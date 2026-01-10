Advertisement
Study Abroad Alert: विदेश की यूनिवर्सिटी में बिना फीस पढ़ने का मौका, यहां मिल रही है 100% स्कॉलरशिप!

Study Abroad Scholarships for Indian Students: क्या आप उच्च शिक्षा के लिए भारत की जगह किसी और देश में पढ़ाई करने के लिए जाना चाहते हैं? अगर हां, तो आपके लिए एक अच्छा मौका है. ब्रिटेन में मुफ्त पढ़ाई का मौका दिया जा रहा है, आइए यहां मिलने वाले स्कॉलरशिप के बारे में विस्तार से जानते हैं.

Jan 10, 2026, 10:50 AM IST
Study Abroad Scholarships for Indian Students: कितना अच्छा हो जब पढ़ने के लिए देश से बाहर विदेश जाना हो और वहां यूनिवर्सिटी की फीस न लगे और ना ही रहने-खाने का खर्च देना पड़े? शायद ये सिर्फ एक ख्याली पुलाव हो सकता है. अगर ऐसा सोच रहे हैं तो गलत है क्योंकि विदेश में पढ़ने का सपना सच हो सकता है और वो भी बिना फीस देकर आप विदेश में पढ़ सकते हैं. हालांकि, कैसे और कहां? इसके बारे में हम आपको आज बताने जा रहे हैं.

ब्रिटेन से मुफ्त में पढ़ाई!

जब बात आती है भारत के अलावा किसी दूसरे देश से उच्च शिक्षा हासिल करने की तो ब्रिटेन को सबसे लोकप्रिय देशों में से एक माना जाता है. यहां की सभी यूनिवर्सिटीज क्वालिटी एजुकेशन और ग्लोबल रैंकिंग के तौर पर पहले रैंक पर आती है. भारत के हजारों छात्र यहां से पोस्ट ग्रेजुएशन करने का सपना देखते हैं. हालांकि, यूनिवर्सिटी की फीस इतनी ज्यादा होती है कि हर किसी के लिए दाखिला लेना और यहां से पढ़ना आसान नहीं होता है. ऐसे में स्कॉलरशिप के जरिए छात्रों को मुफ्त में पढ़ने का मौका मिल रहा है.

यूनिवर्सिटी ऑफ ईस्ट एंग्लिया स्कॉलरशिप

ब्रिटेन की यूनिवर्सिटी ऑफ ईस्ट एंग्लिया (UEA) की ओर से भारतीय छात्रों को बड़ी राहत दी जा रही है. अकादमिक सेशन 2026-27 के लिए यूनिवर्सिटी ने इंटरनेशनल पोस्टग्रेजुएट मेरिट स्कॉलरशिप की घोषणा की है. भारतीय छात्रों को ट्यूशन फीस में लाखों रुपये की छूट मिल सकती है.

ऐसे मिलेगी UEA स्कॉलरशिप

यूनिवर्सिटी ऑफ ईस्ट एंग्लिया की स्कॉलरशिप में सबसे खास ये है कि स्टूडेंट्स को अलग से आवेदन नहीं करना पड़ेगा. अकादमिक ईयर 2026-27 के लिए जो भारतीय छात्र UEA में पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्स करना चाहता है उन्हें इस स्कॉलरशिप का फायदा मिल सकता है. अकादमिक परफॉर्मेंस के आधार पर भारतीय छात्रों को इस स्कॉलरशिप के लिए योग्य माना जाएगा.

क्या हैं शर्तें?

UEA की इंटरनेशनल पोस्टग्रेजुएट मेरिट स्कॉलरशिप वो छात्र हासिल कर सकेंगे जिनके पास यूनिवर्सिटी का कन्फर्म एडमिशन ऑफर लेटर होगा. इसके अलावा बैचलर्स डिग्री में अच्छा अकादमिक रिकॉर्ड और बेहतर ग्रेड होने चाहिए. ऐसे छात्रों को प्राथमिकता दी जाएगी.

स्कॉलरशिप में कितनी राशि मिलेगी?

ऐसे छात्र जो यूके के 2:1 के समकक्ष ग्रेजुएशन डिग्री रखेंगे उन्हें 7000 पाउंड यानी करीब 8.5 लाख रुपये तक छूट मिलेगी. जबकि, 2:2 के समकक्ष डिग्री वाले छात्रों को ट्यूशन फीस में 6000 पाउंड यानी लगभग 7.25 लाख रुपये की छूट मिलेगी. इस राशि को बैंक अकाउंट में ट्रांसफर नहीं किया जाएगा बल्कि ट्यूशन फीस से घटाई जाएगी.

