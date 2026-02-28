Advertisement
Hindi Newsशिक्षादेश में रहकर विदेशी डिग्री! ये यूनिवर्सिटी मुफ्त में करा रही है साइबर सिक्योरिटी से लेकर डेटाबेस कोर्सेस

देश में रहकर विदेशी डिग्री! ये यूनिवर्सिटी मुफ्त में करा रही है साइबर सिक्योरिटी से लेकर डेटाबेस कोर्सेस

Stanford University Free Courses: अगर आप भी विदेश से पढ़ाई करना चाहते हैं तो अमेरिका की ये यूनिवर्सिटी मुफ्त में कुछ कोर्स करा रही है जिसके लिए सात समुद्र पार करके जाने की जरूरत नहीं है. आप घर बैठे ही यूनिवर्सिटी के इन कोर्स को कर सकते हैं. आइए जानते हैं कौन सी यूनिवर्सिटी कौन-कौन से कोर्स करा रही है?

Written By  Simran Singh|Last Updated: Feb 28, 2026, 08:49 AM IST
Stanford University Free Courses
Stanford University Free Courses

Stanford University Free Courses: आज के समय में कंप्यूटर से लेकर साइबर सिक्योरिटी जैसे कोर्स काफी ट्रेंडिंग है और कई जगह जॉब ऑफर्स भी दिलाने वाले माने जाते हैं. टेक्नोलॉजी की ओर आपका झुकाव और इंटरेस्ट लाइफ में सक्सेस दिला सकता है. विभिन्न कोर्स हैं जिन्हें करने के बाद करियर बेहतर बनाया जा सकता है. अगर आप कंप्यूटर साइंस या इंफोर्मेशन टेक्नोलॉजी के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं या जुड़ना चाहते हैं तो कुछ कोर्स हैं जो आपकी स्किल्स को और ज्यादा बढ़ा सकते हैं. जितनी बेहतर और अधिक स्किल्स के साथ आपका सीवी होगा उतने ही अच्छे सैलरी पैकेज के साथ नौकरी हासिल कर सकते हैं. अमेरिका की एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी कंप्यूटर साइंस से जुड़ी स्किल्स सिखाने के लिए मुफ्त में कोर्स करा रही है.

संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित स्टैनफर्ड यूनिवर्सिटी की ओर से कई तरह के ऑनलाइन कोर्स कराए जा रहे हैं. यूनिवर्सिटी अपने ऑफिशियल लर्निंग प्लेटफॉर्म के माध्यम से कंप्यूटर साइंस से संबंधित कोर्स को मुफ्त में करा रहे हैं. स्टूडेंट्स को साइबर सिक्योरिटी से लेकर डेटाबेस जैसी चीजों को मुफ्त में सीखने का मौका दिया जा रहा है.

कैसे कर सकेंगे मुफ्त में साइबर कोर्स?

साइबर सिक्योरिटी और डेटाबेस जैसे कोर्स को करने के लिए स्टैनफर्ड यूनिवर्सिटी के ऑफिशियल लर्निंग प्लेटफॉर्म पर जा सकते हैं. ये कोर्सेस ऑडिट मोड में जाकर मुफ्त में किए जा सकते हैं लेकिन अगर सर्टिफिकेट चाहिए तो उसके लिए भुगतान करना होगा. सिर्फ सीखने के लिए मुफ्त सुविधा उपलब्ध है लेकिन सर्टिफिकेट के लिए पैसे देने होंगे.

कौन-कौन से कोर्स फ्री?

अडवांस साइबर सिक्योरिटी प्रोग्राम:- साइबर सिक्योरिटी के बारे में अधिक जानकारी हासिल करने के लिए इस कोर्स को कर सकते हैं. ये कोर्स इंफोर्मेशन सिक्योरिटी फ्रेमवर्क समेत अटैक पैटर्न और डिफेंस स्ट्रैटेजी आदि के बारे में सिखाता है. इसके जरिए साइबर सिक्योरिटी से संबंधित काफी कुछ जानने को मिल सकता है.

अंडरस्टैंडिंग हाउ कंप्यूटर वर्क:- कंप्यूटर साइंस के तहत कराए जाने इस कोर्स में कंप्यूटर से संबंधित पढ़ाई कराई जाती है. ये कोर्स कोडिंग नहीं बल्कि कंप्यूटर में स्ट्रक्चर डेटा, इंटरनेट सिस्टम, हार्डवेयर बेसिक समेत डिजिटल सिक्योरिटी आदि के बारे में बताता है.

अडवांस टॉपिक्स इन SQL:- डेटाबेस से संबंधित ये कोर्स उन स्टूडेंट्स के लिए जो SQL का बेसिक जानते हैं और उसके बारे में अधिक समझना और नॉलेज हासिल करना चाहते हैं. डेटाबेस स्पीड से लेकर सिक्योरिटी जैसी जानकारी के बारे में ये कोर्स बताता है.

इंट्रोडक्शन टू इंटरनेट ऑफ थिंग्स (IoT):- डिजिटल सिस्टम से जुड़ने के लिए इस कोर्स को अपना सकते हैं. नेटवर्किंग, सेंसर, सर्किट, एंबेडेड सिस्टम जैसी चीजें सीख सकते हैं. इंजीनियरिंग छात्र जो रोबोटिक्स की स्टडी कर रहे हैं वो ऑटोमेशन के बारे में सीख सकते हैं. ये कोर्स सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर दोनों के बारे में जानकारी प्रदान करता है.

डिजाइनिंग योर करियर:- स्टूडेंट्स के लिए ये कोर्स करियर से संबंधित फैसलों को क्रिएटिव तौर पर लेने में मददगार माना जाता है. ये कोर्स लाइफ और करियर से संबंधित अलग-अलग चीजें खरीदने का मौका देता है.

Simran Singh

सिमरन सिंह को पत्रकारिता के क्षेत्र में 9 साल का अनुभव है।

Study Abroad

