5 से 10 लाख में विदेश में पढ़ाई? ये हैं भारतीय छात्रों के लिए सबसे सस्ते देश

हर साल लाखों भारतीय छात्र विदेश में पढ़ाई करने का सपना देखते हैं, लेकिन फीस और रहने का खर्च कई बार इस सपने के बीच सबसे बड़ी रुकावट बन जाता है. अमेरिका, ब्रिटेन और ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों में पढ़ाई काफी महंगी मानी जाती है. हालांकि साल 2026 में कई ऐसे देश सामने आए हैं, जहां कम बजट में भी अच्छी पढ़ाई की जा सकती है. सही प्लानिंग, स्कॉलरशिप और खर्चों को समझकर अब भारतीय छात्र 5 से 10 लाख रुपये के सालाना बजट में भी इंटरनेशनल एजुकेशन हासिल कर सकते हैं. यही वजह है कि अब स्टूडेंट्स नए विकल्प तलाश रहे हैं.

कौन से देश सबसे सस्ते?

अगर कम बजट में विदेश में पढ़ाई करनी है, तो जर्मनी सबसे शानदार विकल्प माना जा रहा है. यहां कई पब्लिक यूनिवर्सिटी में ट्यूशन फीस लगभग न के बराबर है. इसके अलावा इटली भी भारतीय छात्रों के बीच तेजी से लोकप्रिय हो रहा है, जहां कम फीस के साथ DSU जैसी स्कॉलरशिप भी मिलती है. मलेशिया भी कम खर्च में अच्छी पढ़ाई के लिए जाना जाता है. यहां की यूनिवर्सिटीज क्वालिटी एजुकेशन देती हैं और रहने का खर्च भी काफी कम है. यही वजह है कि इन देशों को 2026 में सबसे किफायती स्टडी डेस्टिनेशन माना जा रहा है.

कितना आता है खर्च?

विदेश में पढ़ाई का फैसला लेने से पहले सिर्फ फीस ही नहीं, बल्कि रहने का खर्च भी समझना जरूरी है. जर्मनी में पढ़ाई लगभग मुफ्त हो सकती है, लेकिन वहां सालाना रहने का खर्च करीब 8 से 13 लाख रुपये तक पहुंच सकता है. इटली में कई कोर्स सिर्फ 90 हजार रुपये से शुरू हो जाते हैं और वहां का लाइफस्टाइल खर्च भी संतुलित माना जाता है. वहीं मलेशिया में कुल सालाना खर्च 5 से 9 लाख रुपये के बीच रह सकता है. छोटे शहरों में रहना बड़े शहरों के मुकाबले काफी सस्ता पड़ता है.

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स्कॉलरशिप कितनी मदद करती?

डेनमार्क, स्वीडन और नॉर्वे जैसे नॉर्डिक देशों में रहने का खर्च थोड़ा ज्यादा है, लेकिन वहां मिलने वाली स्कॉलरशिप छात्रों का बोझ काफी कम कर देती है. कई देशों में छात्र पढ़ाई के दौरान हफ्ते में 20 घंटे तक पार्ट टाइम काम भी कर सकते हैं. इससे रोजमर्रा के खर्च आसानी से निकल जाते हैं. एक्सपर्ट्स मानते हैं कि अगर छात्र पहले से रिसर्च करें, सही यूनिवर्सिटी चुनें और समय पर स्कॉलरशिप के लिए आवेदन करें, तो विदेश में पढ़ाई का सपना आसानी से पूरा हो सकता है. अब भारतीय छात्रों के लिए दुनिया के दरवाजे पहले से ज्यादा खुले नजर आ रहे हैं.

क्या सही प्लानिंग जरूरी?

विदेश में पढ़ाई सिर्फ पैसे का नहीं, बल्कि सही प्लानिंग का भी मामला है. कौन सा देश चुनना है, किस यूनिवर्सिटी में आवेदन करना है, स्कॉलरशिप कब भरनी है और रहने का खर्च कैसे मैनेज करना है. इन सभी बातों पर ध्यान देना जरूरी है. अगर छात्र शुरुआत से ही सही तैयारी करें, तो सीमित बजट में भी ग्लोबल डिग्री हासिल करना संभव है. 2026 में कई भारतीय छात्र इसी रणनीति के साथ अपने सपनों को हकीकत में बदल रहे हैं.