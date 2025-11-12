Advertisement
अमेरिका में पढ़ाई का सपना! जानें कितना होगा खर्चा और कैसे मिलेगी एडमिशन की चाबी

US Education Cost For Indians: बाहर जाकर पढ़ाई करने के मामले में भारतीयों के बीच अमेरिका सबसे पॉपुलर है. अमेरिका से हायर एजुकेशन के लिए मोटा बजट होना जरूरी है. क्योंकि अमेरिका की गिनती सबसे अमीर देशों में होती है. यहां भले ही लोग लाखों की सैलरी लेते हैं, लेकिन यहां का खर्चा भी लाखों में है. यहां कॉलेज की फीस भी हजारों डॉलर में होती है, अगर इसे भारतीय रुपयों में करें तो ये लाखों रुपये होते हैं. चलिए जानते हैं अमेरिका में हायर एजुकेशन के लिए कितना बजट चाहिए.

 

Nov 12, 2025
US Education Cost For Indians: जब हम अमेरिका से पढ़ाई करने की बात करते हैं तो हमें वहां की युनिवर्सिटीज के बारे में सबसे पहले पता होना चाहिए. दरअसल, अमेरिका में दो तरह की यूनिवर्सिटीज हैं. एक होती है पब्लिक यानी सरकारी यूनिवर्सिटी और दूसरी होती है प्राइवेट यूनिवर्सिटी. भारत की तरह ही यहां भी सरकारी यूनिवर्सिटीज में पढ़ाई का खर्चा प्राइवेट यूनिवर्सिटी के मुकाबले कम होता है. लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि यहां कि ज्यादातर टॉप यूनिवर्सिटीज प्राइवेट ही हैं. IDP के मुताबिक, बैचलर्स की बात करें तो एक साल की फीस 20 हजार डॉलर (लगभग 18 लाख रुपये) से 40 हजार डॉलर (लगभग 36 लाख रुपये) तक हो सकती है. अगर मास्टर्स की बात करें तो एक साल की फीस 20 हजार डॉलर (लगभग 18 लाख रुपये) से 45 हजार डॉलर (लगभग 40 लाख रुपये) तक हो सकती है. अमेरिका में भले ही ये हजारों डॉलर हों, लेकिन भारतियों के लिए ये लाखों का सौदा है.

स्कॉलरशिप से मिलती है राहत
अगर आप यूनिवर्सिटी की लाखों की फीस देखकर घबरा रहे हैं तो चिंता न करें. अमेरिकी यूनिवर्सिटीज मोटी स्कॉलरशिप देने के लिए भी जानी जाती हैं. ये यूनिवर्सिटीज ज्यादातर प्राइवेट होती हैं. सरकारी यूनिवर्सिटीज में प्राइवेट संस्थान के मुकाबले भले ही फीस कम हो, लेकिन वहां स्कॉलरशिप भी कम ही मिलती है या मिलने की संभावना भी कम ही रहती है. जानकारी के अनुसार वहां 80 फीसदी से ज्यादा स्टूडेंट्स को कोई न कोई स्कॉलरशिप मिल ही जाती है. इसके अलावा आपको बता दें कि ऐसा नहीं है कि ये स्कॉलरशिप सिर्फ अमेरिकी छात्रों को मिलती है, ये स्कॉलरशिप विदेशी छात्रों को भी दी जाती है.

US में पढ़ने के लिए कितना पैसा चाहिए?
फीस तो आपने जान ली. अब ऐसे में सबसे जरूरी सवाल ये है कि अमेरिका में पढ़ने जाने के लिए कितना बजट चाहिए. आपके मन में सवाल होगा कि क्या 40 लाख ये 1 करोड़ रुपये के बजट में अमेरिका की यूनिवर्सिटीज में पढ़ने का सपना पूरा हो पाएगा. दरअसल, विदेशी स्टूडेंट्स को एडमिशन के दौरान पढ़ाई की फंडिंग के लिए डिटेल्स जमा करनी होती हैं. अमेरिका की हर यूनिवर्सिटी में 'ऑफिस फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स एंड स्कॉलर्स' (OISS) होता है. इनका काम छात्रों की मदद करना होता है जैसे इमिग्रेशन कानूनों के बारे में बताना और वीजा के लिए आवेदन करने में हेल्प करना आदि.
एडमिशन का सबूत है ये फॉर्म
इसी के साथ OISS ये भी चेक करता है कि जो छात्र एडमिशन के लिए आया है उसके पास एक साल की पढ़ाई का खर्चा है या नहीं है. यदि कोई स्टूडेंट्स पहले साल की पढ़ाई का खर्च उठाने के लिए पर्याप्त पैसे दिखा देता है तो उसको  OISS की मंजूरी मिल जाती है. मंजूरी मिलते ही स्टूडेंट को I-20 फॉर्म दिया जाता है. इस फॉर्म से छात्र वीजा के लिए आवेदन करता है. ये इस बात का सबूत है कि छात्र को यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिल गया है. इन सब बातों से ये साफ हो जाता है कि किसी भी छात्र को अमेरिका में पढ़ने के लिए कम से कम एक साल की पढ़ाई का खर्च उठाने भर का पैसा होना जरूरी है. अमेरिका में एक साल की पढ़ाई का खर्च लगभग 20 लाख से 40 लाख के बीच हैं. वैसे समझदारी इसी में है कि आप स्कॉलरशिप के भरोसे न बैठे और दो साल का बजट लेकर चलें.

