Success Story of PC Mustafa: सोचिए, एक ऐसा बच्चा जो 6वीं कक्षा में फेल हो जाए, पढ़ाई को बीच में छोड़ दे और मजबूरी में पिता के साथ खेतों में मजदूरी करने लगे तो उसका भविष्य कैसा रहेगा? ज्यादातर लोगों के अनुसार तो ऐसे छात्र का कोई भविष्य नहीं होगा, बल्कि जीवन में वो कुछ कर नहीं पाएगा. हालांकि, आज हम एक ऐसे शख्स के बारे में बताने जा रहे हैं जिसने अपने मेहनत के बल पर सफलता हासिल की और किस्मत को बदलने का फैसला लिया. एक ऐसे छात्र के बारे में बताने जा रहे हैं जिसकी जिंदगी को एक शिक्षक की कही कुछ बातों ने बदल दिया और उसकी जिंदगी का ऐसा मोड़ आया, जिसने न सिर्फ उसे दोबारा स्कूल पहुंचाया, बल्कि आगे चलकर देश के सबसे प्रतिष्ठित मैनेजमेंट संस्थानों में से एक IIM बेंगलुरु तक पहुंचा दिया.
दरअसल, सफलता की ये कहानी पी.सी. मुस्तफा की है, जिन्होंने गरीबी, असफलता और संघर्ष को अपनी पहचान नहीं बनने दिया. स्कूल ड्रॉपआउट से शुरू हुआ उनका सफर आज करोड़ों परिवारों की रसोई तक पहुंचने वाले मशहूर फूड ब्रांड 'iD Fresh Food' के संस्थापक बनने तक पहुंच चुका है. उनकी सफलता इस बात का सबसे बड़ा सबूत है कि एक परीक्षा में मिली हार कभी भी इंसान की आखिरी मंजिल तय नहीं करती.
केरल के वायनाड जिले के एक छोटे से गांव में जन्मे पी.सी. मुस्तफा का बचपन बेहद गरीबी में बीता. उनके पिता खेतों में दिहाड़ी मजदूरी करते थे और परिवार की आर्थिक स्थिति कमजोर थी. पढ़ाई में रुचि न होने के कारण मुस्तफा 6वीं कक्षा में फेल हो गए और स्कूल छोड़कर पिता के साथ खेतों में काम करने लगे.
मुस्तफा की जिंदगी में सबसे बड़ा मोड़ तब आया, जब उनके गणित के शिक्षक उन्हें ढूंढ़ते हुए खेत तक पहुंचे. उन्होंने मुस्तफा से पूछा कि क्या वो पूरी जिंदगी दिहाड़ी मजदूरी करना चाहते हैं या पढ़-लिखकर अपने परिवार का भविष्य बदलना चाहते हैं. शिक्षक की इस बात ने उन्हें झकझोर दिया. उन्होंने दोबारा स्कूल जाना शुरू किया और मेहनत के दम पर 7वीं कक्षा में अव्वल आए. इसके बाद उन्होंने कक्षा 10वीं में भी शानदार प्रदर्शन किया. आर्थिक तंगी के बावजूद मुस्तफा ने पढ़ाई जारी रखी.
हायर एजुकेशन के लिए कॉलेज में मुफ्त सीट और भोजन की सुविधा मिली. इसके बाद उन्होंने केरल इंजीनियरिंग प्रवेश परीक्षा में अच्छी रैंक हासिल की और इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी की. उनके लिए शुरुआत में अंग्रेजी भाषा एक चुनौती थी, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी. उन्होंने नौकरी के दौरान अनुभव हासिल करने के बाद IIM बेंगलुरु से मैनेजमेंट की पढ़ाई की.
साल 2005 में मुस्तफा ने अपने चार चचेरे भाइयों के साथ मिलकर बेंगलुरु में ताजा इडली और डोसा बैटर बेचने का छोटा कारोबार शुरू किया. यही छोटा प्रयास आगे चलकर iD Fresh Food के रूप में देश के बड़े फूड ब्रांड्स में शामिल हो गया. आज कंपनी के उत्पाद भारत के साथ कई अन्य देशों में भी बिकते हैं और लाखों-करोड़ों परिवारों की रसोई तक पहुंचते हैं.
पी.सी. मुस्तफा की सफलता की कहानी कई छात्रों के लिए एक अच्छा उदाहरण है कि एक परीक्षा में असफल होना जीवन की हार नहीं है, बल्कि सही मार्गदर्शन, मेहनत और खुद पर विश्वास के दम पर कोई भी व्यक्ति मुश्किल परिस्थितियों से निकलकर बड़ी सफलता हासिल कर सकता है.