Advertisement
trendingNow12946773
Hindi Newsशिक्षा

Study Management Tips: पढ़ाई के बीच त्योहार न बन जाए दीवार, जान लें स्टडी मैनेजमेंट के 5 आसान टिप्स

Study Management Tips: त्योहारों के बीच पढ़ाई भी मैनेज करनी जरूरी है और इसके लिए 5 आसान तरीके अपना सकते हैं, आइए पढ़ने के मैनेजमेंट टिप्स जानते हैं.

Written By  Simran Singh|Last Updated: Oct 03, 2025, 08:57 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Study Management Tips: पढ़ाई के बीच त्योहार न बन जाए दीवार, जान लें स्टडी मैनेजमेंट के 5 आसान टिप्स

Study Management Tips: अक्टूबर का महीना त्योहारों से भरा है. करवा चौथ के बाद दिवाली, भाई दूज और अन्य त्योहार की लंबी लाइन लगी हुई है. ऐसे में उन छात्रों के लिए बड़ी समस्या हो जाती है जब परीक्षा नजदीक हो और पढ़ाई करने का माहौल बन ही नहीं पाता है. घर में रिश्तेदारों का आना-जाना, घर के कामकाज से लेकर त्योहार में मस्ती करने का मोह, कहीं न कहीं पढ़ाई में बाधा बन ही जाता है. ऐसे में जरूरी है कि छात्र स्टडी मैनेजमेंट टिप्स को अपनाना ले जिससे त्योहारों का मजा भी न बिगड़े और पढ़ाई भी होती रहे. जी हां, कुछ बातों को अगर ध्यान में रखेंगे और सरल टिप्स अपना लेंगे तो पढ़ाई करना एक बोझ नहीं लगेगा. खासतौर पर तब जब त्योहारी सीजन चल रहा होगा. आइए स्टडी मैनेजमेंट के 5 आसान टिप्स जानते हैं.

1. त्योहार और पढ़ाई में बैलेंस जरूरी

त्योहार और पढ़ाई के बीच बैलेंस बनाने के लिए टाइम मैनेजमेंट जरूरी है. ऐसे में पूरे दिन पढ़ाई करने की बजाय दिन में कुछ समय पढ़ाई के लिए निकालें. सुबह पढ़ना है या रात के समय, ये तय कर लें और फिर उस समय को पढ़ाई के लिए चुन लें. दिन के समय फेस्टिवल का मजा उठा सकते हैं.

Add Zee News as a Preferred Source

2. न करें एक साथ ज्यादा सेलेब्स को कवर

त्योहारी सीजन में वैसे ही पढ़ाई में मन नहीं लगता है और ऐसे में ज्यादा सेलेब्स को कवर करने की सोच सही नहीं है. थोड़ा-थोड़ा कवर करेंगे तो सही रहेगा. छोटे-छोटे स्टडी सेशन को तैयार कर लें और लंबे समय तक पढ़ाई करने की जगह करीब 30 मिनट के लिए ही सही लेकिन छोटे-छोटे सेलेब्स को कवर करें. तनाव से दूर रहने के लिए 5-5 मिनट का ब्रेक जरूर लें.

3. रिवीजन करना भी जरूरी

त्योहार के दौरान आप नए चैप्टर की शुरुआत करने की जगह रिवीजन पर ज्यादा फोकस करें. ये समय पहले से पढ़ी हुई चीजों को रिवाइज करने के लिए बेहतर रहेगा.

4. पढ़ाई के लिए स्टडी प्लान करें

त्योहार के दौरान टाइम टेबल बिल्कुल बदल सकता है. शेड्यूल चेंज होने से पढ़ाई करने के दौरान समस्या खड़ी हो सकती है. इसलिए रोजाना सुबह 10 मिनट निकालकर डे प्लान में स्टडी का प्लान तैयार कर लें. आज आप क्या-क्या पढ़ना चाहते हैं, कौन सा चैप्टर या टॉपिक कवर करना चाहते हैं उसे अपने प्लान को शामिल करें.

