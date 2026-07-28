/UPSC Success Story: 5 बार प्रीलिम्स में फेल होने के बाद भी नहीं मानी हार, छठे प्रयास में बनीं IAS अधिकारी आकृति सेठी

UPSC Success Story of Aakriti Sethi: जिंदगी में हर परिस्थिति का डटकर सामना करना चाहिए. भले ही कैसे भी उतार-चढ़ाव का सामना क्यों न करना पड़ा, लेकिन कभी खुद से हार नहीं मानी चाहिए. इसका एक उदाहरण आकृति सेठी हैं जिन्होंने बार-बार मिल रही असफलता को अपनी कमजोरी बनने नहीं दिया बल्कि एक मजबूत इरादे के साथ सफलता की सीढ़ी चढ़ ली. उन्होंने साबित किया कि असफलता मिलने से जिंदगी खत्म नहीं हो जाती है. बार-बार कोशिश करना और असफलता से सीखना कामयाबी के बंद दरवाजे को खोलने का एक ताला है.
यूपीएससी प्रीलिम्स परीक्षा में 5 बार असफल होने के बाद उन्होंने अपने स्टडी प्लानिंग में बदलाव किया. नई रणनीति पर काम किया और फिर उनकी मेहनत रंग लाई. नतीजा ये रहा कि उन्हें छठवीं कोशिश में सफलता मिली और इसके साथ ही उनका IAS बनने का सपना भी पूरा हो सका. आइए आकृति सेठी की सफलता की कहानी जानते हैं.
अंबाला की रहने वाली आकृति सेठी ने अपनी स्कूली पढ़ाई के बाद दिल्ली यूनिवर्सिटी (DU) से ग्रेजुएशन की डिग्री हासिल की. इसके बाद उनकी नौकरी एक प्राइवेट कंपनी में भी लगी थी. जब तक उनका कोई इरादा नहीं था कि वो यूपीएससी परीक्षा की तैयारी करेंगी या उसमें शामिल होंगी लेकिन एक रिश्तेदार ने उन्हें यूपीएससी के बारे में बताया और फिर उन्होंने परीक्षा की तैयारी शुरू की.
आकृति सेठी ने साल 2017 में पहली बार यूपीएससी की परीक्षा दी लेकिन पहले अटेम्प्ट में सफलता हासिल नहीं हो सकी. ऐसे में सबसे पहला सवाल मन में ये आया कि कहीं नौकरी छोड़ने में कोई जल्दबाजी या गलती तो नहीं कर दी. हालांकि, उन्होंने हार नहीं मानी वो लगातार 2021 तक परीक्षाएं देती रहीं. यूपीएससी में 5 बार उन्हें असफलता का सामना करना पड़ा.
बार-बार मिल रही असफलताओं ने उन्हें तोड़कर रख दिया था लेकिन कुछ करने की जिद ने उनका हौंसला बढ़ाया और फिर वो अपने छठवें प्रयास में सफल हुईं. दिन-रात की गई मेहनत काम आई और साल 2022 में जब वो यूपीएससी परीक्षा में शामिल हुई तो उन्हें उसमें सफलता हासिल हुई. ऑल इंडिया रैंकिंग 249वीं रैंक के साथ वो यूपीएससी में सफल हुई और उन्हें आईएएस का पद हासिल हुआ. आज उनकी सफलता की कहानी कई लोगों के लिए प्रेरणा बनी हुई है.