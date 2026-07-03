/Success Story: 40 परीक्षा में फेल, नहीं मानी हार; 15वीं रैंक हासिल कर ऐसे बन गए अफसर, जानें कौन है मनोज पाल?

Success Story of Manoj Pal: कहते हैं किसी व्यक्ति की असली पहचान उसकी परिस्थितियों से नहीं, बल्कि उन परिस्थितियों से लड़ने के उसके हौसले से होती है. अगर लक्ष्य स्पष्ट हो, मेहनत करने का जज्बा हो और बार-बार मिलने वाली असफलताओं के बाद भी उम्मीद न टूटे, तो सफलता एक न एक दिन जरूर कदम चूमती है. किसान के बेटे मनोज पाल ने इस बात को सच साबित किया है. साधारण किसान परिवार में जन्मे मनोज पाल के सामने संसाधनों की कमी, आर्थिक तंगी और कई तरह की चुनौतियां थीं. प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के दौरान उन्हें कई बार असफलता का सामना करना पड़ा. हर नाकामी के बाद उन्हें निराशा जरूर हुई, लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी.
उन्होंने हर असफलता को अपनी कमजोरी नहीं, बल्कि सीख और आगे बढ़ने का अवसर बनाया. अपनी गलतियों को सुधारते हुए वो पहले से ज्यादा मेहनत और आत्मविश्वास के साथ अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहे. लंबे संघर्ष, धैर्य और निरंतर प्रयासों का आखिरकार उन्हें फल मिला. आइए मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग (MPPSC) की परीक्षा में 15वीं रैंक हासिल करने वाले मनोज पाल की सफलता की कहानी जानते हैं.
होशंगाबाद जिले के सिवनी-मालवा तहसील के खपरिया गांव के रहने वाले मनोज पाल एक साधारण परिवार से हैं. उनके पिता किसान और मां गृहणी हैं. उन्हें अपने गांव से ही एक सरकारी स्कूल से 12वीं पढ़ाई की. मैथ और सांइस के साथ 12वीं में उन्हें 50 प्रतिशत अंक हासिल हुए. वो अपने परिवार की आर्थिक स्थिति को देखते हुए सरकारी नौकरी करना चाहते थे और उसके लिए परीक्षा देने की तैयारी करने का फैसला लिया.
12वीं के बाद उन्होंने वन-डे एग्जाम और MPPSC की तैयारी भी शुरू की थी. फाॅरेस्ट गाॅर्ड के लिए परीक्षा तो पास कर ली मगर फिजिकल में पास नहीं हो पाए थे. उन्होंने कई परीक्षाएं दीं. कुल मिलाकर 40 परीक्षाओं का रिजल्ट फेल रहा और एमपीपीएससी भी 6 बार की कोशिश में असफलता मिली. उनके दोस्त करियर के मामले में आगे बढ़ते रहे लेकिन वो वहीं खड़े थे.
हालांकि, उन्हें अपनी मेहनत का फल मिल ही गया और एक लंबा इंतजार खत्म हुआ. लगातार 6 बार मिली असफलता के बाद उन्हें 7वीं कोशिश में MPPSC परीक्षा में सफलता मिली. करीब 12 साल से वो पास होने के लिए कोशिश कर रहे थे. दिन-रात की मेहनत का फल मिला और साल 2024 के MPPSC परीक्षा में उन्हें ऑल इंडिया रैंकिंग 15वीं रैंक के साथ सफलता मिली. इसके बाद उन्हें सहायक निदेशक (वित्त) का पद हासिल हुआ.