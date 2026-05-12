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28 लाख में बिका छात्रों का भविष्य! डॉक्टर से लेकर हॉस्टल तक फैला NEET पेपर रैकेट

NEET-UG पेपर लीक मामले में नाशिक से शुरू हुआ नेटवर्क Sikar तक फैला. 22 लाख छात्रों की परीक्षा रद्द हुई और जांच में 28 लाख तक पेपर बिक्री, डॉक्टर-हॉस्टल कनेक्शन और कई राज्यों में फैले रैकेट का खुलासा हुआ, मास्टरमाइंड की तलाश जारी है.

Written By  Shivam Tiwari|Last Updated: May 12, 2026, 08:09 PM IST
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28 लाख में बिका छात्रों का भविष्य! डॉक्टर से लेकर हॉस्टल तक फैला NEET पेपर रैकेट

NEET-UG परीक्षा को लेकर बड़ा विवाद सामने आया है, जिसमें पेपर लीक की आशंका ने पूरे सिस्टम को हिला दिया. यह मामला इतना गंभीर हुआ कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) को 3 मई को हुई NEET-UG परीक्षा रद्द करनी पड़ी, जिससे 22 लाख से ज्यादा छात्रों का भविष्य सीधे प्रभावित हुआ. इस घटना के बाद दिल्ली समेत कई जगहों पर छात्रों ने विरोध प्रदर्शन भी किया. जांच में सामने आया कि पेपर का नेटवर्क राजस्थान, महाराष्ट्र, हरियाणा और कई राज्यों तक फैला हुआ था, जिससे यह मामला और भी बड़ा हो गया.

नाशिक से शुरू होकर कैसे फैला पेपर लीक का जाल?

जांच एजेंसियों के अनुसार, पेपर लीक की शुरुआत महाराष्ट्र के नाशिक स्थित प्रिंटिंग प्रेस से हुई हो सकती है. यहां से पेपर एक शख्स के जरिए चैन सिस्टम में डाला गया, जो पहले गुरुग्राम के एक डॉक्टर तक पहुंचा. इसके बाद जयपुर के जमवारामगढ़ के एक व्यक्ति ने इस पेपर को कथित रूप से खरीदा. इस पूरी कड़ी में CBI ने नाशिक से जुड़े एक व्यक्ति को हिरासत में भी लिया है. धीरे-धीरे यह नेटवर्क राजस्थान की ओर बढ़ता गया और Sikar इसका मुख्य केंद्र बन गया, जहां से इसका विस्तार अन्य राज्यों तक हुआ.

28 लाख तक कैसे पहुंची ‘गेस पेपर’ की कीमत?

जांच में खुलासा हुआ कि इस पूरे नेटवर्क में पेपर को ‘गेस पेपर’ के नाम पर बेचा जा रहा था. यह वही पेपर था जिसमें 281 सवाल थे, जो कथित तौर पर असली परीक्षा से मेल खाते थे. इस पेपर की कीमत 30 हजार रुपये से शुरू होकर 28 लाख रुपये तक पहुंच गई. नागौर का एक छात्र, जो परीक्षा से चार दिन पहले Sikar आया था, उसने 28 लाख रुपये में यह पेपर खरीदा. पूछताछ में उसने बताया कि उसे दिल्ली से कॉल आया था कि “पेपर आ चुका है”, जिसके बाद यह पूरा खेल सामने आया.

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कैसे एक मैसेज ने पूरे रैकेट का राज खोल दिया?

इस नेटवर्क का खुलासा एक गलती के बाद हुआ, जब एक MBBS छात्र ने पेपर अपने पिता को भेज दिया. Sikar में एक PG संचालक ने इसे हॉस्टल की छात्राओं में बांट दिया और कहा कि “यही कल के पेपर में आएगा.” परीक्षा के बाद जांच में पता चला कि बायोलॉजी के 90 और केमिस्ट्री के 45 सवाल बिल्कुल वही थे जो गेस पेपर में थे. कई सवाल तो उसी क्रम और विराम चिह्न तक मैच कर गए, जिससे जांच एजेंसियां भी हैरान रह गईं.

कैसे टूटा पूरा नेटवर्क और कहां तक पहुंची जांच?

घटना सामने आने के बाद पहले स्थानीय पुलिस ने शिकायत को नजरअंदाज किया, लेकिन बाद में NTA और IB के जरिए मामला राजस्थान SOG तक पहुंचा. इसके बाद करीब 15 लोगों को हिरासत में लिया गया और देहरादून, झुंझुनू तक छापेमारी हुई. जांच में Rakesh Mandawaria समेत कई लोगों को पकड़ा गया, जो इस नेटवर्क से जुड़े बताए जा रहे हैं. एजेंसियों का फोकस अब Sikar और Jaipur पर है, क्योंकि यही से सबसे ज्यादा पेपर का प्रसार हुआ. अब जांच का लक्ष्य इस पूरे रैकेट के मास्टरमाइंड तक पहुंचना है.

NEET-UG 2026 पेपर लीक मामले में CBI की बड़ी कार्रवाई

उच्च शिक्षा विभाग, शिक्षा मंत्रालय (भारत सरकार) से प्राप्त लिखित शिकायत के आधार पर सीबीआई ने NEET-UG 2026 परीक्षा में कथित अनियमितताओं और पेपर लीक मामले को लेकर एफआईआर दर्ज कर ली है. इस मामले में भारतीय न्याय संहिता (BNS) के तहत आपराधिक साजिश, धोखाधड़ी, आपराधिक विश्वासघात, चोरी और साक्ष्य नष्ट करने जैसे गंभीर अपराध शामिल किए गए हैं. साथ ही भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम और सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों की रोकथाम) अधिनियम 2024 के तहत भी केस दर्ज किया गया है. सीबीआई ने इस पूरे प्रकरण की गंभीरता को देखते हुए विशेष जांच टीमें गठित की हैं, जिन्हें अलग-अलग स्थानों पर भेजा गया है ताकि परीक्षा से जुड़े संदिग्ध नेटवर्क, दस्तावेजों और संभावित पेपर लीक चैनलों की गहराई से जांच की जा सके. जांच एजेंसी का मुख्य उद्देश्य इस पूरे मामले की तह तक पहुंचना और इसमें शामिल सभी व्यक्तियों की पहचान करना है.

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Shivam Tiwari

शिवम तिवारी, जी न्यूज में डिजिटल कंटेंट राइटर हैं और पत्रकारिता में करीब 2 साल से अधिक का अनुभव रखते हैं. यूपी के प्रयागराज के रहने वाले शिवम ने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन किया है....और पढ़ें

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