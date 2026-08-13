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NVS Admission 2026: नवोदय में रजिस्ट्रेशन से छूटे छात्र, सुप्रिया सुले ने शिक्षा मंत्री प्रल्हाद जोशी से की तारीख बढ़ाने की मांग

JNVST Class 6 Admission 2026: जवाहर नवोदय विद्यालय कक्षा 6वीं में एडमिशन के आवेदन के लिए लास्ट डेट समाप्त हो चुकी है और करेक्शन विंडो भी बंद कर दी गई है. वहीं, कई छात्र आवेदन प्रक्रिया पूरी नहीं कर पाएं जिसे देखते हुए राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की सांसद सुप्रिया सुले ने शिक्षा मंत्री प्रल्हाद जोशी से डेट आगे बढ़ाने की अपील की है.

Written BySimran Singh
Published: Aug 13, 2026, 09:11 AM IST|Updated: Aug 13, 2026, 09:58 AM IST
NVS Admission 2026: नवोदय में रजिस्ट्रेशन से छूटे छात्र, सुप्रिया सुले ने शिक्षा मंत्री प्रल्हाद जोशी से की तारीख बढ़ाने की मांग
Image Credit: JNVST Class 6 Admission 2026

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Simran Singh

Simran Singh

सिमरन सिंह को पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 साल का अनुभव है। उन्होंने पत्रकारिता की पढ़ाई हिमालयन यूनिवर्सिटी से की है। साल 2016 में उन्होंने मीडिया जगत में कदम रखा। इस दौरान इलेक्ट्रॉनिक से लेकर डिजिटल मीडिया से जुड़ी रहीं। पिछले 3 साल से News24 में थी और वहां बतौर फीचर लीड कई सेक्शन को संभाला। फिलहाल, Zee News में शिक्षा, रोजगार और करियर सेक्शन संभाल रही हैं.

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