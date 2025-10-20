Study in UK: ब्रिटेन से सस्ते में मिलेगी MBA डिग्री, इस स्कॉलरशिप से फीस भी हो जाएगी आधी!

UK MBA Scholarships: जब बात आती है विदेश से पढ़ाई करने की तो ज्यादातर भारतीय छात्रों की पहली पसंद ब्रिटेन और वहां मौजूद यूनिवर्सिटी होती है. हाय एजुकेशन के लिए भी ये देश कई लोगों की पहली पसंद होता है. टॉप कोर्स के लिए भारत के छात्रों द्वारा यूके पसंद किया जाता है. अगर आप उन छात्रों में से हैं जो मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन (MBA) करने का प्लान कर रहे हैं तो आपके पास मौका अच्छा है. ब्रिटेन में पढ़ने के लिए अगर बजट भी खास नहीं है तो चिंता न करें क्योंकि यहां की टॉप यूनिवर्सिटी भारतीय छात्रों को MBA करने के लिए स्कॉलरशिप दे रही है.

ये यूनिवर्सिटी दे रही है स्कोलरशिप

ब्रिटेन स्थित शेफील्ड यूनिवर्सिटी मैनेजमेंट स्कूल की ओर से स्कॉलरशिप की घोषणा की गई है. विदेशी छात्रों को स्कॉलरशिप का लाभ दिया जा रहा है. अगर आप एक भारतीय हैं तो इस स्कॉलरशिप का फायदा आपको मिल सकता है. छात्रों की आर्थिक मदद के लिहाज से स्कॉलरशिप की शुरुआत की गई है.

आधी फीस होगी माफ

ब्रिटेन के शेफील्ड यूनिवर्सिटी मैनेजमेंट स्कूल द्वारा स्कॉलरशिप का लाभ आर्थिक सहायता के रूप में दिया जाता है. सितंबर 2026 में पढ़ने वाले छात्रों के लिए ये स्कोलरशिप है जिसके तहत ट्यूशन फीस 50 फीसदी तक माफ हो जाएगी. एकेडमिक परफॉर्मेंस के मामले में बेहतरीन छात्रों को स्कॉलरशिप का लाभ मिलेगा. छात्रों को स्कॉलरशिप के लिए अलग से आवेदन करना नहीं पड़ेगा.

एडमिशन के साथ ही मिल जाएगा स्कॉलरशिप का फायदा

यूनिवर्सिटी की ओर से कुछ सवाल पूछे जाएंगे जिनका जवाब 200 शब्दों में दिया जाएगा. सही जवाब देने वाले उम्मीदवार का स्कॉलरशिप के लिए सिलेक्शन हो सकेगा. इसमें कुछ सवाल किए जाएंगे जिसका जवाब देने वाले और एडमिशन लेने वाले छात्रों को यूनिवर्सिटी में 50 प्रतिशत फीस माफी का फायदा हो सकेगा. आप अधिक जानकारी के लिए शेफील्ड यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं.

