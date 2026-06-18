NEET Suicide Case: डॉक्टर बनने का सपना आंखों में लिए एक और युवा की जिंदगी बीच रास्ते में ही थम गई. अपने सपनों को पूरा करने की उम्र में जब युवा अपने भविष्य को संवारने के लिए दिन-रात मेहनत करते हैं, तब ऐसी खबरें दिल को झकझोर देती हैं. अहमदाबाद में एक होनहार छात्र, जो डॉक्टर बनने का सपना लेकर देश की सबसे कठिन मेडिकल प्रवेश परीक्षा नीट (NEET) की तैयारी कर रहा था, अब इस दुनिया में नहीं रहा. न्यू रानीप इलाके में छात्र द्वारा कथित तौर पर आत्महत्या किए जाने की घटना ने न केवल उसके परिवार, बल्कि पूरे इलाके और अन्य छात्रों को भी गहरे सदमे में डाल दिया है.
जानकारी के मुताबिक, ये दुखद घटना अहमदाबाद के न्यू रानीप स्थित 'अरिस्टो आनंदम' फ्लैट में 17 जून, गुरुवार तड़के हुई. सुबह लोगों ने फ्लैट के नीचे छात्र का शव खून से लथपथ हालत में देखा, जिसके बाद इलाके में हड़कंप मच गया. स्थानीय लोगों ने तुरंत पुलिस कंट्रोल रूम और छात्र के परिजनों को सूचना दी. प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि छात्र ने फ्लैट से कूदकर अपनी जान दे दी. हालांकि, उसने ये कदम किन परिस्थितियों में उठाया, इसका कारण अभी स्पष्ट नहीं हो पाया है.
घटना की सूचना मिलते ही साबरमती पुलिस स्टेशन की टीम मौके पर पहुंची. पुलिस इस बात की भी जांच कर रही है कि घटनास्थल से कोई सुसाइड नोट मिला है या नहीं. फिलहाल यह साफ नहीं हो पाया है कि छात्र ने परीक्षा के दबाव या मानसिक तनाव के कारण यह कदम उठाया या इसके पीछे कोई अन्य व्यक्तिगत वजह थी.
पुलिस ने शव को पोस्टमॉर्टम के लिए सिविल अस्पताल भेज दिया और आकस्मिक मौत का मामला दर्ज कर आगे की जांच शुरू कर दी है. इस दर्दनाक घटना के बाद अरिस्टो आनंदम सोसायटी के निवासियों के साथ-साथ अन्य छात्रों में भी गहरा दुख और शोक का माहौल है.
जानकारी के लिए बता दें कि हाल के दिनों में नीट की तैयारी कर रहे कई छात्र-छात्राओं से जुड़ी दुखद घटनाएं सामने आई हैं. 3 मई को आयोजित नीट यूजी परीक्षा रद्द होने के बाद से ऐसी घटनाओं में बढ़ोतरी देखी गई है. इन मामलों ने छात्रों पर बढ़ते मानसिक दबाव और उनकी भावनात्मक स्थिति को लेकर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं, जो निश्चित रूप से चिंता का विषय है.