SSC Stenographer 2025 Answer Key: एसएससी स्टेनोग्राफर परीक्षा की आंसर-की जारी, जानें कब तक कर सकते आपत्ति दर्ज

SSC Stenographer 2025 Answer Key Download: एसएससी स्टेनोग्राफर परीक्षा की आंसर की शुक्रवार को जारी कर दी गई है. ऐसे में जो छात्र इस परीक्षा में शामिल हुए थे, वे ऑफिशियल वेबसाइट ssc.gov.in पर जाकर इसे चेक कर सकते हैं. साथ ही नीचे खबर में आंसर-की डाउनलोड करने की डायरेक्ट लिंक दी गई है.

कब हुई थी परीक्षा?

ये आंसर की आयोग द्वारा देशभर के अलग-अलग केंद्रों पर 6 से 8 और 11 अगस्त 2025 को आयोजित स्टेनोग्राफर ग्रेड सी और डी परीक्षा 2025 के लिए जारी की गई है. बता दें, ये परीक्षा सीबीटी मोड में हुई थी.

आपत्ति दर्ज कराने की लास्ट डेट

आसंर की जारी होने के साथ ही आयोग ने उम्मीदवारों को आपत्ति दर्ज के लिए समय दिया है. अगर कोई छात्र आंसर की पर ऑब्जेक्शन उठाना चाहता है तो वो वेबसाइट पर जाकर इसके लिए अप्लाई कर सकता है. नोटिफिकेशन के अनुसार, आपत्ति दर्ज करने की लास्ट डेट 25 अगस्त 2025 है.

बता दें, ऑब्जेक्शन के लिए हर एक सवाल पर आपको 50 रुपये की फीस देनी होगी, जिसका आपको ऑनलाइन ही ट्रांजैक्शन करना होगा. पहले ऑब्जेक्शन की फीस 100 रुपये थी, जिसे अब घटाकर हाफ कर दिया गया है. वहीं, अगर जांच के बाद कुछ बदलाव होते हैं तो उसे सही करके फाइनल रिजल्ट जारी किया जाएगा.

कैसे करें आंसर की डाउनलोड?

आंसर की डाउनलोड करने के लिए सबसे पहले आपको ऑफिशियल वेबसाइट ssc.gov.in पर जाना होगा.

होमपेज पर आपको आंसर की और ऑब्जेक्शन दर्ज से जुड़ी लिंक मिल जाएगी.

इसपर क्लिक करें और आपके सामने पीडीएफ फाइल ओपन हो जाएगी. आप इसे डाउनलोड करके आसंर की का मिलान कर सकते हैं.

वहीं, अगर आपको किसी आंसर पर आपत्ती उठानी है तो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं.

