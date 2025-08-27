Veterinarian Study: यहां जानवरों के डॉक्टर को मिलती है ज्यादा सैलरी! जानें वेटरनरी डिग्री हासिल करने के बाद क्या करना होगा?

Veterinarian Study in Canada: अगर आपको ऐसा लगता है कि कनाडा में टेक सेक्टर में ज्यादा नौकरी है या इस सेक्टर में ज्यादा सैलरी मिलती है तो आपकी गलतफहमी हो सकती है. ऐसा इसलिए क्योंकि जानवर के डॉक्टर की सैलरी सॉफ्टवेयर इंजिनियर से ज्यादा बताई जा रही है. जी हां, जानवर का इलाज करने वाले कनाडा में ज्यादा कमाई कर लेते हैं. कनाडा में सॉफ्टवेयर इंजीनियर से ज्यादा की कमाई वेटरनरियन कर लेते हैं. अगर आप भी इसकी डिग्री हासिल करना चाहते हैं और जानना चाहते हैं कि कैसे, कहां से वेटरनरी डिग्री हासिल कर सकते हैं और इसके बाद क्या करना होगा? आइए जानते हैं.

कनाडा में वेटरिनेरियन को कितनी सैलरी मिलती है?

अगर बात करें कनाडा में वेटरिनेरियन की सैलरी की तो आमतौर पर सालाना सैलरी 94,768 कनाडाई डॉलर यानी करीब 60 लाख रुपये है. जबकि, कनाडा में एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर की सालाना सैलरी 89,000 कनाडाई डॉलर यानी करीब 56 लाख रुपये है. सिर्फ ये ही नहीं है कि कनाडा में वेटरिनेरियन की सैलरी ज्यादा है बल्कि इनकी डिमांड भी काफी है.

Add Zee News as a Preferred Source

वेटरनरी कॉलेज में एडमिशन

अगर आप वेटरनरी करने का सोच रहे हैं तो आपके पास कनाडा में 5 मान्यता प्राप्त वेटरिनरी कॉलेज हैं. यहां एक सीमित संख्या के साथ सीटें खाली हैं जिस वजह कॉम्पिटिशन भी हाई है. यहां एडमिशन आपको बैचलर्स के GPA, GRE टेस्ट स्कोर और वर्क एक्सपीरियंस के आधार पर मिल जाएगा. कॉलेज से ‘डॉक्टर ऑफ वेटरनरी मेडिसिन’ (DVM) डिग्री को हासिल करेंगे.

कितने साल में मिलती है वेटरिनेरियन की डिग्री

वेटरिनेरियन के लिए बैचलर्स डिग्री को हासिल करने के बाद प्रोफेशनल कोर्स पूरा करना भी जरूरी है. 4 साल का समय डिग्री को हासिल करने में लगेगा. इस डिग्री की पढ़ाई के लिए जूलॉजी, बायोमेडिकल साइंस, बायोलॉजी और एनिमल साइंस में बैचलर करना बेस्ट माना जाता है. इन सब्जेक्ट के जरिए आप जानवर के बारे में अच्छे से जान सकेंगे और जानवर का शरीर किस तरह से काम करता है ये भी पता चल सकेगा.

डिग्री के साथ इंटर्नशिप भी जरूरी

वेटरनरी का एक्सपीरियंस हासिल करना भी जरूरी होता है और इसके लिए आपको किसी लाइसेंस्ड वेटरिनेरियन की निगरानी में इंटर्नशिप करनी होगी. एक अनुभवी जानवर के डॉक्टर के क्लिनिक पर इंटर्न के तौर पर काम करें. इस तरह से वर्क एक्सपीरियंस हासिल हो सकेगा. इस तरह से अच्छी प्रैक्टिकल नॉलेज हासिल कर सकेंगे.

CVMA से CQ हासिल करना जरूरी

डॉक्टर ऑफ वेटरनरी मेडिसिन की डिग्री हासिल करने के बाद कनैडियन वेटनरी मेडिकल एसोसिएशन (CVMA) से CQ यानी सर्टिफिकेट ऑफ क्वालिफिकेशन हासिल करना जरूरी है. इसके बाद ही प्रैक्टिस के लिए लाइसेंस मिल सकेगा. इसके बाद नॉर्थ अमेरिका वेटरनरी लाइसेंसिंग एग्जामिनेशन (NAVLE) पास करना भी जरूरी होगा और फिर राज्य के लाइसेंसिंग शर्तों को पूरा करने के बाद जॉब कर सकेंगे. कुछ जगहों पर नियम-कायदों के अलावा एग्जाम भी देना जरूरी होता है.

ये भी पढ़ें- MBBS in Canada: कनाडा से करनी है डॉक्टरी की पढ़ाई? जानें Eligibility, टॉप कॉलेज, फीस से लेकर आवेदन प्रोसेस