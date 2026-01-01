विदेश से करना है नर्स का कोर्स? एडमिशन से लेकर करियर तक; जानें सब कुछ

Advertisement
Study Nursing Abroad: क्या आप भी नर्सिंग कोर्स के लिए विदेश जाने का सोच रहे हैं? अगर हां, तो इसके लिए किस देश को अपनी लिस्ट में शामिल करने का प्लान है? विदेश से नर्सिंग कोर्स के लिए एडमिशन, फीस, करियर से लेकर सब कुछ जान लेते हैं.

Written By  Simran Singh|Last Updated: Jan 01, 2026, 05:05 PM IST
Study Nursing Abroad: भारतीय छात्रों के बीच मेडिकल क्षेत्र से जुड़ी पढ़ाई करने का काफी क्रेज है. डॉक्टर की डिग्री के अलावा सबसे ज्यादा नर्सिंग कोर्स को करने वाले छात्र हैं. भारत के अलावा अन्य देशों से भी नर्सिंग कोर्स करना कई छात्रों की चॉइस होती है. यहां तक की नर्सिंग में करियर भी विदेश में बनाना चाहते हैं. विदेश से नर्सिंग कोर्स के लिए कई देश जाने जाते हैं जिनमें से एक न्यूजीलैंड है. ये भी एक प्रसिद्ध देश है जो नर्सिंग पढ़ाई के लिए जाना जाता है. यहां से नर्सिंग कोर्स करके नौकरी हासिल करने का भी अवसर प्राप्त कर सकते हैं.

नर्सिंग कोर्स के लिए क्या योग्यता जरूरी

  • साइंस स्ट्रीम से 12वीं पास होना जरूरी.
  • न्यूनतम अंक 70 से 75% होने चाहिए.
  • मुख्य सब्जेक्ट में बायोलॉजी, फिजिक्स और केमिस्ट्री होना चाहिए.
  • IELTS टेस्ट में न्यूनतम 6.5 बैंड स्कोर जरूरी है.
  • छात्र की न्यूनतम उम्र 18 साल होनी जरूरी है.

न्यूजीलैंड में नर्सिंग के लिए कौन सा कोर्स जरूरी?

न्यूजीलैंड से नर्सिंग कोर्स करने का प्लान है तो बैचलर ऑफ नर्सिंग (BN) कोर्स कर सकते हैं जिसकी अवधि 3 साल की होती है. कई यूनिवर्सिटी में ये इस डिग्री की पढ़ाई करवाई जाती है. कोर्स पूरा होने के बाद पोस्ट-स्टडी वर्क वीजा भी दिया जाता है जिससे न्यूजीलैंड में रहकर नौकरी कर सकते हैं. मास्टर डिग्री के लिए मास्टर ऑफ नर्सिंग कोर्स करना होगा.

न्यूजीलैंड में योग्य और इच्छुक उम्मीदवार एडमिशन करा सकते हैं. यहां कई यूनिवर्सिटी में बैचलर ऑफ नर्सिंग कोर्स करवाती है. आवेदन करने पर यूनिवर्सिटी द्वारा एडमिशन ऑफर लेटर दिया जाता है जिसके बाद स्टूडेंट वीजा के लिए आवेदन कर सकते हैं. वीजा के बाद न्यूजीलैंड जाकर नर्स की पढ़ाई शुरू कर सके हैं.

एक्सपीरियंस हासिल करना जरूरी

ध्यान रहे की नर्स की नौकरी चाहिए तो पढ़ाई करने के दौरान 1100 घंटे का प्रैक्टिकल क्लिनिकल एक्सपीरियंस हासिल करना भी जरूरी होगा. इसके लिए किसी अस्पताल में काम करना होगा. तीसरे साल में यूनिवर्सिटी द्वारा नर्सिंग काउंसिल के लिए नॉमिनेट किया जाएगा. इसके बाद स्टेट फाइनल एग्जामिनेशन में पास होना होगा और फिर आप नर्सिंग जॉब के लिए योग्य माने जाएंगे.

भारतीय छात्र को मिल सकता है ग्रीन कार्ड

न्यूजीलैंड में काफी डिमांड में नर्सिंग जॉब रहती है. इस नौकरी को करने वाले को ग्रीन कार्ड तक मिल सकता है जिससे वो न्यूजीलैंड में रेजिडेंसी हासिल कर सकते हैं. अगर नर्सिंग कोर्स करने के बाद यहां जॉब लग जाती है तो परमानेंट रेजिडेंसी हासिल कर परमानेंट रेजिडेंसी रह सकते हैं. इसके अलावा सैलरी भी अच्छी खासी मिल सकती है.

