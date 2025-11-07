Study Abroad: अमेरिका-कनाडा क्यों? जब पढ़ने के लिए भारतीय छात्र जा सकते हैं ये 3 देश, आसानी से मिल सकेगा स्टूडेंट वीजा

Canada and America Alternative Countries: कनाडा और अमेरिका में अक्सर हायर एजुकेशन के लिए भारतीय छात्र जाया करते हैं, लेकिन स्टूडेंट्स के लिए अब वीजा हासिल करना आसान नहीं हो पा रहा है. सरकारी आंकड़ों पर गौर करें तो पिछले कुछ सालों की तुलना में भारतीय छात्रों के लिए अमेरिका और कनाडा जैसे देशों में पढ़ने के लिए स्टूडेंट वीजा मिलना मुश्किल हो गया है. ऐसे छात्र जो पढ़ाई के लिए दूसरे देश जाना चाहते हैं तो वो अपनी लिस्ट में दूसरे देशों को शामिल कर सकते हैं. आज हम आपको ऐसे 3 देशों के बारे में बताने जा रहे हैं जहां हायर एजुकेशन के लिए भारतीय छात्र जाने का सोच सकते हैं.

फ्रांस

अगर पढ़ाई के लिए विदेश जाना है तो फ्रांस भी एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है. इस देश को भी 12वीं के बाद की पढ़ाई के लिए बेस्ट माना जाता है. यहां पर रिसर्च, आर्ट्स, इनोवेशन जैसी स्टडी के लिए कई छात्र जाते हैं. इंजीनियरिंग से लेकर ह्यूमैनिटीज तक की डिग्री के लिए फ्रांस में कई यूनिवर्सिटी है. रहना, खाना-पीना और अन्य खर्च भी ज्यादा नहीं है.

Add Zee News as a Preferred Source

जर्मनी

विदेश में पढ़ने की इच्छा रखने वाले भारतीय छात्रों के लिए जर्मनी भी एक अच्छा ऑप्शन है. यहां पर अलग-अलग क्षेत्र की पढ़ाई करवाई जाती है. ग्रेजुएशन के अलावा मास्टर या पीएचडी डिग्री के लिए भी भारतीय छात्र यहां जा सकते हैं. वीजा मिलने में भी दिक्कत नहीं होती है. स्टूडेंट वीजा हासिल करके जर्मनी में पढ़ने के लिए भारतीय छात्र जा सकते हैं. मुख्य तौर पर यहां की यूनिवर्सिटी में अंग्रेजी भाषा में पढ़ाई करवाई जाती है.

इटली

सिर्फ पिज्जा-बर्गर के लिए नहीं इटली पढ़ाई के मामले में भी जाना जाता है. भारतीय छात्र इटली जाने का सोच सकते हैं. यहां से हायर एजुकेशन की पढ़ाई कर सकते हैं. अंग्रेजी भाषा में यहां पढ़ाई करवाई जाती है. अलग-अलग फील्ड की पढ़ाई करवाने वाली कई यूनिवर्सिटी है. स्टूडेंट वीजा भी यहां से आसानी से हासिल कर सकते हैं.

ये भी पढ़ें- ‘25 की उम्र में MBA करने वाले बेवकूफ’…. जेरोधा वाले निखिल कामत कितने सही? हकीकत समझिए