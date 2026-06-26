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Success Story: 6वीं में फेल होकर छोड़ दिया था स्कूल, आज करोड़ों परिवारों की रसोई तक पहुंचता है इनका ब्रांड

Success Story of PC Mustafa: 6वीं में फेल होकर स्कूल छोड़ने वाले पी.सी. मुस्तफा ने IIM बेंगलुरु तक का सफर तय किया और iD Fresh Food जैसा सफल ब्रांड खड़ा किया. आइए पी.सी. मुस्तफा की सफलता की कहानी जानते हैं.

Written BySimran Singh
Published: Jun 26, 2026, 08:25 AM IST|Updated: Jun 26, 2026, 08:25 AM IST
Success Story: 6वीं में फेल होकर छोड़ दिया था स्कूल, आज करोड़ों परिवारों की रसोई तक पहुंचता है इनका ब्रांड
Image Credit: Success Story of PC MustafaSource: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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Simran Singh

Simran Singh

सिमरन सिंह को पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 साल का अनुभव है। उन्होंने पत्रकारिता की पढ़ाई हिमालयन यूनिवर्सिटी से की है। साल 2016 में उन्होंने मीडिया जगत में कदम रखा। इस दौरान इलेक्ट्रॉनिक से लेकर डिजिटल मीडिया से जुड़ी रहीं। पिछले 3 साल से News24 में थी और वहां बतौर फीचर लीड कई सेक्शन को संभाला। फिलहाल, Zee News में शिक्षा, रोजगार और करियर सेक्शन संभाल रही हैं.

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