NEET Suicide Case: डॉक्टर बनने का सपना आंखों में लिए एक और युवा की जिंदगी बीच रास्ते में ही थम गई. अपने सपनों को पूरा करने की उम्र में जब युवा अपने भविष्य को संवारने के लिए दिन-रात मेहनत करते हैं, तब ऐसी खबरें दिल को झकझोर देती हैं. अहमदाबाद में एक होनहार छात्र, जो डॉक्टर बनने का सपना लेकर देश की सबसे कठिन मेडिकल प्रवेश परीक्षा नीट (NEET) की तैयारी कर रहा था, अब इस दुनिया में नहीं रहा. न्यू रानीप इलाके में छात्र द्वारा कथित तौर पर आत्महत्या किए जाने की घटना ने न केवल उसके परिवार, बल्कि पूरे इलाके और अन्य छात्रों को भी गहरे सदमे में डाल दिया है.