Success Story of PC Mustafa: सोचिए, एक ऐसा बच्चा जो 6वीं कक्षा में फेल हो जाए, पढ़ाई को बीच में छोड़ दे और मजबूरी में पिता के साथ खेतों में मजदूरी करने लगे तो उसका भविष्य कैसा रहेगा? ज्यादातर लोगों के अनुसार तो ऐसे छात्र का कोई भविष्य नहीं होगा, बल्कि जीवन में वो कुछ कर नहीं पाएगा. हालांकि, आज हम एक ऐसे शख्स के बारे में बताने जा रहे हैं जिसने अपने मेहनत के बल पर सफलता हासिल की और किस्मत को बदलने का फैसला लिया. एक ऐसे छात्र के बारे में बताने जा रहे हैं जिसकी जिंदगी को एक शिक्षक की कही कुछ बातों ने बदल दिया और उसकी जिंदगी का ऐसा मोड़ आया, जिसने न सिर्फ उसे दोबारा स्कूल पहुंचाया, बल्कि आगे चलकर देश के सबसे प्रतिष्ठित मैनेजमेंट संस्थानों में से एक IIM बेंगलुरु तक पहुंचा दिया.