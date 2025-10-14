Study Abroad: विदेश से करनी है पढ़ाई? यहां पढ़ना-रहना, खाना बिल्कुल फ्री; अलग से हर महीने मिलेंगे 42000 रुपये

Chinese Government Scholarship: अगर पढ़ाई करने का मौका विदेश में मिले और वहां रहने, खाने पीने से लेकर पढ़ाई का खर्च भी एक रुपये न हो तो कैसा रहेगा? यकीनन इससे अच्छी डील तो कोई आपको लगेगी ही नहीं. जहां विदेश का विदेश और पढ़ाई से लेकर रहना-खाना भी मुफ्त हो. सिर्फ इतना ही नहीं, पढ़ाई करने के साथ ये तो मुफ्त मिलना ही है. इन सबके अलावा 42000 रुपये तक भी दिए जा सकते हैं. जी हां, ये कोई मजाक या यूं की बातें नहीं बल्कि सच है.

विदेश में पढ़ाई के लिए स्कॉलरशिप

दरअसल, स्कॉलरशिप के तहत ऐसा मुमकिन है. चीन में विदेशी छात्रों को पढ़ाई के लिए पैसे दिए जाते हैं और मुफ्त में पढ़ाई-लिखाई व रहना-खाना भी होता है. चीन में दूसरे देश के उन छात्रों को मुफ्त शिक्षा मिलती है जो स्कॉलरशिप के लाभार्थी होते हैं.

200 से ज्यादा यूनिवर्सिटी में मुफ्त शिक्षा

चीन में 200 से ज्यादा यूनिवर्सिटी हैं जो विदेशी छात्रों को एडमिशन के लिए ऑफर प्रदान करती है. चीन सरकार की ओर से स्कॉलरशिप दी जाती है जिसके जरिए मुफ्त में पढ़ाई की जा सकती है. इच्छुक और योग्य छात्रों के पास हर साल स्कॉलरशिप का लाभ उठाने का मौका होता है.

कब से कब तक में मिलेगा स्कॉलरशिप का फायदा

चीन सरकार की ओर से हर साल स्कॉलरशिप स्कीम प्रदान की जाती है. इच्छुक छात्र दिसंबर से अप्रैल के दौरान चाइनज स्कॉलरशिप के लिए आवेदन कर सकते हैं. सरकार की ओर से अलग-अलग डिग्री के लिए अलग से रकम भी दी जाती है. ग्रेजुएशन के लिए 25 हजार से 30 हजार रुपये हर महीने मिलते हैं.

पढ़ने के लिए मिलती है पैसे

मास्टर डिग्री के लिए छात्रों को हर महीने 36 हजार से 38 हजार रुपये मिलते हैं. डॉक्टोरल प्रोग्राम के लिए आवेदन करते हैं तो प्रतिमाह 42000 रुपये से 44000 रुपये मिल सकते हैं. जानकारी के लिए बता दें कि यूनिवर्सिटी और चीन की सरकार दोनों की ओर से अलग-अलग स्कॉलरशिप का लाभ दिया जाता है.

