Advertisement
trendingNow12992297
Hindi Newsशिक्षा

Study Abroad: अमेरिका-कनाडा क्यों? जब पढ़ने के लिए भारतीय छात्र जा सकते हैं ये 3 देश, आसानी से मिल सकेगा स्टूडेंट वीजा

Canada and America Alternative Countries: हायर एजुकेशन के लिए जरूरी नहीं कि सिर्फ कनाडा या अमेरिका में ही जाए, आप चाहें तो कोई अन्य देश को भी लिस्ट में शामिल कर सकते हैं. आइए 3 ऐसे देश जानते हैं जहां 12वीं के बाद की पढ़ाई के लिए भारतीय छात्र जा सकते हैं

Written By  Simran Singh|Last Updated: Nov 07, 2025, 01:01 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Study Abroad: अमेरिका-कनाडा क्यों? जब पढ़ने के लिए भारतीय छात्र जा सकते हैं ये 3 देश, आसानी से मिल सकेगा स्टूडेंट वीजा

Canada and America Alternative Countries: कनाडा और अमेरिका में अक्सर हायर एजुकेशन के लिए भारतीय छात्र जाया करते हैं, लेकिन स्टूडेंट्स के लिए अब वीजा हासिल करना आसान नहीं हो पा रहा है. सरकारी आंकड़ों पर गौर करें तो पिछले कुछ सालों की तुलना में भारतीय छात्रों के लिए अमेरिका और कनाडा जैसे देशों में पढ़ने के लिए स्टूडेंट वीजा मिलना मुश्किल हो गया है. ऐसे छात्र जो पढ़ाई के लिए दूसरे देश जाना चाहते हैं तो वो अपनी लिस्ट में दूसरे देशों को शामिल कर सकते हैं. आज हम आपको ऐसे 3 देशों के बारे में बताने जा रहे हैं जहां हायर एजुकेशन के लिए भारतीय छात्र जाने का सोच सकते हैं.

फ्रांस

अगर पढ़ाई के लिए विदेश जाना है तो फ्रांस भी एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है. इस देश को भी 12वीं के बाद की पढ़ाई के लिए बेस्ट माना जाता है. यहां पर रिसर्च, आर्ट्स, इनोवेशन जैसी स्टडी के लिए कई छात्र जाते हैं. इंजीनियरिंग से लेकर ह्यूमैनिटीज तक की डिग्री के लिए फ्रांस में कई यूनिवर्सिटी है. रहना, खाना-पीना और अन्य खर्च भी ज्यादा नहीं है.

Add Zee News as a Preferred Source

जर्मनी

विदेश में पढ़ने की इच्छा रखने वाले भारतीय छात्रों के लिए जर्मनी भी एक अच्छा ऑप्शन है. यहां पर अलग-अलग क्षेत्र की पढ़ाई करवाई जाती है. ग्रेजुएशन के अलावा मास्टर या पीएचडी डिग्री के लिए भी भारतीय छात्र यहां जा सकते हैं. वीजा मिलने में भी दिक्कत नहीं होती है. स्टूडेंट वीजा हासिल करके जर्मनी में पढ़ने के लिए भारतीय छात्र जा सकते हैं. मुख्य तौर पर यहां की यूनिवर्सिटी में अंग्रेजी भाषा में पढ़ाई करवाई जाती है.

इटली

सिर्फ पिज्जा-बर्गर के लिए नहीं इटली पढ़ाई के मामले में भी जाना जाता है. भारतीय छात्र इटली जाने का सोच सकते हैं. यहां से हायर एजुकेशन की पढ़ाई कर सकते हैं. अंग्रेजी भाषा में यहां पढ़ाई करवाई जाती है. अलग-अलग फील्ड की पढ़ाई करवाने वाली कई यूनिवर्सिटी है. स्टूडेंट वीजा भी यहां से आसानी से हासिल कर सकते हैं.

ये भी पढ़ें- ‘25 की उम्र में MBA करने वाले बेवकूफ’…. जेरोधा वाले निखिल कामत कितने सही? हकीकत समझिए

About the Author
author img
Simran Singh

सिमरन सिंह को पत्रकारिता के क्षेत्र में 9 साल का अनुभव है। उन्होंने पत्रकारिता की पढ़ाई हिमालयन यूनिवर्सिटी से की है। साल 2016 में उन्होंने मीडिया जगत में कदम रखा। इस दौरान इलेक्ट्रॉनिक से लेकर डिज...और पढ़ें

TAGS

Study Abroad

Trending news

दूध लेने गया और हो गया लापता...19 दिन बाद रूस में मिला MBBS भारतीय छात्र का शव
russiya
दूध लेने गया और हो गया लापता...19 दिन बाद रूस में मिला MBBS भारतीय छात्र का शव
आप नमाज नहीं पढ़ सकते और मुसलमान वंदे मातरम... जश्न पर अबू आजमी ने विवाद को हवा दी
best vande mataram
आप नमाज नहीं पढ़ सकते और मुसलमान वंदे मातरम... जश्न पर अबू आजमी ने विवाद को हवा दी
स्कूल, अस्पताल, बस और रेलवे स्टेशन जैसी जगहों से कुत्तों को हटाएं: सुप्रीम कोर्ट
Supreme Court
स्कूल, अस्पताल, बस और रेलवे स्टेशन जैसी जगहों से कुत्तों को हटाएं: सुप्रीम कोर्ट
नेहरू ने जानबूझकर वंदे मातरम से मां दुर्गा के हटाए थे छंद, सीआर केसवन का आरोप
Vande Mataram
नेहरू ने जानबूझकर वंदे मातरम से मां दुर्गा के हटाए थे छंद, सीआर केसवन का आरोप
SIR के 'सुर्रे' का असर... बिहार में जबर्दस्त वोटिंग! सब खुश हैं पर फायदा किसे मिलेगा
Bihar Vidhan Sabha Chunav 2025
SIR के 'सुर्रे' का असर... बिहार में जबर्दस्त वोटिंग! सब खुश हैं पर फायदा किसे मिलेगा
अफ्रीका के इन 2 देशों में क्यों जा रही हैं राष्ट्रपति मुर्मू? जानकर सभी को होगा गर्व
President Droupadi Murmu
अफ्रीका के इन 2 देशों में क्यों जा रही हैं राष्ट्रपति मुर्मू? जानकर सभी को होगा गर्व
बिहार चुनाव के बीच इन 6 नेताओं को बुलाया गया दिल्ली, 10 दिनों में 'नाम' हो जाएगा तय!
himachal pardesh congress
बिहार चुनाव के बीच इन 6 नेताओं को बुलाया गया दिल्ली, 10 दिनों में 'नाम' हो जाएगा तय!
नवंबर रिवोल्‍यूशन की बात बेमानी, क्रांति 2028 में होगी! क्‍या कह गए कांग्रेस दिग्गज
congress
नवंबर रिवोल्‍यूशन की बात बेमानी, क्रांति 2028 में होगी! क्‍या कह गए कांग्रेस दिग्गज
अंतिम संस्कार में मैरिज सर्टिफिकेट भी... बिस्तर पर थीं दादी और दादा ने ये वादा लिया
love story
अंतिम संस्कार में मैरिज सर्टिफिकेट भी... बिस्तर पर थीं दादी और दादा ने ये वादा लिया
कार्तिक पूर्णिमा के बाद मौसम इन राज्यों में मचाएगा कहर! 7-10 नवंबर तक का IMD अलर्ट
#WeatherUpdate
कार्तिक पूर्णिमा के बाद मौसम इन राज्यों में मचाएगा कहर! 7-10 नवंबर तक का IMD अलर्ट