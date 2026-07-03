Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • हिंदी न्यूज़
  • /शिक्षा
  • /Success Story: 40 परीक्षा में फेल, नहीं मानी हार; 15वीं रैंक हासिल कर ऐसे बन गए अफसर, जानें कौन है मनोज पाल?

Success Story: 40 परीक्षा में फेल, नहीं मानी हार; 15वीं रैंक हासिल कर ऐसे बन गए अफसर, जानें कौन है मनोज पाल?

Success Story of Manoj Pal: आज हम एक ऐसे किसान के बेटे की सफलता की कहानी बताने जा रहे हैं जिसे जानने के बाद आप भी कह सकते हैं कि 'वाह, जुनून हो तो ऐसा'. आइए 40 परीक्षाओं में फेल होने के बाद MPPSC में 15वीं रैंक से पास होने वाले मनोज पाल के बारे में जानते हैं.

Written BySimran Singh
Published: Jul 03, 2026, 01:15 PM IST|Updated: Jul 03, 2026, 01:15 PM IST
Success Story: 40 परीक्षा में फेल, नहीं मानी हार; 15वीं रैंक हासिल कर ऐसे बन गए अफसर, जानें कौन है मनोज पाल?
Source: ज़ी न्यूज़ डेस्क

About the Author

Simran Singh

Simran Singh

सिमरन सिंह को पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 साल का अनुभव है। उन्होंने पत्रकारिता की पढ़ाई हिमालयन यूनिवर्सिटी से की है। साल 2016 में उन्होंने मीडिया जगत में कदम रखा। इस दौरान इलेक्ट्रॉनिक से लेकर डिजिटल मीडिया से जुड़ी रहीं। पिछले 3 साल से News24 में थी और वहां बतौर फीचर लीड कई सेक्शन को संभाला। फिलहाल, Zee News में शिक्षा, रोजगार और करियर सेक्शन संभाल रही हैं.

Read More

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
क्या अब करोड़ों लोगों को PF पर मिलेगा 8.25% से ज्यादा ब्याज? जानिए EPFO का नया अपडेट
EPFO46 min ago
2
Shubman Gill46 min ago
3
Modi government1 hr ago
4
Bombay High Court1 hr ago
5
Astrology Tips1 hr ago