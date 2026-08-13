/NVS Admission 2026: नवोदय में रजिस्ट्रेशन से छूटे छात्र, सुप्रिया सुले ने शिक्षा मंत्री प्रल्हाद जोशी से की तारीख बढ़ाने की मांग

JNVST Class 6 Admission 2026: जवाहर नवोदय विद्यालय (JNV) कक्षा 6 में एडमिशन के लिए आवेदन की समय सीमा 10 अगस्त को समाप्त हो चुकी है. आवेदन की तारीख न बढ़ाए जाने और नवोदय आवेदन पोर्टल में तकनीकी दिक्कत के कारण कई छात्र रजिस्ट्रेशन से वंचित रह गए हैं. इसे देखते हुए राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (SP) की सांसद सुप्रिया सुले ने केंद्रीय शिक्षा मंत्री प्रल्हाद जोशी से अपील की है कि छात्रों के हित में आवेदन की अंतिम तिथि को आगे बढ़ाया जाए. सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X (पहले ट्विटर) पर सांसद सुप्रिया सुले ने शिक्षा मंत्री से अपील करते हुए एक पोस्ट किया है जिसमें उन्होंने लिखा 'ग्रामीण छात्र बिना अपनी किसी गलती के जवाहर नवोदय विद्यालय चयन परीक्षा के लिए रजिस्ट्रेशन पूरा नहीं कर पाए हैं.'
प्रल्हाद जोशी को टैग करते हुए उन्होंने पोस्ट में लिखा कि '@JoshiPralhad जी का ध्यान इस ओर दिलाना चाहती हूं: कई ग्रामीण छात्र बिना अपनी किसी गलती के जवाहर नवोदय विद्यालय चयन परीक्षा के लिए रजिस्ट्रेशन पूरा नहीं कर पाए हैं. तकनीकी दिक्कतों की वजह से, जिन्हें टाला जा सकता था, असली आवेदकों को अच्छी शिक्षा पाने के मौके से वंचित नहीं किया जाना चाहिए. मुझे भरोसा है कि मंत्रालय इस मामले पर ध्यान देगा और योग्य छात्रों को आवेदन करने का उचित मौका देगा.'
Requesting @JoshiPralhad ji's kind attention: several rural students have been unable to complete their Jawahar Navodaya Vidyalaya Selection Test registration due to no fault of their own. Genuine applicants shouldn't be denied a shot at quality education because of avoidable… pic.twitter.com/2fQtE5GSCk
— Supriya Sule (@supriya_sule) August 12, 2026
जवाहर नवोदय विद्यालय चयन परीक्षा के नवोदय विद्यालय समिति ने क्लास 6 एडमिशन के रजिस्ट्रेशन की लास्ट डेट आगे बढ़ाई थी. पहले क्लास 6 जवाहर नवोदय विद्यालय सिलेक्शन टेस्ट (JNVST) की आखिरी तिथि 31 जुलाई 2026 थी जिसे बढ़ाकर 10 अगस्त 2026 कर दिया गया था. हालांकि, अभी तक कोई आधिकारिक जानकारी नहीं है कि डेट को आगे बढ़ा दिया गया है. अब एप्लीकेशन बंद हो चुके हैं क्योंकि वो बढ़ी हुई तारीख भी बीत चुकी है.
जवाहर नवोदय विद्यालय क्लास 6 एडमिशन के आवेदन की लास्ट डेट 10 अगस्त 2026 थी. जबकि, करेक्शन विंडो को 11 अगस्त और 12 अगस्त 2026 तक खोला गया था. अब ये दोनों तारीख भी निकल चुकी है. ऐसे उम्मीदवार जिन्होंने आवेदन नहीं किया है, उनके पास से मौका निकल चुका है. डेट बढ़ाने को लेकर सुप्रीया सुले ने प्रल्हाद जोशी को एक पत्र भी लिखा है जिसमें उन्होंने कहा कि 'आवेदन जमा करने की आखिरी तारीख 10 अगस्त थी और ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन पोर्टल की परेशानियों की वजह से कई छात्र आवेदन प्रक्रिया पूरी नहीं कर सके.'
साथ ही ये भी कहा कि हाल ही में मान्यता प्राप्त कुछ स्कूल ऑनलाइन पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन नहीं कर पा रहे थे. वहीं, कुछ आवेदकों को लॉगिन के दौरान ओटीपी मिलने में भी परेशानी हो रही थी.' कई परेशानियों के कारण ऐसे बहुत से छात्र हैं जो अपने आवेदन फॉर्म को जमा नहीं कर सके हैं. ये बताते हुए उन्हें पत्र के जरिए शिक्षा मंत्री से जवाहर नवोदय विद्यालय क्लास 6 एडमिशन के आवेदन की तारीख बढ़ाने के लिए अपील की है.