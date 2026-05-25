Success Story: दो बच्चों की मां ने नहीं मानी हार, छोड़ा ससुराल; सालों बाद बनीं KVS टीचर

Success Story of KV Teacher Mamta Nagar: आज हम आपको एक ऐसी महिला की प्रेरणादायक कहानी बताने जा रहे हैं, जिन्होंने पत्नी, बहू और मां जैसी कई जिम्मेदारियों को निभाते हुए अपने सपनों को कभी मरने नहीं दिया. जिंदगी में कई बार असफलता मिली, ताने सुनने पड़े, लेकिन उन्होंने हार मानने के बजाय अपने आत्मविश्वास को ही अपनी सबसे बड़ी ताकत बना लिया. दो बच्चों की जिम्मेदारी, परिवार की अपेक्षाएं और तैयारी का दबाव, इन सभी चुनौतियों के बीच ममता नागर लगातार अपने लक्ष्य के लिए मेहनत करती रहीं. उनकी इस संघर्ष भरी यात्रा में सबसे बड़ा सहारा उनके पति बने, जिनके साथ और विश्वास ने उन्हें सफलता की आखिरी सीढ़ी तक पहुंचने की ताकत दी. आइए ममता नागर की प्रेरणादायक सफलता की कहानी जानते हैं.

कौन है केवी टीचर ममता नागर?

हरियाणा के साधारण परिवार से आने वाली ममता नागर की परवरिश ऐसे समाज के बीच हुई हैं जहां लड़कियों को पढ़ने की आजादी नहीं थी और कम उम्र में शादी कर दी जाती थी. मगर शादी की चिंता के साथ उनके पिता ने उन्हें स्कूल और कॉलेज की पढ़ाई पूरी करने दी. इसके अलावा कंप्यूटर कोर्स भी करवाया, मगर कॉलेज पूरा होने के बाद उनकी शादी 2013 में कर दी गई. आगे की पढ़ाई की जिद्द ने उन्हें सफलता दिलाने में मदद की.

जिम्मेदारी और बिना सपोर्ट सफर रहा मुश्किल

शादी के बाद उनके कांधों पर जिम्मेदारियां ऐसे रख दी गईं जैसे उन्हें महिला होने का कोई इनाम दिया जा रहा हो. शादी के बाद किताबों से नाता छूटने लगा और जिम्मेदारियां बढ़ती रहीं. आगे पढ़ने का सोचा तो ससुराल का सपोर्ट नहीं मिला लेकिन पति का साथ मिला जिससे उनका आत्मविश्वास बढ़ा. दो बच्चों की मां बनने के बाद उन्होंने अपने सपने को पूरा करने का सोच.

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कई बार मिली असफलता

ममता को सफलता मिलने से पहले असफलताओं का सामना करना पड़ा था. सरकारी नौकरी की तैयारी के दौरान उन्होंने हरियाणा ग्राम सचिव, CET समेत राजस्थान शिक्षक पात्रता परीक्षा (REET) आदी दी लेकिन पास न हो पाईं. असफलता मिलने पर उन्हें परिवार वालों के ताने भी मिलते रहे लेकिन खुद पर विश्वास था की वो जरूर सफल होंगी. कभी बच्चों पर ध्यान रखने के लिए कहा जाता तो कभी पढ़ाई छोड़ने के लिए ताने मिलते थे, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी और अपने सपने को पूरा करने का ठान लिया.

तैयारी के लिए मायके रहने लगी

जब ससुराल में ताने का सिलसिला खत्म होने के बजाए बढ़ने लगा तो उन्होंने ससुराल को छोड़कर मायके में तैयारी करने का सोचा जिसके लिए पति का सपोर्ट भी मिला. हरियाणा पुलिस में कार्यरत उनके पति अपनी ड्यूटी के साथ-साथ उन्हें एग्जाम सेंटर भी लेकर जाया करते थे. इस तरह से लगातार वो कोशिश करती रहीं और आखिरकार 2023 में उन्हें सफलता मिली और केंद्रीय विद्यालय में प्राइमरी टीचर पद पर नौकरी मिली. वर्तमान में ममता नागर पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय नंबर-2 जयपुर में टीचर के तौर पर कार्यरत हैं और वहां बच्चों को पढ़ाती हैं.

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