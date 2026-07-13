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UKPSC Success Story: जहां लोगों के घरों में पहुंचाती थीं खाना, वहीं की बन गईं डिप्टी कलेक्टर; जानें मीनाक्षी की सक्सेस स्टोरी

UKPSC Success Story of Meenakshi Bhatia: एक ऐसी महिला की संघर्ष की कहानी बताने जा रहे हैं जिन्होंने अपने पिता को खोने के बाद बेटे की तरह मां के साथ कदम से कदम मिलाया, उनके काम को संभाला और फिर दिन-रात मेहनत के बाद वो उस जगह की डिप्टी कलेक्टर बन गईं जहां कभी टिफिन बांटा करती थीं. आइए मीनाक्षी भाटिया की सक्सेस स्टोरी जानते हैं.

Written BySimran Singh
Published: Jul 13, 2026, 05:05 PM IST|Updated: Jul 13, 2026, 05:05 PM IST
UKPSC Success Story: जहां लोगों के घरों में पहुंचाती थीं खाना, वहीं की बन गईं डिप्टी कलेक्टर; जानें मीनाक्षी की सक्सेस स्टोरी
Image Credit: Meenakshi Bhatia Success StorySource: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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Simran Singh

Simran Singh

सिमरन सिंह को पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 साल का अनुभव है। उन्होंने पत्रकारिता की पढ़ाई हिमालयन यूनिवर्सिटी से की है। साल 2016 में उन्होंने मीडिया जगत में कदम रखा। इस दौरान इलेक्ट्रॉनिक से लेकर डिजिटल मीडिया से जुड़ी रहीं। पिछले 3 साल से News24 में थी और वहां बतौर फीचर लीड कई सेक्शन को संभाला। फिलहाल, Zee News में शिक्षा, रोजगार और करियर सेक्शन संभाल रही हैं.

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