/5 बार असफल, BVSc की पढ़ाई भी छोड़ दी, फिर छठे अटेम्प्ट में बिहार के लाल ने पूरा किया MBBS का सपना

देश में हर साल लगभग 21 से 22 लाख छात्र नीट यूजी की परीक्षा में शामिल होते हैं, लेकिन देशभर में लगभग 1.35 लाख MBBS सीटें होने के कारण केवल चुनिंदा छात्रों को ही एडमिशन मिल पाता है. ऐसे में लाखों छात्रों का डॉक्टर बनने का सपना अधूरा रह जाता है. कई छात्र एक-दो बार ड्रॉप लेकर दोबारा कोशिश करते हैं, जबकि कुछ लगातार असफलताओं के बाद अपना लक्ष्य बदल देते हैं. हालांकि, कुछ ऐसे भी होते हैं जो हार नहीं मानते और लगातार प्रयास करते रहते हैं. ऐसे ही एक कहानी बिहार के लाल गोरव सिंह की है, जिन्होंने पांच बार असफल होने के बाद छठे प्रयास में MBBS सीट हासिल की.
सौरव सिंह ने एक या दो नहीं, बल्कि छह बार NEET परीक्षा दी. शुरुआती पांच प्रयासों में उन्हें सफलता नहीं मिली, लेकिन उन्होंने अपने लक्ष्य से समझौता नहीं किया. उनकी कहानी यह साबित करती है कि यदि छात्र अपनी गलतियों से सीखें और लगातार मेहनत करें तो सफलता देर से जरूर मिलती है, लेकिन मिलती अवश्य है. यही वजह है कि आज उनकी संघर्ष यात्रा लाखों NEET अभ्यर्थियों के लिए प्रेरणा बन चुकी है.
सौरव ने साल 2019 में पहली बार नीट परीक्षा दी. उस समय उनकी तैयारी परीक्षा के स्तर के अनुरूप नहीं थी. वे नियमित पढ़ाई करने के बजाय अक्सर कोचिंग की क्लास छोड़ देते थे और दोस्तों के साथ घूमने में समय बिताते थे. परीक्षा में उन्हें केवल 295 अंक मिले. सबसे कमजोर प्रदर्शन फिजिक्स में रहा, जहां उन्हें सिर्फ 13 अंक प्राप्त हुए. उस साल उनके किसी करीबी दोस्त का भी चयन नहीं हुआ, जिससे उन्हें अपनी तैयारी की गंभीरता का एहसास नहीं हो पाया.
अगले प्रयास में सौरव ने पहले से बेहतर तैयारी की और उनके अंक बढ़कर 480 तक पहुंच गए. लेकिन इसी दौरान NEET परीक्षा को लेकर स्थगन (Postpone) की मांग सोशल मीडिया पर जोर पकड़ चुकी थी. सौरव पढ़ाई पर पूरा ध्यान देने के बजाय इन चर्चाओं और अभियानों में समय गंवाने लगे. दूसरी ओर उनके कई दोस्तों का अच्छे मेडिकल कॉलेजों में चयन हो गया. यह उनके लिए बड़ा झटका था और यहीं से उन्हें अपनी कमियों का वास्तविक एहसास हुआ.
लगातार असफलताओं के बाद सौरव ने अपनी तैयारी का तरीका पूरी तरह बदल दिया. उन्होंने ऑनलाइन कोचिंग की मदद से फिजिक्स की बुनियाद मजबूत की, बेसिक कॉन्सेप्ट दोबारा पढ़े और शॉर्ट ट्रिक्स सीखीं. इसका असर यह हुआ कि फिजिक्स में उनके अंक बढ़कर 120 से 130 तक पहुंच गए. केमिस्ट्री पर भी उन्होंने विशेष ध्यान दिया, लेकिन उनकी एक बड़ी कमजोरी अब भी बनी रही—वे मॉक टेस्ट देने से डरते थे. इसी कारण उनकी रैंक अपेक्षित स्तर तक नहीं पहुंच पा रही थी.
एक प्रयास में सौरव 565 अंक तक पहुंचे, लेकिन फिर भी MBBS सीट नहीं मिल सकी. मजबूरी में उन्होंने BVSc (बैचलर ऑफ वेटरनरी साइंस) का विकल्प चुना. इसके बावजूद उन्होंने डॉक्टर बनने का सपना नहीं छोड़ा. उन्होंने अपनी तैयारी जारी रखी, कमजोरियों पर लगातार काम किया और परीक्षा रणनीति में सुधार करते रहे.
लगातार मेहनत, आत्मविश्लेषण और धैर्य का परिणाम आखिरकार छठे प्रयास में मिला. सौरव सिंह ने शानदार प्रदर्शन करते हुए MBBS सीट हासिल कर ली. उनकी कहानी यह संदेश देती है कि असफलता किसी भी प्रतियोगी परीक्षा का अंत नहीं होती, बल्कि सही रणनीति और दृढ़ संकल्प के साथ वही असफलता आगे चलकर सफलता की नींव बन सकती है. NEET-UG में प्रयासों की कोई निर्धारित सीमा नहीं है और अधिकतम आयु सीमा भी लागू नहीं है. ऐसे में यदि तैयारी सही दिशा में की जाए, तो लक्ष्य हासिल करना संभव है. सौरव सिंह का सफर इसी बात का सशक्त उदाहरण है.