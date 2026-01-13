ऑस्ट्रेलिया में पढ़ना मुश्किल! हाई-रिस्क कैटेगरी में भारत, क्या है इसका मतलब और क्यों लिया ऑस्ट्रेलियाई सरकार ने ऐसा फैसला

Study in Australia: भारतीय छात्रों के लिए ऑस्ट्रेलिया में पढ़ने के लिए स्टूडेंट वीजा आवेदन प्रोसेस थोड़ा मुश्किल हो सकता है. ऑस्ट्रेलियाई सरकार ने भारत को हाई-रिस्क कैटेगरी में डाल दिया है, आइए इसका मतलब और फैसले लेने की वजह जानते हैं.
Study in Australia: जब बात विदेश में पढ़ाई करने और वहां नौकरी करने की आती है तो ज्यादातर भारतीय छात्रों की पसंद में से एक ऑस्ट्रेलिया होता है. हालांकि, ऑस्ट्रेलियाई सरकार के एक फैसले से यहां पढ़ने की इच्छा रखने वाले भारतीयों के लिए बड़ी समस्या खड़ी हो चुकी है. दरअसल, ऑस्ट्रेलिया की सरकार की ओर से भारतीय छात्रों के लिए वीजा लेने का टास्क थोड़ा मुश्किल कर दिया गया है. यहां की सरकार ने भारत को हाई-रिस्क कैटेगरी में डाल दिया है. आइए इसका मतलब क्या है और सरकार ने ऐसा फैसला क्यों लिया है? आइए इसके बारे में विस्तार से जानते हैं.
इन देशों को भी किया हाई-रिस्क कैटेगरी में शामिल
ऑस्ट्रेलिया ने सिम्पलीफाइड स्टूडेंट वीजा फ्रेमवर्क (SSVF) के तहत केवल भारत को हाई-रिस्क कैटेगरी में शामिल नहीं किया है. इस लिस्ट में बांग्लादेश, नेपाल और भूटान जैसे देशों को भी शामिल कर दिया है. भारत को एविडेंस लेवल-2 से हटा कर लेवल-3 में डाल दिया है. ऑस्ट्रेलिया का ये फैसला अमेरिका और कनाडा जैसे देशों द्वारा छात्रों को लेकर सख्ती करने के बाद लिया गया है.
क्या है ऑस्ट्रेलिया एविडेंस लेवल 3?
ऑस्ट्रेलिया में सरकार द्वारा 'सिम्प्लीफाईड स्टूडेंट वीजा फ्रेमवर्क (SSVF) के तहत देशों को उनकी साख के आधार पर रखा जाता है और रेटिंग दी जाती है. लेवल 2 के बाद भारत को लेवल 3 में रख दिया गया है. इसका सरल जवाब है कि भारतीय छात्रों के लिए स्टूडेंट वीजा हासिल करना मुश्किल हो सकता है. इस लेवल के तहत आने वाले देशों के छात्रों को वीजा आवेदन के दौरान कड़ी जांच का सामना करना पड़ता है.
क्या है हाई-रिस्क कैटेगरी का मतलब?
ऑस्ट्रेलियाई सरकार ने भारत को हाई-रिस्क कैटेगरी में शामिल कर दिया है जिसका मतलब है कि यहां के छात्रों के लिए स्टूडेंट वीजा हासिल करना आसान नहीं हो सकेगा. स्टूडेंट वीजा के आवेदन प्रोसेस के दौरान ही भारतीय छात्रों को कड़ी जांच का सामना करना पड़ेगा. अन्य डॉक्यूमेंट्स की मांग के अलावा बैकग्राउंड की जांच में भी ज्यादा सख्ती की जा सकती है. इसके अलावा छात्रों से अंग्रेजी भाषा की डिटेल्स से संबंधित अधिक डॉक्यूमेंट्स भी मांगे जा सकते हैं. स्टूडेंट वीजा के पूरे प्रोसेस में 3 से 8 सप्ताह का समय लग सकता है. दूतावास द्वारा सभी दस्तावेज की बारीकी से जांच की जाएगी. ऐसे में वीजा प्रोसेसिंग का समय और रिजेक्शन रेट दोनों बढ़ सकते हैं.
क्यों लिया ऑस्ट्रेलियाई सरकार ने ऐसा फैसला?
भारत को हाई-रिस्क कैटेगरी में डालने का ऑस्ट्रेलियाई सरकार का ये फैसला किसी खास वजह से नहीं लिया गया है. इसके पीछे की वजह केवल भारत में फर्जी डिग्री धारकों के लिए है. वर्तमान में करीब 6.5 लाख विदेशी छात्र ऑस्ट्रेलिया में हैं जिनमें 1.4 लाख छात्र सिर्फ भारत से हैं. फर्जीवाड़े की बढ़ती घटनाओं के कारण से ही ऑस्ट्रेलियाई सरकार ने ये अहम कदम उठाया है.
