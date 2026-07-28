/UPSC Success Story: 5 बार प्रीलिम्स में फेल होने के बाद भी नहीं मानी हार, छठे प्रयास में बनीं IAS अधिकारी आकृति सेठी

UPSC Success Story of Aakriti Sethi: जिंदगी में हर परिस्थिति का डटकर सामना करना चाहिए. भले ही कैसे भी उतार-चढ़ाव का सामना क्यों न करना पड़ा, लेकिन कभी खुद से हार नहीं मानी चाहिए. इसका एक उदाहरण आकृति सेठी हैं जिन्होंने बार-बार मिल रही असफलता को अपनी कमजोरी बनने नहीं दिया बल्कि एक मजबूत इरादे के साथ सफलता की सीढ़ी चढ़ ली. उन्होंने साबित किया कि असफलता मिलने से जिंदगी खत्म नहीं हो जाती है. बार-बार कोशिश करना और असफलता से सीखना कामयाबी के बंद दरवाजे को खोलने का एक ताला है.