STEM 2026: UK की टॉप यूनिवर्सिटी में फ्री मास्टर्स का सुनहरा मौका! STEM Scholarship 2026 में मिलेगा 40 लाख तक का फंड

British Council Women ने STEM Scholarship 2026 के तहत महिलाओं को UK की नामी यूनिवर्सिटीज में फ्री मास्टर्स करने का मौका दे रहा है. इस स्कॉलरशिप में पढ़ाई से लेकर रहने खाने और ट्रेवल तक का पूरा खर्च शामिल है. ये स्कीम उन महिलाओं के लिए है जो आगे चलकर अपने देश लौटकर समाज और तकनीककी के क्षेत्र में बदलाव लाना चाहती हैं. ये एक पूरी तरह फंडेड स्कॉलरशिप है जिसके तहत एशिया की महिलाओं को UK की 5 टॉप यूनिवर्सिटीज में मास्टर्स करने का मौका दिया जाएगा. हर स्कॉलरशिप की कीमत तकभग 40 लाख रुपये से है. इसमें ट्यूशन फीस, मंथली खर्च, फ्लाइट वीजा, और हेल्थ इंश्योरेंस शामिल है.

ग्लोबल लेवल पर मिलेगी पहचान

ब्रिटिश काउंसिल ने साल 2026-27 के लिए महिलाओं के लिए STEM Scholarship की शुरुआत की है. इस स्कॉलरशिप का मकसद STEM फील्ड में महिलाओं को आगे बढ़ाना और उन्हें ग्लोबल लेवल पर मजबूत बनाना है. इसके लिए UK की पांच बड़ी यूनिवर्सिटीज के साथ मिलकर ये प्रोग्राम चलाया जा रहा है. इनमें University of Edinburgh, University of Glasgow, University of Manchester Queen Mary, University of London और Brunel University London शामिल हैं.इस स्कॉलरशिप का फायदा भारत समेत साउथ एशिया के कई देशों की महिलाओं को मिलेगा. इसमें भारत, बांग्लादेश, नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका की महिलाएं अप्लाई कर सकती हैं. ये स्कीम खास उन महिलाओं के लिए है जो पढ़ाई में अच्छी हैं लेकिन पैसों की वजह से विदेश में पढ़ नहीं पाती हैं.

एलिजिबिलिटी

Add Zee News as a Preferred Source

इस स्कॉलरशिप के लिए आवेदन करने वाली उम्मीदवार महिला होनी चाहिए.

महिलाएं साउथ एशिया के किसी देश की नागरिक होनी चाहिए.

उम्मीदवार के पास ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए या वो फाइनल ईयर में होनी चाहिए.

छात्राओं को अपना IELTS स्कोर दिखाना होगा.

इसके अलावा ये भी दिखाना होगा कि उम्मीदवार खुद से UK में पढ़ाई का खर्च नहीं उठा सकती हैं.

उम्मीदवार का STEM फील्ड में इंटरेस्ट या अनुभव होना जरूरी है.

कैसे करें आवेदन

इसमें आवेदन की प्रक्रिया दो चरणों में होती है. सबसे पहले उम्मीदवार को UK की चुनी हुई यूनिवर्सिटी में मास्टर्स कोर्स के लिए आवेदन करना होगा. वहां से ऑफर लेटर मिलने के बाद British Council Women की STEM Scholarship का फॉर्म भरना होगा. इस फॉर्म में स्टेटमेंट ऑफ पर्पस बहुत जरूरी होता है. इसमें ये बताना होता है कि आप क्यों इस स्कॉलरशिप के लिए सही हैं और भविष्य में अपने देश के लिए क्या करना चाहती हैं.