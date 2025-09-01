बैंक में होने चाहिए ₹14,00,000, वरना नहीं मिलेगा इस देश में पढ़ाई का मौका; आज से नया नियम लागू

1 September 2025 Rule Change: अगर आप विदेश जाकर खासतौर पर कनाडा जाकर फॉल इनटेक 2025 में एडमिशन लेने की सोच रहे हैं तो ये खबर आपके काम की हो सकती है. दरअसल अब आपको कनाडा में पढ़ाई करने के लिए पहले से ज्यादा पैसे दिखाने होंगे. ऐसा इसलिए क्योंकि कनाडा सरकार ने इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए फंड की न्यूनतम सीमा को बढ़ा दिया है.

अकाउंट में होने चाहिए 14.39 लाख रुपये

जानकारी के लिए बता दें, कनाडा में पढ़ने के लिए पहले छात्रों को ये साबित करना पड़ता है कि उनके पास पढ़ाई का खर्च उठाने के लिए पर्याप्त रुपये हैं. इसे फाइनेंशियल सपोर्ट के तौर पर देखा जाता है. पहले छात्रों को 20,635 डॉलर होने का सबूत देना था यानी की 12.83 लाख, जिसे अब फॉल इनटेक से बढ़ाकर 22,895 डॉलर लगभग 14.39 लाख रुपये कर दिया गया है. ये नया नियम 1 सितंबर 2025 से लागू होगा.

AI Diploma Courses: आर्ट्स स्ट्रीम से हैं 12वीं पास, एआई में बनाना चाहते हैं करियर? तो करें ये टॉप AI डिप्लोमा कोर्स

Add Zee News as a Preferred Source

वीजा प्रोसेस भी हो सकता कठिन

हर साल काफी संख्या में भारतीय छात्र हायर एजुकेशन के लिए कनाडा जाते हैं. ऐसे में अब बढ़ी हुई इस राशि के कारण कई स्टूडेंट्स के लिए ये परेशानी बन सकती है. साथ ही छात्रों के लिए वीजा प्रोसेस भी और कठिन हो सकता है.

देना होगा ये प्रूफ

छात्रों को फंड का सबूत देने के लिए कनाडाई बैंक अकाउंट, गारंटीड इंवेस्टमेंट सर्टिफिकेट, पिछले चार महीने का बैंक स्टेटमेंट, बैंक ड्राफ्ट, बैंक लोन, स्पॉन्सर का लेटर या फिर कनाडा की किसी स्कॉलरशिप या एजुकेशनल प्रोग्राम का प्रमाण पत्र देना होगा.

ये भी जानें

दरअसल, कनाडा में रहना और खाना काफी मंहगा है. ऐसे में सरकार नहीं चाहती है कि किसी भी वजह से कोई छात्र ट्यूशन फीस और फ्लाइट के खर्चे के अलावा बाकी चीजों के लिए परेशानी झेले. ऐसा इसलिए भी क्योंकि अगर कोई कम बजट वाला छात्र कनाडा पढ़ने जाता है तो सरकार पर ही आर्थिक दबाव बढ़ेगा. छात्र फिर अवैध तरीके से काम करने की कोशिश करेंगे. इसलिए सरकार उन स्टूडेंट्स को ही स्टडी परमिट देती है जिनके पास पूरी सेविंग्स हों.