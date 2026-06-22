पुलिस की ओर से जानकारी दी गई कि अचमपेट का रहने वाले छात्र ने परीक्षा केंद्र में प्रवेश करने से पहले ही फोन को स्कूल परिसर (नीट एग्जाम सेंटर) में छिपा दिया था. दरअसल, नकल करने की प्लानिंग के तहत छात्र सुबह 7 बजे पहुंच गया था और उसने वॉशरूम के वेंटिलेटर में मोबाइल फोन रख दिया. बताया गया कि छात्र के लिए वेंटिलेटर तक पहुंच पाना इस वजह से मुमकिन हो सका क्योंकि वो स्कूल की बाहरी दीवार से सटा हुआ था. इसके बाद स्टूडेंट्स सुबह 11 बजे वॉशरूम में गया, जहां उसने एक जिप-लॉक कवर में फोन को रखकर टॉयलेट के फ्लश टैंक में छिपा दिया था.