Success Mantra: दशहरे से सीखें सफलता के मूल मंत्र, परीक्षा में बुरी आदतों पर कैसे पाएं विजय? जानिए

Success Mantra: बुराई पर अच्छाई की जीत के प्रतीक के रूप में दशहरा मनाया जाता है. जैसे भगवान राम ने रावण का वध किया, धर्म और सत्य की स्थापना की, ठीक वैसे ही आप भी अपनी पढ़ाई और परीक्षा की तैयारी पर उन सभी बुरी आदतों को हरा दें और सफलता की ओर आगे बढ़े. अपने लक्ष्य में बाधाएं बनने वाली सभी बुरी आदतों को अलविदा कह दें. इस बार 2 अक्टूबर 2025 को दशहरा मनाया जा रहा है. रावण दहन के साथ ही परीक्षा में बुरी आदतों पर विजय हासिल कर लें, आइए जानते हैं कैसे?

1. टालमटोल

आज पढ़ेंगे, कल पढ़ेंगे, कुछ नया सीखना है तो सोमवार से या अगले हफ्ते से सीखेंगे... न जाने कितने बहाने हैं जो कब टालमटोल की आदतों में बदल गए हैं. इस बुरी आदत पर विजय हासिल करें और जो करना है उसे करके रहें. टालमटोल नहीं करें आपको जो काम करना है, उसे उसी दिन निपटा लें.

2. न रखें फोन और सोशल मीडिया का मोह

रावण की माया की तरह ही मोबाइल फोन और सोशल मीडिया का मोह है. जब परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं या पढ़ाई करते हैं तो ध्यान रहे कि फोन से दूर रहना है. चाहे एक घंटा ही पढ़ाई करें लेकिन बिना फोन और सोशल मीडिया के इस्तेमाल के करें.

3. आलस और लापरवाही

पढ़ाई का सबसे बड़ा दुश्मन आलस होता है. हम जब पढ़ते समय आलस जैसा महसूस करते हैं या लापरवाही करने लगते हैं तो बाद में पछतावे के सिवा कुछ बचता नहीं है. अपने लक्ष्य को हासिल करने के लिए छोटी-छोटी कोशिश करें और खुद को हर कदम पर चलने के लिए तैयार करें.

4. गलत दिनचर्या से दूर

एक गलत लाइफस्टाइल जीवन में बुरा असर डाल सकता है. खासतौर पर तब जब आप एक छात्र हैं और पढ़ाई पर ध्यान नहीं लगा पाते हैं. सही समय पर सोना और खाना बहुत जरूरी है. अपनी बुरी आदतों से दूर रहें और अच्छा खाना पीना खाएं.

