CBSE History: 1929 में इलाहाबाद से शुरू हुआ था सफर… आज देश-विदेश में कैसे फैला इस बोर्ड का साम्राज्य? जानें इसकी विस्तार की दिलचस्प कहानी

CBSE इन दिनों लगातार विवादों और चर्चाओं के केंद्र में बना हुआ है. 12वीं की ऑन स्क्रीन मार्किंग (OSM), स्कैन कॉपी और रिजल्ट से जुड़े मुद्दों ने छात्रों और अभिभावकों की चिंता बढ़ा दी है. सोशल मीडिया पर लोग बोर्ड की आलोचना कर रहे हैं और कई तरह की बातें सामने आ रही हैं. लेकिन क्या आप जानते हैं कि आज देश और विदेश में फैला CBSE कभी यूपी बोर्ड का बोझ कम करने के लिए बनाया गया था? 1929 में शुरू हुई यह यात्रा आज दुनिया के सबसे बड़े स्कूल शिक्षा बोर्डों में गिनी जाती है. इलाहाबाद और यूपी बोर्ड से जुड़ी इसकी शुरुआती कहानी बेहद दिलचस्प है. आइए जानते हैं कि आखिर CBSE कैसे बना, कैसे बढ़ा और कैसे करोड़ों छात्रों की पढ़ाई का सबसे बड़ा आधार बन गया.

यूपी बोर्ड से कैसे शुरू हुई कहानी?

भारत में माध्यमिक शिक्षा व्यवस्था को व्यवस्थित करने के लिए सबसे पहले यूपी बोर्ड की स्थापना हुई थी. साल 1917-19 में बने सैडलर कमीशन की सिफारिशों के बाद देश में अलग-अलग शिक्षा बोर्ड बनाने की प्रक्रिया शुरू हुई. सबसे पहले यूनाइटेड प्रोविंसेस यानी यूपी बोर्ड ऑफ हाई स्कूल एंड इंटरमीडिएट एजुकेशन बनाया गया. उस समय इसके अधीन राजपूताना, सेंट्रल इंडिया और ग्वालियर जैसे कई बड़े इलाके आते थे. इलाहाबाद प्रशासनिक गतिविधियों का बड़ा केंद्र माना जाता था और वहीं से इस व्यवस्था को संभाला जाता था. शुरुआत में यह मॉडल सफल रहा, लेकिन कुछ ही सालों में यूपी बोर्ड पर छात्रों और स्कूलों का दबाव बहुत ज्यादा बढ़ गया.

क्यों बढ़ा यूपी बोर्ड पर दबाव?

यूपी बोर्ड का दायरा बहुत बड़ा था. अलग-अलग राज्यों और रियासतों के स्कूल इसके अधीन आते थे. इससे परीक्षा आयोजित करना और प्रशासनिक काम संभालना मुश्किल होने लगा. बोर्ड ने सरकार को बताया कि 1927 के बाद यूनाइटेड प्रोविंसेस के बाहर के छात्रों के लिए परीक्षा कराना संभव नहीं होगा. उस समय इतने बड़े क्षेत्र में परीक्षा केंद्र, रिजल्ट और स्कूलों का संचालन बड़ी चुनौती बन गया था. सरकार ने महसूस किया कि शिक्षा व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए अलग व्यवस्था जरूरी है. यही वह दौर था, जब एक नए संयुक्त बोर्ड की जरूरत महसूस की जाने लगी.

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1929 में कैसे बना नया बोर्ड?

यूपी बोर्ड की समस्या को देखते हुए तत्कालीन ब्रिटिश सरकार ने दो विकल्प दिए. पहला, अलग-अलग रियासतों के लिए अलग बोर्ड बनाए जाएं और दूसरा, एक संयुक्त बोर्ड बनाया जाए. राजपूताना, सेंट्रल इंडिया और ग्वालियर की रियासतों ने संयुक्त बोर्ड के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी. इसके बाद साल 1929 में ‘बोर्ड ऑफ हाई स्कूल एंड इंटरमीडिएट एजुकेशन, राजपूताना, सेंट्रल इंडिया और ग्वालियर’ की स्थापना हुई. यही बोर्ड आगे चलकर CBSE बना. इस नए बोर्ड ने अलग-अलग इलाकों की शिक्षा व्यवस्था को एक मंच पर लाने का काम किया. यही CBSE के विस्तार की पहली बड़ी शुरुआत मानी जाती है.

अजमेर क्यों बना मुख्यालय?

1929 में बने संयुक्त बोर्ड का मुख्यालय अजमेर में बनाया गया. उस समय अजमेर शिक्षा और प्रशासन का अहम केंद्र माना जाता था. बोर्ड में कुल 38 सदस्य शामिल थे, जिनमें अलग-अलग राज्यों और क्षेत्रों के प्रतिनिधि भी मौजूद थे. बोर्ड बनने के बाद राजपूताना, ग्वालियर, अजमेर और मध्य भारत के स्कूलों में माध्यमिक शिक्षा तेजी से फैलने लगी. साल 1935 में अजमेर में बोर्ड के लिए एक व्यवस्थित भवन भी बनाया गया. इससे प्रशासनिक काम आसान हुआ और बोर्ड को नई पहचान मिलने लगी. इसी दौर में CBSE जैसी आधुनिक केंद्रीय शिक्षा व्यवस्था की नींव मजबूत हुई.

