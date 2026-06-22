Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • हिंदी न्यूज़
  • /शिक्षा
  • /NEET री-एग्जाम में छात्र की गजब चालाकी! टॉयलेट के फ्लश टैंक में छिपाया फोन, फिर ऐसे की नकल की कोशिश

NEET री-एग्जाम में छात्र की गजब चालाकी! टॉयलेट के फ्लश टैंक में छिपाया फोन, फिर ऐसे की नकल की कोशिश

NEET UG Re-Exam 2026: नीट यूजी री-एग्जाम के दौरान एक छात्र ने कथित तौर पर मोबाइल फोन को वॉशरूम के फ्लश टैंक में छिपा दिया. नकल की प्लानिंग के तहत छात्र वॉशरूम जाकर फोन के जरिए उत्तर देखने की कोशिश कर रहा था, लेकिन परीक्षा की कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच छात्र की चालाकी नाकाम रही.

Written BySimran Singh
Published: Jun 22, 2026, 11:30 AM IST|Updated: Jun 22, 2026, 11:41 AM IST
NEET री-एग्जाम में छात्र की गजब चालाकी! टॉयलेट के फ्लश टैंक में छिपाया फोन, फिर ऐसे की नकल की कोशिश
Image Credit: NEET Paper Cheating student

About the Author

Simran Singh

Simran Singh

सिमरन सिंह को पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 साल का अनुभव है। उन्होंने पत्रकारिता की पढ़ाई हिमालयन यूनिवर्सिटी से की है। साल 2016 में उन्होंने मीडिया जगत में कदम रखा। इस दौरान इलेक्ट्रॉनिक से लेकर डिजिटल मीडिया से जुड़ी रहीं। पिछले 3 साल से News24 में थी और वहां बतौर फीचर लीड कई सेक्शन को संभाला। फिलहाल, Zee News में शिक्षा, रोजगार और करियर सेक्शन संभाल रही हैं.

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
एक गलत टर्न और... इन NEET उम्मीदवारों का साल बर्बाद, जानें कैसे ढूंढें सही लोकेशन
NEET42 min ago
2
FIFA World Cup 202644 min ago
3
Monsoon47 min ago
4
London Trip1 hr ago
5
CBSE 10th Result 20261 hr ago