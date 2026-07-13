/UKPSC Success Story: जहां लोगों के घरों में पहुंचाती थीं खाना, वहीं की बन गईं डिप्टी कलेक्टर; जानें मीनाक्षी की सक्सेस स्टोरी

UKPSC Success Story of Meenakshi Bhatia: कहते हैं सिर पर पिता का साया होना बहुत जरूरी होता है, अगर वो होते हैं तो घर, घर की तरह लगता है लेकिन उनके न होने पर वो बस एक ईंट का मकान लगता है, लेकिन अगर सिर से पिता का हाथ हट जाए तो परिवार के सदस्यों को कई तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है. जिम्मेदारियां क्या होती हैं, उसका बीच एक अलग ही माहौल बना रहता है. मां और घर के बच्चों को जिम्मेदारियां क्या होती है, इसका सही मतलब पता चलता है. खासतौर पर तब, जब घर की आर्थिक स्थिति ठीक न हो. कुछ ऐसी ही परिस्थितियों के साथ मीनाक्षी भाटिया का जीवन रहा. उनके पिता के निधन के बाद उन्होंने पढ़ाई छोड़कर अपनी मां के साथ काम करने का फैसला लिया.