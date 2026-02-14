अमेरिका लैंड करते ही कहां होगा ठिकाना? जानें स्टूडेंट्स के रहने के लिए हाउसिंग, रूममेट और खर्च का पूरा गणित

Study In USA Student: अगर आप इस साल पढ़ाई के लिए अमेरिका जा रहे हैं. यह जानना जरूरी है कि वहां रहने के क्या-क्या विकल्प होते हैं. स्टूडेंट्स ऑन-कैंपस हॉस्टल, कैंपस के अंदर अपार्टमेंट, कैंपस के बाहर किराए का घर या अपार्टमेंट और होमस्टे जैसे ऑप्शन चुन सकते हैं. हर ऑप्शन की अपनी सुविधा, खर्च और जिम्मेदारियां होती हैं. आइए आपको इसके बारे में बताते हैं.

रहने से पहले इन बातों पर करें विचार

अमेरिका जाने से पहले स्टूडेंट्स को तय करना चाहिए कि उनका महीने का खर्च कितना होगा. वे कैंपस के अंदर रहना चाहते हैं या बाहर. उन्हें कितनी सुविधा चाहिए और कितने समय के लिए रहने की योजना है. हर स्टूडेंट की जरूरत अलग होती है इसलिए रहने का चुनाव भी अलग हो सकता है.

ऑन-कैंपस रहने का ऑप्शन

ऑन-कैंपस का मतलब है कॉलेज के अंदर रहना. ज्यादातर विदेशी छात्र यही विकल्प चुनते हैं. इसका फायदा यह है कि क्लास पास में होती है साथ ही नए लोगों से मिलने का मौका मिलता है. कॉलेज की एक्टिविटीज में हिस्सा लेना आसान होता है.

बता दें, ऑन-कैंपस रहने पर हॉस्टल या डॉर्म रूम मिलता है. आमतौर पर एक या दो स्टूडेंट्स को एक ही कमरा शेयर करना होता है. बाथरूम, किचन और लॉन्ड्री रूम भी साझा होते हैं. कई यूनिवर्सिटीज में पहले साल हॉस्टल में रहना जरूरी होता है. एडमिशन के समय ही हाउसिंग फीस जमा कर रूम बुक किया जा सकता है.

साथ ही कैंपस के अंदर अपार्टमेंट का विकल्प भी होता है. यहां हॉस्टल से ज्यादा जगह और प्राइवेसी मिलती है, लेकिन खर्च थोड़ा ज्यादा होता है. कुछ यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट्स को अपना रूममेट चुनने की भी अनुमति होती है. कई छात्र पहले साल के बाद अपार्टमेंट में शिफ्ट होना पसंद करते हैं.

ऑफ-कैंपस रहने का ऑप्शन

ऑफ-कैंपस का मतलब है कॉलेज के बाहर रहना. यहां दो मुख्य विकल्प होते हैं. पहला अपार्टमेंट किराए पर लेना और दूसरा पूरा घर किराए पर लेना. अपार्टमेंट में रहने पर ज्यादा आजादी मिलती है लेकिन खाने-पीने, सफाई और रखरखाव की जिम्मेदारी खुद उठानी होती है. बिजली-पानी का बिल भी समय पर भरना पड़ता है.

बता दें, घर किराए पर लेने पर भी सारी जिम्मेदारियां खुद संभालनी होती हैं. हालांकि इसमें ज्यादा खुलापन मिलता है. कई बार स्टूडेंट्स अपने दोस्तों के साथ मिलकर घर किराए पर ले लेते हैं ताकि खर्च कम हो जाए. परिवार के साथ आने वाले स्टूडेंट्स भी अक्सर यही विकल्प चुनते हैं.

होमस्टे का विकल्प

अमेरिका में होमस्टे का भी विकल्प होता है. इसमें स्टूडेंट्स को किसी स्थानीय अमेरिकी परिवार के साथ रहने का मौका मिलता है. यह उन छात्रों के लिए अच्छा रहता है जो पहली बार विदेश जा रहे हों. साथ ही अकेले रहने को लेकर परेशान हैं. होमस्टे में रहने से वहां की संस्कृति को समझने का मौका मिलता है. अंग्रेजी सुधारने में भी मदद मिलती है. साथ ही घर जैसी भावना भी मिलती है जिससे अकेलापन कम लगता है.

