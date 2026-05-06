कैब ड्राइवर पिता की मेहनत से चमकी बेटियों की किस्मत, एक बनी IAS तो दूसरी CBI अफसर!

Emotional Viral Video: इंस्टाग्राम पर वायरल उपेंद्र गुप्ता का वीडियो लोगों को भावुक कर रहा है. कैब ड्राइवर पिता की मेहनत से उनकी एक बेटी IAS और दूसरी CBI ऑफिसर बनी. बिना कोचिंग, सिर्फ सेल्फ स्टडी से मिली इस सफलता की कहानी हर किसी को मोटिवेट कर रही है.
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Success Story: सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे एक वीडियो ने लोगों को भावुक कर दिया है, जिसमें उपेंद्र गुप्ता अपनी कार की ड्राइविंग सीट पर बैठे हुए गर्व से कहते हैं कि अब वह सीबीआई ऑफिसर के पिता बन गए हैं. यह सिर्फ एक सामान्य वाक्य नहीं है, बल्कि एक ऐसे पिता की मेहनत, त्याग और संघर्ष की कहानी है जिसने अपनी पूरी जिंदगी अपनी बेटियों के भविष्य के लिए लगा दी. उनकी आंखों में खुशी के साथ नमी भी साफ दिखती है. उनकी आवाज में जो ठहराव है, वह बताता है कि यह सफलता आसान नहीं थी बल्कि लंबे संघर्ष और कठिन हालातों के बाद मिली है. यह वीडियो लोगों के दिलों को छू रहा है और तेजी से वायरल हो रहा है.
उपेंद्र गुप्ता की बेटियों ने देश के सबसे कठिन माने जाने वाले IAS और CBI जैसी सेवाओं में चयन पाकर एक बड़ी मिसाल कायम की है. सबसे खास बात यह है कि उन्होंने किसी महंगी कोचिंग या बड़े शहरों की सुविधा के बिना यह सफलता हासिल की है. दोनों बेटियों ने घर पर रहकर सिर्फ सेल्फ स्टडी, सीमित किताबों और लगातार मेहनत के दम पर यह मुकाम पाया. पिता बताते हैं कि बेटियां घंटों तक पढ़ाई में डूबी रहती थीं और बाहरी दुनिया से लगभग कटकर अपने लक्ष्य पर फोकस करती थीं. आज उनकी सफलता उन लाखों छात्रों के लिए प्रेरणा बन गई है जो सोचते हैं कि बिना कोचिंग के बड़े एग्जाम पास करना मुश्किल है.
उपेंद्र गुप्ता खुद आर्थिक तंगी की वजह से अपनी पढ़ाई पूरी नहीं कर पाए थे, लेकिन उन्होंने अपनी बेटियों के सपनों को कभी टूटने नहीं दिया. परिवार चलाने के लिए वह दिन-रात कैब चलाते थे और हर कमाई का एक-एक हिस्सा बेटियों की पढ़ाई और उनके बेहतर भविष्य के लिए बचाते थे. उन्होंने अपने संघर्ष के दिनों को याद करते हुए बताया कि पैसे की कमी के बावजूद उन्होंने हमेशा बेटियों को शांत और बेहतर माहौल देने की कोशिश की ताकि वे बिना किसी रुकावट के पढ़ सकें. आज जब उनकी एक बेटी IAS और दूसरी CBI ऑफिसर बन चुकी है, तो उनका सीना गर्व से चौड़ा हो गया है.
यह इमोशनल कहानी लोगों को उस पहले वायरल किस्से की याद दिला रही है जिसमें एक गरीब सब्जी बेचने वाली मां का बेटा CRPF में चयनित हुआ था और वर्दी पहनकर अपनी मां के पास पहुंचते ही वह भावुक हो गई थी. ऐसी कहानियां साबित करती हैं कि मेहनत और लगन से कोई भी सपना पूरा किया जा सकता है. उपेंद्र गुप्ता और उनकी बेटियों की यह कहानी भी समाज को यह संदेश देती है कि परिस्थितियां चाहे जैसी भी हों, अगर इरादे मजबूत हों तो सफलता जरूर मिलती है. सोशल मीडिया पर लोग इस वीडियो को देखकर भावुक हो रहे हैं और पिता की मेहनत को सलाम कर रहे हैं.