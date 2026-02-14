Advertisement
trendingNow13109415
Hindi Newsशिक्षाअमेरिका लैंड करते ही कहां होगा ठिकाना? जानें स्टूडेंट्स के रहने के लिए हाउसिंग, रूममेट और खर्च का पूरा गणित

अमेरिका लैंड करते ही कहां होगा ठिकाना? जानें स्टूडेंट्स के रहने के लिए हाउसिंग, रूममेट और खर्च का पूरा गणित

Study In USA Student: अमेरिका में पढ़ाई के दौरान सही जगह पर रहना बहुत जरूरी है. अच्छी जगह मिलने से पढ़ाई पर ध्यान रहता है. नए दोस्त बनते हैं. घर की याद भी कम आती है. रहने की जगह चुनने से पहले बजट, लोकेशन, मिलने वाली सुविधाएं और कितने समय तक रहना है इन बातों पर सोच लेना चाहिए.

Written By  ritesh jaiswal|Last Updated: Feb 14, 2026, 02:42 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

अमेरिका लैंड करते ही कहां होगा ठिकाना? जानें स्टूडेंट्स के रहने के लिए हाउसिंग, रूममेट और खर्च का पूरा गणित

Study In USA Student: अगर आप इस साल पढ़ाई के लिए अमेरिका जा रहे हैं. यह जानना जरूरी है कि वहां रहने के क्या-क्या विकल्प होते हैं. स्टूडेंट्स ऑन-कैंपस हॉस्टल, कैंपस के अंदर अपार्टमेंट, कैंपस के बाहर किराए का घर या अपार्टमेंट और होमस्टे जैसे ऑप्शन चुन सकते हैं. हर ऑप्शन की अपनी सुविधा, खर्च और जिम्मेदारियां होती हैं. आइए आपको इसके बारे में बताते हैं.

रहने से पहले इन बातों पर करें विचार
अमेरिका जाने से पहले स्टूडेंट्स को तय करना चाहिए कि उनका महीने का खर्च कितना होगा. वे कैंपस के अंदर रहना चाहते हैं या बाहर. उन्हें कितनी सुविधा चाहिए और कितने समय के लिए रहने की योजना है. हर स्टूडेंट की जरूरत अलग होती है इसलिए रहने का चुनाव भी अलग हो सकता है.

ऑन-कैंपस रहने का ऑप्शन
ऑन-कैंपस का मतलब है कॉलेज के अंदर रहना. ज्यादातर विदेशी छात्र यही विकल्प चुनते हैं. इसका फायदा यह है कि क्लास पास में होती है साथ ही नए लोगों से मिलने का मौका मिलता है. कॉलेज की एक्टिविटीज में हिस्सा लेना आसान होता है.

Add Zee News as a Preferred Source

बता दें, ऑन-कैंपस रहने पर हॉस्टल या डॉर्म रूम मिलता है. आमतौर पर एक या दो स्टूडेंट्स को एक ही कमरा शेयर करना होता है. बाथरूम, किचन और लॉन्ड्री रूम भी साझा होते हैं. कई यूनिवर्सिटीज में पहले साल हॉस्टल में रहना जरूरी होता है. एडमिशन के समय ही हाउसिंग फीस जमा कर रूम बुक किया जा सकता है.

साथ ही कैंपस के अंदर अपार्टमेंट का विकल्प भी होता है. यहां हॉस्टल से ज्यादा जगह और प्राइवेसी मिलती है, लेकिन खर्च थोड़ा ज्यादा होता है. कुछ यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट्स को अपना रूममेट चुनने की भी अनुमति होती है. कई छात्र पहले साल के बाद अपार्टमेंट में शिफ्ट होना पसंद करते हैं.

ऑफ-कैंपस रहने का ऑप्शन
ऑफ-कैंपस का मतलब है कॉलेज के बाहर रहना. यहां दो मुख्य विकल्प होते हैं. पहला अपार्टमेंट किराए पर लेना और दूसरा पूरा घर किराए पर लेना. अपार्टमेंट में रहने पर ज्यादा आजादी मिलती है लेकिन खाने-पीने, सफाई और रखरखाव की जिम्मेदारी खुद उठानी होती है. बिजली-पानी का बिल भी समय पर भरना पड़ता है.

बता दें, घर किराए पर लेने पर भी सारी जिम्मेदारियां खुद संभालनी होती हैं. हालांकि इसमें ज्यादा खुलापन मिलता है. कई बार स्टूडेंट्स अपने दोस्तों के साथ मिलकर घर किराए पर ले लेते हैं ताकि खर्च कम हो जाए. परिवार के साथ आने वाले स्टूडेंट्स भी अक्सर यही विकल्प चुनते हैं.

