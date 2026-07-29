/नहीं मिला एडमिशन तो छात्र ने हैक कर ली IIT कानपुर की वेबसाइट, पहले FIR का सोचा फिर अधिकारियों ने बदला फैसला और...

Student Hacked IIT Kanpur Website: इस टेक्नोलॉजी की दुनिया में छात्रों की ओर से ऐसे-ऐसे कारनामे की जा रहे हैं जो हर किसी को हैरान कर देते हैं. सीबीएसई की ओएसएम गड़बड़ी का खुलासा करने के लिए एक 12वीं छात्र ने आधिकारिक वेबसाइट को हैक किया था. वहीं, अब ताजा मामला आईआईटी कानपुर से जुड़ा है जिसकी वेबसाइट को एक छात्र ने इसलिए हैक कर लिया क्योंकि उसे बीटेक साइबर सिक्योरिटी प्रोग्राम में एडमिशन नहीं दिया गया.
सिर्फ इतना ही नहीं, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी (IIT) कानपुर की आधिकारिक वेबसाइट को छात्र ने हैक करने के साथ वेबसाइट पर एक संदेश भी छोड़ा जिसमें लिखा था- 'साइट हैक हो गई है, मुझे बस एक निष्पक्ष मौका चाहिए.' छात्र ने खुद जानकारी भी दी कि उसने आईआईटी कानपुर की वेबसाइट को हैक कर लिया है.
दरअसल, इस जून में IIT कानपुर की ओर से साइबर सुरक्षा में ग्रेजुएशन (B.Cyber) की एक अनोखी डिग्री की शुरुआत की है. इस डिग्री कोर्स में प्रवेश को लेकर खासियत ये है कि JEE Advanced स्कोर की जरूरत नहीं है बल्कि पिछले पिछले हैकाथॉन अनुभव या परियोजनाओं पर आधारित है. इस कोर्स में जब छात्र को प्रवेश नहीं मिला तो उसने वेबसाइट को हैक कर लिया.
आईआईटी कानपुर की वेबसाइट को हैंक करने के बाद इसकी जानकारी छात्र ने खुद सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X और Reddit पर दी. हैकिंग से संबंधित स्क्रीनशॉट को शेयर किया. छात्र का कहना है कि उसने वेबसाइट को किसी तरह के नुकसान पहुंचाने के लिहाज से हैक नहीं किय वो बस अपनी साइबर सिक्योरिटी स्किल्स को दिखाना चाहता है और खुद को साबित करना चाहता है.
किसी भी आधिकारिक वेबसाइट को बिना अनुमति के छेड़ना या हैक करना एक कानूनी अपराध है. ऐसे में जब आईआईटी कानपुर के अधिकारियों को वेबसाइट हैक करने का पता चला तो उन्होंने छात्र के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाने का सोचा लेकिन बाद में फिर उन्होंने अपना फैसला बदल दिया. छात्र को उसकी क्षमता साबित करने का मौका देने का विचार बनाया.
IIT कानपुर के डायरेक्टर प्रो. मनिंद्र अग्रवाल ने छात्र के खिलाफ केस दर्ज नहीं किया उन्होंने छात्र को हैकाथॉन के जरिए अपनी तकनीकी क्षमता दिखाने का मौका दिया, लेकिन उस प्रक्रिया में छात्र खुद को साबित नहीं कर सका जिसके बाद संस्थान ने उसको एक अलग साइबर सिक्योरिटी असेसमेंट देने का सोचा है. अगर छात्र इसमें अपनी स्किल्स दिखा पाया तो मूल्यांकन के आधार पर आगे का फैसला लिया जाएगा.
जानकारी के लिए बता दें कि केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE) के ऑनलाइन पोर्टल में सुरक्षा संबंधी कमियों की खोज करने वाले छात्र को भी IIT कानपुर ने मौका दिया था. संस्थान की ओर से C3iHub साइबर सिक्योरिटी सेंटर में काम करने के लिए उस छात्र का चयन किया गया. लगातार संस्थान की ओर से ऐसें प्रतिभाशाली युवाओं की तलाश की जा रही है जो साइबर सिक्योरिटी के क्षेत्र में बेहतर प्रदर्शन कर सकते हैं. वहीं, अब साइबर सिक्योरिटी असेसमेंट के बाद IIT कानपुर वेबसाइट को हैक करने वाले छात्र का मूल्यांकन किया जा सकता है.