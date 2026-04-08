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विदेश में पढ़ाई का सपना सच! यहां की सरकार दे रही है स्कॉलरशिप, भारतीयों के लिए मुफ्त में रहने और पढ़ने की व्यवस्था

Slovak Republic Scholarships 2026: क्या आप भी विदेश पढ़ने का सपना देखते हैं तो एक अच्छा मौका आपका इंतजार कर रहा है. एक देश भारतीयों को खास स्कॉलरशिप ऑफर कर रहा है जिसके जरिए स्टूडेंट्स मुफ्त में पढ़ाई-लिखाई, रहने-खाने जैसी सुविधाएं हासिल कर सकते हैं. आइए स्लोवाक गणराज्य की स्कॉलरशिप के बारे में जानते हैं.

Written By  Simran Singh|Last Updated: Apr 08, 2026, 08:36 AM IST
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Slovak Republic Scholarships 2026
Slovak Republic Scholarships 2026

Slovak Republic Scholarships 2026: कक्षा 12वीं की पढ़ाई पूरी हो जाने के बाद स्टूडेंट्स का सपना होता है कि वो उच्च शिक्षा की प्राप्ति के लिए एक ऐसी यूनिवर्सिटी में दाखिला लें जहां पढ़कर वो अपने करियर में कई ऑप्शन हासिल कर सके. हालांकि, कुछ स्टूडेंट्स देश से बाहर विदेश जाकर पढ़ाई करना चाहते हैं लेकिन हर किसी की जेब इजाजत नहीं देती है कि वो विदेश जाकर आगे की पढ़ाई कर सके. अगर आप उन भारतीय छात्रों में से एक हैं जो विदेश जाना चाहते हैं और ग्रेजुएशन से लेकर पीएचडी जैसी डिग्री हासिल करना चाहते हैं तो आपके लिए एक शानदार मौका है. बैचलर या मास्टर डिग्री के लिए पढ़ाई करने वाले स्टूडेंट्स को विदेश में मुफ्त पढ़ने और रहने का मौका मिल सकता है.

स्लोवाक गणराज्य की सरकार भारतीय स्टूडेंट्स को शैक्षणिक वर्ष 2026-27 के तहत दो स्पेशल स्कॉलरशिप ऑफर कर रही है. मीडियम टर्म डेवलपमेंट कोऑपरेशन स्ट्रैटेजी 2025-30 के तहत दोनों स्कॉलरशिप को दिया जा रहा है. स्लोवाकिया के उच्च शिक्षण संस्थानों में पढ़ाई करने की इच्छुक और योग्य भारतीय स्टूडेंट्स यहां मुफ्त में बैचलर या मास्टर डिग्री कोर्स कर सकते हैं.

कौन कर सकता है आवेदन?

  • आवेदन करने वाले स्टूडेंट्स के पिछले सभी शैक्षणिक रिकॉर्ड में न्यूनतम 80 प्रतिशत अंक होने चाहिए.

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  • बैचलर और मास्टर प्रोग्राम के लिए न्यूनतम उम्र 18 साल और अधिकतम 26 साल होनी चाहिए.

  • पीएचडी (डॉक्टोरल) के लिए न्यूनतम उम्र 23 साल और अधिकतम 35 साल होनी चाहिए.

ऑनलाइन आवेदन की लास्ट डेट?

स्लोवाक गणराज्य की स्पेशल स्कॉलरशिप का लाभ उठाने के लिए पहले आवेदन करना होगा. इसके लिए स्टूडेंट्स ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया को अपना सकते हैं. 23 मार्च 2026 से आवेदन के लिए विंडो ओपन होगी और 25 मई 2026 तक आवेदन कर सकते हैं. इच्छुक स्टूडेंट्स आधिकारिक वेबसाइट (Slovak Republic Scholarships 2026) पर जाकर आवेदन कर सकते हैं. आवेदन करते समय इस बात का खास ध्यान रखना है कि मांगे जाने वाले सभी दस्तावेजों को अपलोड करना है, ऐसा न करने पर आवेदन को रद्द किया जा सकता है.

आवेदन करने का स्टेप बाय स्टेप तरीका क्या है?

  1. सबसे पहले ऑफिशियल वेबसाइट www.vladnestipendia.sk/en/ पर जाएं.

  2. होमपेज पर रजिस्ट्रेशन ऑप्शन शो होगा उस पर क्लिक करें.

  3. रजिस्ट्रेशन फॉर्म भर लेने के बाद Register पर क्लिक करें.

  4. इसके बाद रजिस्ट्रेशन ईमेल और पासवर्ड से लॉगिन करें.

  5. आवेदन फॉर्म में सभी डिटेल्स दर्ज करें और सभी जरूरी दस्तावेज अपलोड करें.

  6. इसके बाद सबमिट बटन पर क्लिक करें और कंफर्मेशन पेज का प्रिंट आउट निकाल लें.

जानकारी के लिए बता दें कि स्लोवाक गणराज्य की ये स्पेशल स्कॉलरशिप सरकार की एक दीर्घकालिक योजना का हिस्सा है. इसका उद्देश्य विदेशी स्टूडेंट्स को उच्च शिक्षा के अवसर प्रदान करना है. अगर आप स्कॉलरशिप के तहत रजिस्टर्ड हो जाते हैं और आपका आवेदन स्वीकार कर लिया जाता है तो यहां से मुफ्त पढ़ाई और रहने-खाने की सुविधाएं भी बिल्कुल फ्री मिल सकेंगी.

ये भी पढ़ें- प्राइवेट स्कूलों की मनमानी... नहीं आई है 9वीं की नई NCERT किताबें, सप्लीमेंट्री बुक के नाम पर हजारों रुपये का लगा रहे माता-पिता को चूना!

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Simran Singh

सिमरन सिंह को पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 साल का अनुभव है। उन्होंने पत्रकारिता की पढ़ाई हिमालयन यूनिवर्सिटी से की है। साल 2016 में उन्होंने मीडिया जगत में कदम रखा। इस दौरान इलेक्ट्रॉनिक से लेकर डि...और पढ़ें

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