5.  डिजिटल नोट्स का करें यूज

डिजिटल नोट्स बनाना आपके लिए काम का साबित हो सकता है. त्योहार के दौरान अगर आप किताब लेकर पढ़ाई करना नहीं चाहते हैं तो बेहतर रहेगा कि मोबाइल या टैबलेट पर ही शॉर्ट नोट्स तैयार कर लें. अलग-अलग तरह के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल पढ़ाई के लिए कर सकते हैं. क्विक रिवीजन ऐप्स के जरिए पढ़ाई करना आसान रहेगा.

ये भी पढ़ें- त्योहारों के दौरान घर बैठे भी कर सकेंगे एक्स्ट्रा कमाई; जानें वर्क फ्रॉम होम के जॉब आइडियाज

About the Author
author img
Simran Singh

सिमरन सिंह को पत्रकारिता के क्षेत्र में 9 साल का अनुभव है। उन्होंने पत्रकारिता की पढ़ाई हिमालयन यूनिवर्सिटी से की है। साल 2016 में उन्होंने मीडिया जगत में कदम रखा। इस दौरान इलेक्ट्रॉनिक से लेकर डिज...और पढ़ें

TAGS

Study Management Tips

Trending news

'लद्दाख और POK में जेन Z उभर रही है...', महबूबा मुफ्ती ने इशारों में दिया संकेत
jammu kashmir news
'लद्दाख और POK में जेन Z उभर रही है...', महबूबा मुफ्ती ने इशारों में दिया संकेत
हम अपनी सेना का सम्मान करते हैं लेकिन... कांग्रेस नेता के फिर बिगड़े बोल
operation sindoor
हम अपनी सेना का सम्मान करते हैं लेकिन... कांग्रेस नेता के फिर बिगड़े बोल
ये दमनकारी रवैये का नतीजा... PoK में अशांति पर भारत का कड़ा संदेश
PoK protests
ये दमनकारी रवैये का नतीजा... PoK में अशांति पर भारत का कड़ा संदेश
होटल के खिलाफ थीं इंदिरा, बिना शादी राजीव के घर एंट्री नहीं फिर कहां रहती थीं सोनिया
Sonia gandhi news
होटल के खिलाफ थीं इंदिरा, बिना शादी राजीव के घर एंट्री नहीं फिर कहां रहती थीं सोनिया
वो डिप्रेस हो चुके हैं...उद्धव के अमीबा वाले बयान पर फडणवीस का पलटवार
Maharashtra news
वो डिप्रेस हो चुके हैं...उद्धव के अमीबा वाले बयान पर फडणवीस का पलटवार
नए अध्याय की शुरुआत...अमीर खान मुत्तकी दौरा, ये कूटनीति कैसे पहुंचाएगी PAK को चोट
Amir Khan Muttaqi
नए अध्याय की शुरुआत...अमीर खान मुत्तकी दौरा, ये कूटनीति कैसे पहुंचाएगी PAK को चोट
Karur Stampede: आप कौन हैं? अदालत को न समझें अखाड़ा... हाईकोर्ट ने BJP को सुनाया
Karur Stampede
Karur Stampede: आप कौन हैं? अदालत को न समझें अखाड़ा... हाईकोर्ट ने BJP को सुनाया
जम्मू कश्मीर में सर्दियों की दस्तक, पहली बर्फबारी ने बढ़ाई हलचल
jammu kashmir news
जम्मू कश्मीर में सर्दियों की दस्तक, पहली बर्फबारी ने बढ़ाई हलचल
जुबीन केस में मर्डर की FIR दर्ज होने पर आया नया ट्विस्ट, आरोपियों ने किया SC का रुख
Zubeen Garg Murder Case
जुबीन केस में मर्डर की FIR दर्ज होने पर आया नया ट्विस्ट, आरोपियों ने किया SC का रुख
ये भी देख लो हारिस रऊफ! पाकिस्तानी खिलाड़ी को IAF ने दिखा दी औकात
iaf video
ये भी देख लो हारिस रऊफ! पाकिस्तानी खिलाड़ी को IAF ने दिखा दी औकात
;