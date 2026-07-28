Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • हिंदी न्यूज़
  • /शिक्षा
  • /UPSC Success Story: 5 बार प्रीलिम्स में फेल होने के बाद भी नहीं मानी हार, छठे प्रयास में बनीं IAS अधिकारी आकृति सेठी

UPSC Success Story: 5 बार प्रीलिम्स में फेल होने के बाद भी नहीं मानी हार, छठे प्रयास में बनीं IAS अधिकारी आकृति सेठी

UPSC Success Story: आज हम एक ऐसी महिला के बारे में बताने जा रहे हैं जिन्होंने 5 बार यूपीएससी प्रीलिम्स परीक्षा में असफलता मिलने के बाद भी हार नहीं मानी. इसके बाद 6वें प्रयास में वो IAS अधिकारी बन गईं. आइए आकृति सेठी की सक्सेस स्टोरी जानते हैं.

Written BySimran Singh
Published: Jul 28, 2026, 02:24 PM IST|Updated: Jul 28, 2026, 02:24 PM IST
UPSC Success Story: 5 बार प्रीलिम्स में फेल होने के बाद भी नहीं मानी हार, छठे प्रयास में बनीं IAS अधिकारी आकृति सेठी
Image Credit: Aakriti Sethi UPSC Success Story

About the Author

Simran Singh

Simran Singh

सिमरन सिंह को पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 साल का अनुभव है। उन्होंने पत्रकारिता की पढ़ाई हिमालयन यूनिवर्सिटी से की है। साल 2016 में उन्होंने मीडिया जगत में कदम रखा। इस दौरान इलेक्ट्रॉनिक से लेकर डिजिटल मीडिया से जुड़ी रहीं। पिछले 3 साल से News24 में थी और वहां बतौर फीचर लीड कई सेक्शन को संभाला। फिलहाल, Zee News में शिक्षा, रोजगार और करियर सेक्शन संभाल रही हैं.

Read More

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
16 साल की तपस्या... 'बंटवारा 1947' के डायरेक्टर राजकुमार संतोषी ने क्यों कहा ऐसा?
Batwara 194752 min ago
2
Noida News1 hr ago
3
currency1 hr ago
4
Team India1 hr ago
5
tsunami warning1 hr ago