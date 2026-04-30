Study Now, Pay Later: बड़े कॉलेज का सपना अब नहीं रहेगा अधूरा! एजुकेशन लोन की पूरी सच्चाई, समझिए फायदे-नुकसान

Education Loans Pros and Cons: एजुकेशन लोन, स्टूडेंट्स के लिए एक ऐसे अवसर की तरह हो सकता है जिससे वो अपनी आगे की पढ़ाई जारी रख सकते हैं लेकिन ये समझना बहुत जरूरी है कि ये केवल सुविधा नहीं, बल्कि एक वित्तीय जिम्मेदारी भी है. इसलिए सही प्लानिंग और समझदारी के साथ लिया गया लोन करियर को नई ऊंचाइयों तक पहुंचा सकता है. आइए स्टूडेंट लोन के फायदे और नुकसान जानते हैं.
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Education Loans Pros and Cons: कक्षा 10वीं और 12वीं के बाद आगे की पढ़ाई करना या किसी बड़े कॉलेज में पढ़ाई करना सिर्फ एक सपना नहीं, बल्कि एक महंगा निवेश बन चुका है. हर साल लाखों स्टूडेंट्स बेहतर शिक्षा और उज्ज्वल करियर के लिए कोशिश करते हैं, लेकिन ऊंची फीस उनके रास्ते की सबसे बड़ी बाधा बन जाती है. ऐसे में 'Study Now, Pay Later' या एजुकेशन लोन जैसी सुविधाएं काम की साबित हो सकती हैं. जहां आप अभी पढ़ाई कर सकते हैं और पैसे बाद में चुका सकते हैं, लेकिन क्या ये विकल्प सच में उतना आसान और फायदेमंद है, जितना दिखता है? या फिर इसके पीछे कुछ ऐसे जोखिम भी छिपे हैं, जिन्हें समझना बेहद जरूरी है? आज हम आपको एजुकेशन लोन की पूरी सच्चाई बताने के साथ बताएंगे कि कैसे सही और समझदारी भरा फैसला ले सकते हैं.
अभी पढ़ें और बाद पे करें, ये एक ऐसा मॉडल है जिसमें स्टूडेंट्स को पहले पढ़ाई करने का मौका मिलता है जिसके बाद वो बाद में फीस को किस्तों (EMI) में चुका सकते हैं. आमतौर पर इस तरह की सुविधाएं बैंकों, NBFCs और फिनटेक कंपनियों द्वारा दी जाती है. जबकि, एजुकेशन लोन इससे थोड़ा अलग है. ये वित्तीय सहायता है जो स्टूडेंट्स को उनकी पढ़ाई के खर्च जैसे- ट्यूशन फीस, हॉस्टल, किताबें और अन्य खर्च के लिए दी जाती है. एजुकेशन लोन के जरिए स्टूडेंट्स भारत या विदेश में पढ़ाई के लिए जा सकते हैं.
एजुकेशन लोन का सबसे बड़ा फायदा ये है कि पढ़ाई का सपना पूरा होता है. अगर स्टूडेंट के पास पैसे की कमी है लेकिन वो एक अच्छे कॉलेज में पढ़ाई के लिए एलिजिबल है तो वो एजुकेशन लोन के लिए अप्लाई कर सकता है. पढ़ाई खत्म होने के बाद वो पैसों को EMI के रूप में चुका सकते हैं. छात्रों को एजुकेशन लोन के ब्याज पर टैक्स छूट मिल सकती है. समय पर भुगतान से भविष्य में फायदा मिल सकता है. इसके अलावा विदेश में पढ़ाई का अवसर यानी इंटरनेशनल एजुकेशन भी आसान हो सकती है.
मगर कहते हैं न जिस चीज के फायदे होते हैं उसके नुकसान भी कुछ न कुछ जरूर होते हैं. ऐसा ही एजुकेशन लोन में भी है. इसके नुकसान भी बहुत हैं, इसलिए लोन लेने से पहले नुकसान जान लें और उसके बाद ही एजुकेशन लोन लेने का विचार करें.
कर्ज का बोझ:- पढ़ाई के बाद EMI की शुरुआत हो जाती है.
ब्याज का बढ़ना:- समय के साथ कई बार ब्याज भी काफी बढ़ जाता है जिससे कुल भुगतान से ज्यादा ब्याज हो जाता है.
मानसिक तनाव:- नौकरी न मिलने पर दबाव बढ़ता है क्योंकि आपको लोन भी चुकाना होता है.
कोलेटरल की जरूरत:- कुछ मामलों में एजुकेशन लोन के लिए संपत्ति गिरवी रखनी पड़ती है.
रीपेमेंट जिम्मेदारी:- समय पर भुगतान जरूरी होता है.
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