैटर्न में सुधार, प्रश्न पत्र में गलतियां, उत्तर कुंजी, मेरिट लिस्ट, परीक्षा केंद्र, आदि से जुड़ी समस्या को लेकर विरोध कर रहे हैं और उसमें सुधार करने की मांग कर रहे हैं.

Sarkari Naukri: 9 घंटे की प्राइवेट जॉब के साथ करनी है सरकारी नौकरी की तैयारी?

Add Zee News as a Preferred Source

किए गए ये नए बदलाव

इस दौरान एसएससी परीक्षा को लेकर कई बड़े बदलाव भी किए गए हैं. जिसके मुताबिक, अब SSC की ओर से निकाली जाने वाली भर्तियां 6 से 10 महीने में पूरी होंगी. जिसे पूरा करने में पहले लगभग 15 से 18 महीनों का समय लगता है. वहीं, परीक्षा नोटिस के समय को करीब 45 दिनों से घटाकर 21 दिन कर दिया गया है. इसी के साथ SSC की परीक्षा अब पेन और पेपर पर नहीं बल्कि कंप्यूटर बेस्ड मोड में होगी. इसके अलावा कुछ परीक्षाओं में लेवल की संख्या को भी कम किया गया है.

नेवल डॉकयार्ड ने अप्रेंटिस के 286 पदों पर निकाली भर्ती,8वीं पास भी कर सकते हैं आवेदन