NEET UG 2026 Re-Exam: देश की सबसे कठिन परीक्षाओं में से एक नीट परीक्षा है जिसका आयोजन मेडिकल कॉलेज में दाखिले के लिए किया जाता है. इस साल मेडिकल प्रवेश परीक्षा, नीट को दोबारा 21 जून 2026 को दोपहर 2 बजे से शाम 5.15 तक आयोजित किया गया. नीट यूजी री-एग्जाम के दौरान 22 लाख से ज्यादा स्टूडेंट्स ने हिस्सा लिया. देश के 5000 से ज्यादा एग्जाम सेंटर में परीक्षा आयोजित की गई. जबकि, विदेश के 14 सेंटर पर री-नीट परीक्षा हुई. इस दौरान तेलंगाना के हैदराबाद से एक छात्र द्वारा गजब ट्रिक को अपनाकर नकल करने का मामला सामने आया है.
बताया जा रहा है कि तेलंगाना के हैदराबाद में नीट री-एग्जाम में शामिल 18 वर्षीय उम्मीदवार की ओर से नकल की कोशिश की गई जिसे रंगे हाथ पुलिस ने पकड़ लिया. उम्मीदवार पर आरोप लगा है कि वो नीट परीक्षा के दौरान एग्जाम सेंटर के वॉशरूम के फ्लश टैंक में अपना फोन छिपाकर आया था और उसे उसमें से निकाल कर नकल की कोशिश कर रहा था.
छात्र टॉयलेट में छिपे फोन से प्रश्न के उत्तर देख रहा था लेकिन उसे पकड़ लिया गया. अचमपेट के रहने वाले इस छात्र ने एक सरकारी स्कूल में बने नीट परीक्षा सेंटर में एग्जाम के दौरान नकल की कोशिश की. दिबतला पुलिस स्टेशन क्षेत्र के अंतर्गत जेडपीएचएस, रागनगुडा में बने परीक्षा केंद्र पर पुलिस ने छात्र को नकल करते हुए पकड़ा.
पुलिस की ओर से जानकारी दी गई कि अचमपेट का रहने वाले छात्र ने परीक्षा केंद्र में प्रवेश करने से पहले ही फोन को स्कूल परिसर (नीट एग्जाम सेंटर) में छिपा दिया था. दरअसल, नकल करने की प्लानिंग के तहत छात्र सुबह 7 बजे पहुंच गया था और उसने वॉशरूम के वेंटिलेटर में मोबाइल फोन रख दिया. बताया गया कि छात्र के लिए वेंटिलेटर तक पहुंच पाना इस वजह से मुमकिन हो सका क्योंकि वो स्कूल की बाहरी दीवार से सटा हुआ था. इसके बाद स्टूडेंट्स सुबह 11 बजे वॉशरूम में गया, जहां उसने एक जिप-लॉक कवर में फोन को रखकर टॉयलेट के फ्लश टैंक में छिपा दिया था.
पुलिस ने बताया कि उनकी सुरक्षा टीमों ने सुबह 6 बजे के बाद सुबह 11 बजे भी पूरे इलाके और एग्जाम सेंटर की अच्छे से तलाशी की थी. इसके अलावा परीक्षा केंद्र के प्रवेश के दौरान भी उम्मीदवारों की सख्ती से तलाशी की गई थी. हालांकि, शुरुआती जांच के दौरान फ्लश टैंक में छिपाया गया फोन नहीं मिला था. छात्र ने परीक्षा के दौरान पेट दर्द बताकर वॉशरूम जाने के लिए कहा, जोकि पूरे सेंटर के लिए एक ही कॉमन वॉशरूम था और स्कूल की बिल्डिंग से बहुत दूर था. जहां पहुंचकर छात्र ने फोन निकाला और उत्तर देखने लगा.
परीक्षा कक्ष में निगरानी और व्यवस्था बनाए रखने वाले इनविजिलेटर ने देखा कि एक छात्र टॉयलेट में काफी समय से है. ऐसे में जब कुछ स्टाफ मेंबर्स को जाकर पता करने के लिए कहा गया तो छात्र फोन से जवाब ढूंढ़ता हुआ रंगे हाथ पकड़ा गया. पुलिस ने बताया कि स्टूडेंट पर नकल करने का आरोप लगा है. मौके पर पहुंची पुलिस ने छात्र का फोन जब्त कर लिया और अब डिवाइस की बारीकी से जांच की जाएगी कि वो फोन से क्या कर रहा था. पुलिस ने जब पूछताछ की तो छात्र ने अपना जुर्म कबूल किया.
#WATCH | Delhi | On cheating cases in the NEET-UG re-examination, National Testing Agency DG Abhishek Singh says, "Some cases were reported from Bihar, Lakhisarai. In some cases some students were trying to smuggle in mobile phones. Somebody was trying to impersonate. We do all… pic.twitter.com/pHZaxo3gL6
— ANI (@ANI) June 22, 2026
नीट परीक्षा के दौरान अगर कोई छात्र फोन या किसी अन्य डिवाइस से नकल करता पकड़ा जाता है तो इसके तहत आरोपी छात्र को कई तरह की कार्रवाई का सामना करना पड़ सकता है.
उस वर्ष की परीक्षा रद्द कर दी जाती है.
छात्र को आगे के कुछ सालों के लिए NTA की परीक्षाओं से डिबार किया जा सकता है.
मौजूदा नियमों के तहत ये अवधि मामले की गंभीरता के आधार पर कई सालों तक हो सकती है.
वहीं, अगर मामला संगठित नकल, पेपर लीक या धोखाधड़ी से जुड़ा पाया जाता है, तो पुलिस केस और कानूनी कार्रवाई भी हो सकती है. ऐसे में Public Examinations (Prevention of Unfair Means) Act, 2024 और अन्य लागू कानूनों के तहत भी जांच एजेंसियां आगे की कार्रवाई कर सकती हैं. फिलहाल, आरोपी छात्र को पुलिस कस्टडी में रखा गया है.