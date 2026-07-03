/Success Story: 40 परीक्षा में फेल, नहीं मानी हार; 15वीं रैंक हासिल कर ऐसे बन गए अफसर, जानें कौन है मनोज पाल?

Success Story of Manoj Pal: कहते हैं किसी व्यक्ति की असली पहचान उसकी परिस्थितियों से नहीं, बल्कि उन परिस्थितियों से लड़ने के उसके हौसले से होती है. अगर लक्ष्य स्पष्ट हो, मेहनत करने का जज्बा हो और बार-बार मिलने वाली असफलताओं के बाद भी उम्मीद न टूटे, तो सफलता एक न एक दिन जरूर कदम चूमती है. किसान के बेटे मनोज पाल ने इस बात को सच साबित किया है. साधारण किसान परिवार में जन्मे मनोज पाल के सामने संसाधनों की कमी, आर्थिक तंगी और कई तरह की चुनौतियां थीं. प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के दौरान उन्हें कई बार असफलता का सामना करना पड़ा. हर नाकामी के बाद उन्हें निराशा जरूर हुई, लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी.