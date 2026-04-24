Success Story: आंखों की रोशनी नहीं, टीचर ने हौसले से जीती UPSC; 5वीं कोशिश में सफलता, कौन है IAS आयुषी डबास

UPSC Success Story of IAS Ayushi Dabas: एक ऐसी दृष्टिबाधित महिला की सफलता की कहानी बताने जा रहे हैं जिन्होंने संघर्ष और कठिन मेहतन के साथ यूपीएससी जैसी परीक्षा में सफलत हासिल की. आइए आईएएस आयुषी डबास की सफलता की कहानी जानते हैं.
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UPSC Success Story of IAS Ayushi Dabas: देश की सबसे कठिन परीक्षाओं में से एक मानी जाने वाली UPSC सिविल सेवा परीक्षा का आयोजन संघ लोक सेवा आयोग (Union Public Service Commission) द्वारा किया जाता है. हर साल लाखों उम्मीदवार देश की सेवा के सपने के साथ इस परीक्षा में शामिल होते हैं, लेकिन सफलता कुछ ही को मिलती है. इन्हीं चुनिंदा सफल उम्मीदवारों में एक नाम है दृष्टिबाधित आईएएस अधिकारी आयुषी डबास का, जिनकी कहानी संघर्ष और आत्मविश्वास की अद्भुत मिसाल है. आंखों की रोशनी न होने के बावजूद उन्होंने UPSC जैसी कठिन परीक्षा में सफलता हासिल कर ये साबित कर दिया कि सच्ची ताकत दृष्टि में नहीं, दृष्टिकोण में होती है. आज उनकी सफलता लाखों युवाओं के लिए प्रेरणा बन चुकी है. आइए आईएएस आयुषी डबास की सफलता की कहानी जानते हैं.
जन्म से ही दृष्टिबाधित होने के बावजूद भी आयुषी ने अपनी कमजोरी को अपने सपनों के बीच नहीं आने दिया. खुद पर आत्मविश्वास बनाए रखा और वो कर दिखाया जिसके बारे में शायद किसी ने सोचा न था. एक सामान्य परिवार और सीमित संसाधनों के बीच उन्होंने अपनी पढ़ाई को जारी रखा और धीरे-धीरे UPSC जैसी कठिन परीक्षा की तैयारी की ओर कदम बढ़ाया.
दिल्ली अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड (DSSSB) परीक्षा पास करने के बाद सरकारी स्कूल में हिस्ट्री टीचर की नौकरी प्राप्त की. पिछले 10 साल से शिक्षक के रूप में काम करने वाली आयुषी ने अपनी पढ़ाई जारी रखी और उन्होंने यूपीएससी की तैयारी शुरू की. आंखों की समस्या के कारण उन्हें तकनीकी सहारे और खास अध्ययन तरीकों पर निर्भर रहना पड़ता था लेकिन धैर्य और लगातार कोशिश उनकी ताकत बनी और आखिरी में सफलता उन्होंने अपने नाम कर ही ली.
मजबूत इरादे और कड़ी मेहनत से उन्होंने 5वें अटेंप्ट में सफलता हासिल की. आयुषी को 4 अटेंप्ट में असफलता मिली, लेकिन 5वीं कोशिश में वो सफल रहीं और उन्हें यूपीएससी 2021 में ऑल इंडिया रैंकिंग 48वीं रैंक हासिल हुई. इसके बाद उन्हें आईएएस का पद मिला जिसके बाद से सभी के लिए एक शिक्षक आईएएस अधिकारी बन गईं. वर्तमान में दिल्ली में वसंत विहार की उप-विभागीय मजिस्ट्रेट (SDM) के रूप में आयुषी डबास तैनात हैं.
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