होमस्टे का विकल्प
अमेरिका में होमस्टे का भी विकल्प होता है. इसमें स्टूडेंट्स को किसी स्थानीय अमेरिकी परिवार के साथ रहने का मौका मिलता है. यह उन छात्रों के लिए अच्छा रहता है जो पहली बार विदेश जा रहे हों. साथ ही अकेले रहने को लेकर परेशान हैं. होमस्टे में रहने से वहां की संस्कृति को समझने का मौका मिलता है. अंग्रेजी सुधारने में भी मदद मिलती है. साथ ही घर जैसी भावना भी मिलती है जिससे अकेलापन कम लगता है.

यह भी पढ़ें: दुबई-कुवैत-सऊदी में नौकरी का ‘गोल्डन चांस’! इन 5 स्किल वालों की जबरदस्त डिमांड, मिल सकता तगड़ा ऑफर लेटर

 

About the Author
author img
ritesh jaiswal

रितेश जायसवाल जी न्यूज में डिजिटल पत्रकार हैं. वह जनवरी 2025 में जी न्यूज से जुड़े. देश दुनिया के साथ-साथ की ब्रेकिंग न्यूज की खबरें लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं. लगभग 3 महीने तक ये जी भारत के...और पढ़ें

TAGS

Study In USA Student

Trending news

PM मोदी ने गुवाहाटी में खोला 3,030 करोड़ का सुपरब्रिज! सफर अब सिर्फ 7 मिनट में हो...
Narendra Modi
PM मोदी ने गुवाहाटी में खोला 3,030 करोड़ का सुपरब्रिज! सफर अब सिर्फ 7 मिनट में हो...
WATCH: फुटपाथ पर स्कूटी चढ़ाई तो अम्मा ने क्लास लगाई, वीडियो देखकर सीख ले रहे लोग
Kerala
WATCH: फुटपाथ पर स्कूटी चढ़ाई तो अम्मा ने क्लास लगाई, वीडियो देखकर सीख ले रहे लोग
'आतंकवाद गिन रहा आखिरी सांसें'- पुलवामा की बरसी पर बड़ा दावा, देश ने दी 40 वीरों...
pulwama attack
'आतंकवाद गिन रहा आखिरी सांसें'- पुलवामा की बरसी पर बड़ा दावा, देश ने दी 40 वीरों...
मुंबई में बड़ा हादसा, भरभराकर गिरा मेट्रो रेल पिलर का हिस्सा, चपेट में आए कई वाहन
Mumbai Metro Pillar Collapse
मुंबई में बड़ा हादसा, भरभराकर गिरा मेट्रो रेल पिलर का हिस्सा, चपेट में आए कई वाहन
'हैदराबादी परेशानी को यूपी में मत घुसने दो' - खरगे के वायरल बयान से सियासत में भूचाल
Kharges
'हैदराबादी परेशानी को यूपी में मत घुसने दो' - खरगे के वायरल बयान से सियासत में भूचाल
मां-बाप की हुई मौत, फिर बिका घर, अब पॉलिथीन की झोपड़ी में रहने को मजबूर महिला
Odisha news
मां-बाप की हुई मौत, फिर बिका घर, अब पॉलिथीन की झोपड़ी में रहने को मजबूर महिला
कोलकाता में इंडिगो फ्लाइट को मिली बम की धमकी, तुरंत प्लेन से उतारे गए पैसेंजर
Kolkata Airport
कोलकाता में इंडिगो फ्लाइट को मिली बम की धमकी, तुरंत प्लेन से उतारे गए पैसेंजर
हाईवे बना एयरबेस, C-130J से उतरे PM; ऐतिहासिक लैंडिंग ने नॉर्थईस्ट का बढ़ाया कद
PM Modi
हाईवे बना एयरबेस, C-130J से उतरे PM; ऐतिहासिक लैंडिंग ने नॉर्थईस्ट का बढ़ाया कद
पुलवामा के बाद गूगल पर पाक से चला खेल, 'सिंह' कनेक्शन के चलते हुई बालाकोट स्ट्राइक
14 Feb Pulwama attack
पुलवामा के बाद गूगल पर पाक से चला खेल, 'सिंह' कनेक्शन के चलते हुई बालाकोट स्ट्राइक
प्रताप सिंह बाजवा के बयान पर उबली AAP, पंजाब भर में सड़कों पर उतरे कार्यकर्ता
Aam Aadmi Party
प्रताप सिंह बाजवा के बयान पर उबली AAP, पंजाब भर में सड़कों पर उतरे कार्यकर्ता