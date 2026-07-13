/UKPSC Success Story: जहां लोगों के घरों में पहुंचाती थीं खाना, वहीं की बन गईं डिप्टी कलेक्टर; जानें मीनाक्षी की सक्सेस स्टोरी

UKPSC Success Story of Meenakshi Bhatia: कहते हैं सिर पर पिता का साया होना बहुत जरूरी होता है, अगर वो होते हैं तो घर, घर की तरह लगता है लेकिन उनके न होने पर वो बस एक ईंट का मकान लगता है, लेकिन अगर सिर से पिता का हाथ हट जाए तो परिवार के सदस्यों को कई तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है. जिम्मेदारियां क्या होती हैं, उसका बीच एक अलग ही माहौल बना रहता है. मां और घर के बच्चों को जिम्मेदारियां क्या होती है, इसका सही मतलब पता चलता है. खासतौर पर तब, जब घर की आर्थिक स्थिति ठीक न हो. कुछ ऐसी ही परिस्थितियों के साथ मीनाक्षी भाटिया का जीवन रहा. उनके पिता के निधन के बाद उन्होंने पढ़ाई छोड़कर अपनी मां के साथ काम करने का फैसला लिया.
मीनाक्षी की मां ने टिफिन सर्विस का काम शुरू किया था और वो उनके साथ हाथ बंटाकर अपने सपनों को छोड़ देना चाहती थीं, लेकिन उनकी मां ने ऐसा होने नहीं दिया. मीनाक्षी ने कैसे संघर्षों के साथ डिप्टी कलेक्टर का पद हासिल किया? आइए मीनाक्षी की सक्सेस स्टोरी जानते हैं.
साल 2023 में मीनाक्षी के पिता का निधन हो गया था जिसके बाद उनके परिवार को आर्थिक चुनौतियों का सामना करना पड़ा. आर्थिक स्थिति सही न होने के कारण उन्होंने मां के साथ उनके टिफिन सर्विस काम में मदद की. उनकी बहन और वो दोनों मिलकर टिफिन सर्विस का काम संभालती थीं. टिफिन डिलीवरी करने के लिए वो घर-घर जाती थीं. अलग-अलग ऑफिस में भी टिफिन देने जाती थीं और वहां लोगों को देखकर मन में एक बात आती थी कि एक दिन वो भी ऐसे बैठकर काम करेंगी.
बचपन से ही मीनाक्षी काफी समझदार और पढ़ाई के मामले में मेधावी छात्रों में से एक थीं. कक्षा 10वीं और 12वीं में टॉप रैंक हासिल करने के साथ वो ऋषिकेश की टाॅपर भी रही हैं. जीवन में कई चुनौतियों का सामना किया और पढ़ाई करती रहीं. उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी से उन्होंने पोस्टग्रेजुएशन की और यूनिवर्सिटी में पहला स्थान प्राप्त किया था. उसके बाद उन्होंने यूकेपीएससी की तैयारी शुरू की.
साल 2024 में मीनाक्षी ने उत्तराखंड पब्लिक सर्विस कमीशन (UKPSC) की प्रीलिम्स परीक्षा दी जिसे क्रैक करने के बाद साल 2025 में मुख्य परीक्षा दी और उसमें भी उन्हें सफलता हासिल हुई. साल 2026 में इंटरव्यू क्रैक कर लेने के बाद उन्होंने UKPSC में 5वीं रैंक हासिल की. इस बड़ी सफलता के साथ ही वो ऋषिकेश में डिप्टी कलेक्टर बन गई हैं. एक समय था जब वो यहां पर टिफिन पहुंचाया करती थीं. डिप्टी कलेक्टर मीनाक्षी आज कई लोगों के लिए प्रेरणा बन सकती हैं.