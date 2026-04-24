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Hindi Newsशिक्षाSSC का धमाका! रातों-रात 261 से बढ़कर 1715 हुए पद; स्टेनोग्राफर भर्ती में आई पदों की बाढ़, जानें किसे मिलेगा फायदा

SSC का धमाका! रातों-रात 261 से बढ़कर 1715 हुए पद; स्टेनोग्राफर भर्ती में आई पदों की 'बाढ़', जानें किसे मिलेगा फायदा

SSC Stenographer Vacancy 2024 Increased: कर्मचारी चयन आयोग ने स्टेनोग्राफर भर्ती में पदों की संख्या 261 से बढ़ाकर 1715 कर दी है, जिसमें सर्वाधिक पद आयकर विभाग में रखे गए हैं. साथ ही DRDO में नए पद जोड़े गए हैं और RO, ARO 2023 के अभ्यर्थियों के लिए दस्तावेज सत्यापन की प्रक्रिया शुरू हो गई है.

 

Written By  harsh singh|Last Updated: Apr 24, 2026, 04:23 PM IST
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SSC का धमाका! रातों-रात 261 से बढ़कर 1715 हुए पद; स्टेनोग्राफर भर्ती में आई पदों की 'बाढ़', जानें किसे मिलेगा फायदा

SSC Stenographer Vacancy 2024 Increased: कर्मचारी चयन आयोग यानी SSC ने अभ्यर्थियों के लिए बड़ी राहत दी है. पहले जिन भर्तियों में कम पद थे, अब उनमें बड़ा इजाफा किया गया है. शुरुआत में कुल 261 पद ही घोषित किए गए थे. लेकिन अब यह संख्या बढ़कर 1715 हो गई है. यानी हजारों उम्मीदवारों को अब ज्यादा मौके मिलेंगे. ये बदलाव आयोग की नई सूचना में सामने आया है. इससे प्रतियोगी छात्रों में उत्साह बढ़ गया है.

स्टेनोग्राफर भर्ती में सबसे ज्यादा बढ़ोतरी हुई है. ग्रेड C के कुल 232 पद हैं. इनमें सामान्य वर्ग के 119 पद शामिल हैं. एससी के 22 और एसटी के 14 पद रखे गए हैं. ओबीसी के 50 और ईडब्ल्यूएस के 27 पद भी जोड़े गए हैं. वहीं ग्रेड D के पदों की संख्या 1483 पहुंच गई है. इसमें सामान्य वर्ग के 711 पद हैं. एससी के 190, एसटी के 86 और ओबीसी के 350 पद शामिल हैं. ईडब्ल्यूएस के लिए 146 पद तय किए गए हैं.

किसमें कितने पद?

अगर विभागों की बात करें तो ग्रेड D के पद अलग-अलग मंत्रालयों में बांटे गए हैं. सबसे ज्यादा 493 पद सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टेक्सेस के तहत आयकर विभाग में हैं. इसके अलावा कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग में 175 पद रखे गए हैं. वहीं ईम्प्लाई प्रोविंडेंट फंड ऑर्गनाइजेशन में 162 पद शामिल किए गए हैं. इससे साफ है कि अलग-अलग विभागों में नौकरी के मौके बढ़े हैं.

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इसके साथ ही सेलेक्शन पोस्ट फेज 14 में भी नए पद जोड़े गए हैं. इस भर्ती में डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गनाइजेशन के 104 पद शामिल किए गए हैं. इनमें 75 पद वाहन चालक के हैं. 8 पद फायर फाइटर के और 4 पद फायर इंजन ड्राइवर के हैं. इन पदों के लिए 10वीं पास उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं. उम्र सीमा 18 से 27 साल तय की गई है. वहीं सिक्योरिटी असिस्टेंट के 17 पद हैं. इनके लिए 12वीं पास अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं. दूसरी ओर भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के कुछ पद रद्द भी किए गए हैं. इनमें पर्सनल असिस्टेंट के 51 पद शामिल हैं.

30 अप्रैल तक जमा करना होगा दस्तावेज

इधर समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी परीक्षा 2023 से जुड़ी एक जरूरी सूचना भी जारी हुई है. UPPSC ने 24 चयनित उम्मीदवारों को दस्तावेज सत्यापन के लिए बुलाया है. अभ्यर्थियों को वेबसाइट से फॉर्म डाउनलोड करना होगा. उसे सही से भरकर 30 अप्रैल शाम 5 बजे तक जमा करना होगा. यह काम व्यक्तिगत रूप से या डाक के जरिए किया जा सकता है. कुछ उम्मीदवारों को एनओसी की मूल प्रति भी जमा करनी होगी. इसलिए सभी उम्मीदवार तय समय पर अपने दस्तावेज जमा कर दें.

ये भी पढ़ें- UPSC Success Story: जुल्म सहा, झुकी नहीं; पति करता था बच्चों के सामने पिटाई, IAS अधिकारी बनकर दिया जवाब

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हर्ष सिंह जी न्यूज डिजिटल में पत्रकार हैं. अक्टूबर 2024 में उन्होंने जी न्यूज जॉइन किया था. देश-दुनिया की ब्रेकिंग न्यूज को तेजी और सटीकता के साथ दर्शकों तक पहुंचाना ...और पढ़ें

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