कौन थे पहले चेयरमैन?

इस संयुक्त बोर्ड के पहले चेयरमैन केपी किचलू बनाए गए थे. वहीं राय साहब प्रेम बल्लव जोशी को इसका पहला सेक्रेटरी नियुक्त किया गया. दोनों अधिकारियों ने बोर्ड की संरचना और परीक्षा व्यवस्था को मजबूत बनाने में बड़ी भूमिका निभाई. साल 1930 में पहली बार हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की परीक्षाएं आयोजित की गईं. उस समय करीब 3091 छात्रों ने परीक्षा दी थी. बोर्ड की शुरुआत सिर्फ 82 स्कूलों से हुई थी, जिनमें 70 हाई स्कूल और 12 इंटर कॉलेज शामिल थे. धीरे-धीरे स्कूलों की संख्या बढ़ने लगी और बोर्ड का प्रभाव भी तेजी से फैलता गया.

कैसे बढ़ा बोर्ड का दायरा?

1940 तक बोर्ड से जुड़े स्कूलों की संख्या 124 हाई स्कूल और 20 कॉलेज तक पहुंच गई थी. 1947 तक यह आंकड़ा और तेजी से बढ़ा. आजादी के बाद राजस्थान और मध्य भारत ने अपने-अपने बोर्ड बना लिए, जिससे इस बोर्ड का क्षेत्र सीमित हो गया. इसके बाद इसका नाम बदलकर ‘बोर्ड ऑफ हाई स्कूल एंड इंटरमीडिएट एजुकेशन, अजमेर, भोपाल और विंध्य प्रदेश’ रखा गया. लेकिन जल्द ही भारत सरकार ने इसे एक राष्ट्रीय शिक्षा बोर्ड के रूप में विकसित करने का फैसला लिया. यही निर्णय आगे चलकर CBSE को देश का केंद्रीय बोर्ड बनाने की दिशा में सबसे बड़ा कदम साबित हुआ.

CBSE नाम कब मिला?

साल 1952 में भारत सरकार ने बोर्ड का नाम बदलकर केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी CBSE कर दिया. इसके बाद बोर्ड का विस्तार तेजी से होने लगा. साल 1962 में ‘दिल्ली बोर्ड ऑफ हायर सेकेंडरी एजुकेशन’ का इसमें विलय कर दिया गया और मुख्यालय अजमेर से नई दिल्ली शिफ्ट कर दिया गया. इसके साथ ही चंडीगढ़, अंडमान-निकोबार, अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम जैसे कई केंद्र शासित प्रदेश भी CBSE से जुड़ गए. 1989 में बोर्ड ने दिल्ली के प्रीत विहार स्थित अपने बड़े भवन से काम करना शुरू किया. यही दौर CBSE के राष्ट्रीय स्तर पर मजबूत होने का माना जाता है.

विदेशों तक कैसे पहुंचा CBSE?

1960 के दशक के बाद CBSE का तेजी से विस्तार शुरू हुआ. साल 1963 तक 16 राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश के 436 स्कूल इससे जुड़ चुके थे. इनमें ईरान के तेहरान का एक स्कूल भी शामिल था. 1970 तक 743 स्कूल बोर्ड का हिस्सा बन गए और 1975 तक यह संख्या 1000 पार कर गई. 1990 तक 3000 से ज्यादा स्कूल CBSE से संबद्ध हो चुके थे. बोर्ड ने 1977 में पहला ऑल इंडिया सेकेंडरी एग्जाम और 1979 में सीनियर सेकेंडरी एग्जाम शुरू किया. बाद में मेडिकल और इंजीनियरिंग एंट्रेंस परीक्षाओं की जिम्मेदारी भी CBSE को मिली.

आज कितना बड़ा हो चुका है CBSE?

आज CBSE दुनिया के सबसे बड़े स्कूल शिक्षा बोर्डों में गिना जाता है. भारत और विदेशों में इससे जुड़े स्कूलों की संख्या 33 हजार से ज्यादा हो चुकी है. करीब 2.5 करोड़ छात्र CBSE स्कूलों में पढ़ाई कर रहे हैं. हर साल 40 लाख से ज्यादा छात्र 10वीं और 12वीं की परीक्षा देते हैं. बोर्ड के देशभर में 17 रीजनल सेंटर काम कर रहे हैं. कंप्यूटर एजुकेशन, डिजिटल लर्निंग और राष्ट्रीय स्तर की परीक्षा प्रणाली के जरिए CBSE लगातार आधुनिक होता जा रहा है. हालांकि हाल के विवादों ने बोर्ड की व्यवस्था पर सवाल जरूर खड़े किए हैं, लेकिन इसका इतिहास भारतीय शिक्षा व्यवस्था का एक बड़ा अध्याय माना जाता है.