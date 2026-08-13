/NVS Admission 2026: नवोदय में रजिस्ट्रेशन से छूटे छात्र, सुप्रिया सुले ने शिक्षा मंत्री प्रल्हाद जोशी से की तारीख बढ़ाने की मांग

JNVST Class 6 Admission 2026: जवाहर नवोदय विद्यालय (JNV) कक्षा 6 में एडमिशन के लिए आवेदन की समय सीमा 10 अगस्त को समाप्त हो चुकी है. आवेदन की तारीख न बढ़ाए जाने और नवोदय आवेदन पोर्टल में तकनीकी दिक्कत के कारण कई छात्र रजिस्ट्रेशन से वंचित रह गए हैं. इसे देखते हुए राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (SP) की सांसद सुप्रिया सुले ने केंद्रीय शिक्षा मंत्री प्रल्हाद जोशी से अपील की है कि छात्रों के हित में आवेदन की अंतिम तिथि को आगे बढ़ाया जाए. सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X (पहले ट्विटर) पर सांसद सुप्रिया सुले ने शिक्षा मंत्री से अपील करते हुए एक पोस्ट किया है जिसमें उन्होंने लिखा 'ग्रामीण छात्र बिना अपनी किसी गलती के जवाहर नवोदय विद्यालय चयन परीक्षा के लिए रजिस्ट्रेशन पूरा नहीं कर पाए हैं.'