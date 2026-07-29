/नहीं मिला एडमिशन तो छात्र ने हैक कर ली IIT कानपुर की वेबसाइट, पहले FIR का सोचा फिर अधिकारियों ने बदला फैसला और...

जानकारी के लिए बता दें कि केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE) के ऑनलाइन पोर्टल में सुरक्षा संबंधी कमियों की खोज करने वाले छात्र को भी IIT कानपुर ने मौका दिया था. संस्थान की ओर से C3iHub साइबर सिक्योरिटी सेंटर में काम करने के लिए उस छात्र का चयन किया गया. लगातार संस्थान की ओर से ऐसें प्रतिभाशाली युवाओं की तलाश की जा रही है जो साइबर सिक्योरिटी के क्षेत्र में बेहतर प्रदर्शन कर सकते हैं. वहीं, अब साइबर सिक्योरिटी असेसमेंट के बाद IIT कानपुर वेबसाइट को हैक करने वाले छात्र का मूल्यांकन किया जा सकता है.