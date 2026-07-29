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नहीं मिला एडमिशन तो छात्र ने हैक कर ली IIT कानपुर की वेबसाइट, पहले FIR का सोचा फिर अधिकारियों ने बदला फैसला और...

Student Hacked IIT Kanpur Website: सबसे प्रसिद्ध टेक्नोलॉजी संस्थानों में से एक इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी (IIT) कानपुर है जिसकी आधिकारिक वेबसाइट को एक छात्र ने इस वजह से हैक कर लिया कि उसको बीटेक साइबर सिक्योरिटी प्रोग्राम में दाखिला नहीं मिला. सिर्फ हैक ही नहीं छात्र ने संस्थान की वेबसाइट पर एक संदेश भी छोड़ दिया था.

Written BySimran Singh
Published: Jul 29, 2026, 11:53 AM IST|Updated: Jul 29, 2026, 11:53 AM IST
नहीं मिला एडमिशन तो छात्र ने हैक कर ली IIT कानपुर की वेबसाइट, पहले FIR का सोचा फिर अधिकारियों ने बदला फैसला और...
Image Credit: Student Hacked IIT Kanpur Website

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Simran Singh

Simran Singh

सिमरन सिंह को पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 साल का अनुभव है। उन्होंने पत्रकारिता की पढ़ाई हिमालयन यूनिवर्सिटी से की है। साल 2016 में उन्होंने मीडिया जगत में कदम रखा। इस दौरान इलेक्ट्रॉनिक से लेकर डिजिटल मीडिया से जुड़ी रहीं। पिछले 3 साल से News24 में थी और वहां बतौर फीचर लीड कई सेक्शन को संभाला। फिलहाल, Zee News में शिक्षा, रोजगार और करियर सेक्शन संभाल रही हैं.

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