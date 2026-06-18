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NEET पेपर लीक का डर या परीक्षा का खौफ? एक और छात्र ने री-एग्जाम से पहले दी जान

NEET Suicide Case: नीट री-एग्जाम से पहले छात्रों से जुड़ी दुखद घटनाएं लगातार सामने आ रही हैं. एक और दर्दनाक खबर गुजरात के अहमदाबाद से आई है, जहां नीट की तैयारी कर रहे एक छात्र ने अपने फ्लैट की छत से कूदकर कथित तौर पर जान दे दी. इस घटना से परिवार और आसपास के लोगों में शोक का माहौल है.

Written BySimran Singh
Published: Jun 18, 2026, 01:38 PM IST|Updated: Jun 18, 2026, 01:38 PM IST
NEET पेपर लीक का डर या परीक्षा का खौफ? एक और छात्र ने री-एग्जाम से पहले दी जान
Image Credit: neet Student Suicide case

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Simran Singh

Simran Singh

सिमरन सिंह को पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 साल का अनुभव है। उन्होंने पत्रकारिता की पढ़ाई हिमालयन यूनिवर्सिटी से की है। साल 2016 में उन्होंने मीडिया जगत में कदम रखा। इस दौरान इलेक्ट्रॉनिक से लेकर डिजिटल मीडिया से जुड़ी रहीं। पिछले 3 साल से News24 में थी और वहां बतौर फीचर लीड कई सेक्शन को संभाला। फिलहाल, Zee News में शिक्षा, रोजगार और करियर सेक्शन संभाल रही हैं.

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